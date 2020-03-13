Общее впечатление от ситуации на Украине – традиционное весеннее обострение, касающееся прежде всего психически недообследованных граждан. Впрочем, валить всё на специфику Украины не следует – весь мир в панике. Никогда такого не было и вот опять

В общем, Зеленский выбрал неудачное время для того, чтобы показать, кто в доме хозяин. Или наоборот — самое удачное. На фоне эпидемии именно политическая составляющая происходящего отходит на второй план.

Эпидемия

Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию пандемии в глобальном масштабе.

На Украине сначала в Киеве, а потом и по всей стране ввели карантин.

— На три недели прекращаются занятия во всех учебных заведениях.

— Ограничивается проведение массовых мероприятий с участием 200 и больше человек, кроме мероприятий государственной необходимости. Возможно проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Неясно, почему в том же Киеве запрещены сеансы в кинотеатрах (кстати, это уже вызвало возмущение авторов очередного «патриотического блокбастера», который провалится в прокате намного более глобально, чем должен был бы провалиться без вируса), но не запрещены — в театрах. Мельпомена и Талия хранят?

Относительно спортивных соревнований аналитика указывает, что украинские футбольные матчи собирают столь позорно малое число болельщиков, то карантин им даже на пользу пойдёт… Ищенко-VLOG: Спасет ли Украину карантин от коронавируса? © Скриншот из видео Украина.ру

— Приостановить авиасообщение с Италией.

Это надо было делать раньше. До того как карантин ввели в самой Италии. Кстати, по сообщению телеграм-канала «Украина в шоке» сегодня утром в Киев прилетел самолёт из Италии: «с подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров из 186. Всех остальных просто отпустили. (…) "Половина самолета кашляет, многие с температурой"». Сообщил об этом некий «активист», который не исключено что врёт (он, например, рассказывает, что за свои деньги летал туда-обратно именно для того, чтобы понять, что происходит), но такого рода сообщения приходят не первый раз.

— Ограничить число пунктов пропуска на границе Украины: будут работать 49 из 219, 170 пунктов пропуска закрывают с 12 марта.

— Запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Народный депутат Максим Бужанский пишет в «Телеграме»: «Таможня не получила приказ Кабмина прекратить затаможку и пропуск товаров медицинского назначения!!!».

Да-да-да. Это именно те действия, которые должно предпринять правительство 30-миллионной «воюющей страны», в которой заболел 1 (прописью — ОДИН) человек.

Даже мэр Киева Виталий Кличко понял, что что-то происходит не так, и сообщил, что столичные власти «работают на опережение» (в переводе на русский — разжигают панику среди тех людей, которые ею ещё не охвачены).

Правда, уже после введения карантина оказалось, что больных уже трое (карантин не помог?). Более того, со ссылкой на данные СНБОУ близкие к Офису президент телеграм-каналы сообщают, что официальная статистика занижена в пять раз (т.е. больных не 3, а 15). Врачи же уверяют, что их порядка сотни, просто внешне коронавирус неотличим от обычного сезонного ОРВИ, а тестов мало и их экономят. Но даже и в этом случае говорить об эпидемическом пороге смешно.

Между тем тема эпидемии и карантина активно используется в политических игрищах.

Изначально заявлялось, что карантин вводится для того, чтобы запретить массовые акции против принятия земельного законодательства. Теперь предполагается проведение «марша добровольцев» 14 марта в противогазах, чтобы не нарушать режим карантина. Правда, в распоряжении правительства сказано не собираться больше чем по 200 человек, а не собираться больше чем по 200 человек без средств индивидуальной защиты, но полиция это обстоятельство наверняка проигнорирует. Кстати, в Латвии марш легионеров СС, запланированный на 16 марта, всё же отменён. Националисты призвали киевлян выйти на «марш добровольцев» в противогазах © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В социальных сетях появилась информация, что фракции «Европейская солидарность» и «Голос» собираются распустить на карантин Верховную Раду. Якобы для того, чтобы не допустить голосований по отставке главы НАБУ Сытника и таможенной службы Нефёдова.

В соцсетях также активно раздувается тема выборов в 179 избирательном округе, которые логично было бы отменить из-за эпидемической опасности. Причина, правда, никак с коронавирусом не связана — в округе с разгромным счётом побеждает экс-губернатор Юлия Светличная, а представитель "Слуги народа" был вынужден вообще сняться с гонки, чтобы случайно не показать результат партии в округе…

P.S.: Разумеется о совершенно реальных и требующих решений эпидемиях туберкулёза и СПИДа все забыли. Ну и правильно — они не модные.

Минские переговоры и очередное обострение

1. На прямых переговорах в Минске с участием Андрея Ермака и Дмитрия Козака было объявлено о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы.

Что это за совет и зачем он создаётся, пока непонятно, но на Украине эта инициатива уже вызвала озабоченность, поскольку совет якобы создаётся для установления прямого диалога Киева с ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей) о реализации политической части Минских соглашений и закреплении в украинской Конституции особого статуса ОРДЛО.

Например, украинский политолог Владимир Фесенко разъясняет: «на переговорах в Минске сепаратисты присутствуют в статусе "наблюдателей", а не официальных переговорщиков. Если создается какая-то консультативная структура (возможно, с экспертными функциями) при одной из переговорных подгрупп, то статус сепаратистов на этих переговорах никак не меняется. Соответственно, ни о каких прямых переговорах с сепаратистами не может быть и речи, даже формально».

Насколько мы понимаем, статус представителей ОРДЛО как «наблюдателей» придуман где-то в недрах администрации Порошенко, чтобы оправдать факт переговоров.

Справедливости ради надо сказать, что представители Украины в Минской ТКГ стараются общаться с представителями ОРДЛО посредством представителей ОБСЕ и России, но формально они — полноправные участники процесса, как это и следует из Минских соглашений. Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

2. В ходе визита в Москву делегация депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» во главе с Виктором Медведчуком была принята идея создания «парламентского измерения "Нормандского формата"».

В общем-то этот шаг осмысленный. В первую очередь потому, что обеспечивает более тесную коммуникацию депутатов законодательных органов Украины и России.

В контексте же выполнения Минских соглашений он напоминает размножение экспертных и консультационных структур при наличии отсутствия реальных подвижек в реализации политической части соглашений. Если в «Нормандском формате» удастся уговорить украинских депутатов согласовывать свои решения с Донбассом… Но это маловероятно — до сих пор же не удалось.

3. Инцидент с Сергеем Сивохо и срывом презентации «Национальной платформы примирения и единства» с Минским процессом связан скорее косвенно.

Налёт националистов на мероприятие скорее связан с какими-то противоречиями между президентом Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым. В чём состоит интерес Авакова, пока непонятно — предположительно, он таким образом защищает попытки ослабить своё «суперминистерство» (путём, например, передачи в ВСУ Нацгвардии, на чём настаивает министр обороны Андрей Таран).

Тем не менее, это явный вызов президенту — о каком возвращении Донбасса может идти речь, если власть не в состоянии защитить друга и представителя президента?

Что касается самой «платформы», то она вызывает у нас определённые вопросы. Мы предполагали, что она предназначена для организации диалога с жителями Донбасса, выехавшими на территорию Украины. Сам по себе такой диалог, конечно, тоже нужен, но он не должен подменять собой диалог с ЛДНР. А Зеленский как раз именно это и пытается сделать. Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua

4. В заключение темы процитируем телеграм-канал Украины.ру:

«В контексте казуса Сивохо стоит напомнить, что на Украине действует закон о деоккупации Донбасса. В соответствии с этим законом:

— Россия — агрессор;

— Донбасс — оккупированная территория;

— на Донбассе действуют оккупационные власти РФ, вести переговоры с которыми не имеет смысла.

У нас почему-то создалось впечатление, что "миротворцы" из нынешней украинской власти об этом законе то ли не помнят, то ли не считают нужным его выполнять. Не одобряя методов националистов, отметим, что по сути-то они правы — пока действует этот закон, обсуждать выполнение Минских соглашений и какое-то примирение бессмысленно.

«Чёрный понедельник»

Падение цен на нефть 9 марта грозит больно ударить по украинской экономике. Гривна уже упала с 24,74 грн за доллар 8 марта до 25,86 — 13 марта. Не исключается, что к концу года её курс может упасть до 30 грн за доллар.

Это, разумеется, кратковременная реакция на подвижки основных показателей мировой экономики, но потом будет хуже — снижается цена на металл и зерно, а это основные продукты украинского экспорта. С зерном, правда, не всё так плохо — из-за ожидаемого неурожая (бесснежная зима) продавать будет особенно нечего. Зато реальные проблемы возникнут с получением переводов из-за рубежа, которые играют важную роль в формировании ВВП, — в Польше и Италии, где много украинских трудовых мигрантов, настоящая паника. Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Совершенно независимо от «чёрного понедельника» развиваются собственные негативные тенденции. Долги населения за услуги ЖКХ установили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году. По состоянию на конец января 2020 года задолженность достигла 67,1 млрд грн ($2,63 млрд). Только за один месяц долг вырос на 3,9 млрд ($150 млн). Это непосредственное следствие сокращения программ жилищных субсидий, предпринятого ещё правительством Гройсмана.

На фоне всего этого активизируется обсуждение возможного дефолта.