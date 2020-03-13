В четверг, 12 марта, стало известно, что в Минске в очередной раз отказались регистрировать "Бессмертный полк". При этом каждый год «Бессмертному полку» в Белоруссии отказывают в праве провести шествие. Такие заголовки в СМИ ежегодно вызывают возмущение и гнев российской и некоторой части белорусской общественности

Но что там на самом деле? Почему в Белоруссии Бацька, которой едет на 75-летие Великой Победы, допускает то, от чего сжимаются кулаки? Возможно, в этой истории замешана высокая политика, а может быть, дело в простом "перетягивании канатов" — борьбе вокруг бренда?

«Бессмертный полк» и Белоруссия

На самом деле его там никто и никогда не запрещал. Просто «Бессмертный полк» — это бренд, который имеет юридический адрес.

Ежегодно организация, именуемая «Бессмертный полк», подает заявку на проведение отдельного (подчеркиваю — отдельного) шествия на День Победы. И каждый год им отказывают. Причина одна и та же: в Белоруссии лично президент Лукашенко повелел проводить марш 9 мая под другим названием. В этом году он называется «Беларусь помнит». Все атрибуты точно такие же, как у шествия «Бессмертного полка»: георгиевские ленты, портреты отцов, дедов и прадедов. Но название вот такое, как диктует администрация президента. Почему так, вряд ли можно объяснить логически, но так есть. Абсолютно всем разрешено идти в колонне с портретами своих предков. Но название не «Бессмертный полк». Заявляется, что Победа — одна на всех и шествие тоже одно для всех. Каждый год «Бессмертный полк» подает в суд, каждый год суд не удовлетворяет иск проводить отдельное шествие. Говорят, пожалуйста, идите, но со всеми, в общем шествии. Отдельно — нет. Почему, неизвестно. Но шум вокруг этой ситуации поднимается такой, как будто в Белоруссии, как и на Украине, запрещают георгиевские ленты. Это не так: ничего подобного нет. «Бессмертный полк» в Одессе: «Одесса – город-герой!», «Фашизм не пройдет!»

Юридический казус

В нынешнем году «Бессмертный полк» пытается снова зарегистрироваться, а ему не дают. Еще год назад в Минске отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Документы на регистрацию были поданы руководителями общественных объединений, которые создают координационный совет «Единство» в главное управление юстиции Мингорисполкома в январе, а в марте пришел отказ.

В первый раз организаторы "Бессмертного полка" из оргкомитета Белорусской коммунистической партии трудящихся сочли отказ необоснованным и 30.01.2019 направили в адрес президента Республики Беларусь как гаранта Конституции коллективное письмо с просьбой помочь общественным организациям. После коммунисты подали жалобу в Минский городской суд, который поддержал отказ.

Организаторы посчитали, что пойдут до конца, и 12.04.2019 подали апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Беларусь. Там тоже получили отказ. Организаторы «Бессмертного полка» посчитали нужным в своем заявлении отметить, что жители Белоруссии должны чтить подвиг братьев союзной России. А если не будут, то может случиться как в Украине, где «озверевшие необандеровцы срывали с детей красные звездочки и гвардейские ленточки».

Ничего такого в Белоруссии нет. Каждый год шествие происходит, портреты носятся, георгиевские ленты в порядке. Но заголовки в новостях говорят о другом. Бренд против бренда. Те, кто представляет «Бессмертный полк», утверждают: «Только едиными действиями народов, в том числе укрепляя их солидарность с помощью международных массовых акций, подобных шествиям «Бессмертного полка», можно остановить войну и неофашизм, набирающий обороты в разных странах мира». Это прекрасные слова, с которыми все согласны. Но суд против отдельного шествия.

И понять, что здесь главное — высокая политика и отстаивание своей независимости во всем от России, то есть желание белорусской власти проявить самостоятельность, личные отношения руководителей двух братских государств или даже нечто большее, очень трудно.

Де-факто

С другой стороны, ситуация крайне проста. Лично Лукашенко против бренда «Бессмертного полка», но не против всех его атрибутов.

Представитель главного управления юстиции Мингорисполкома в суде еще раз подтвердила, что «Бессмертный полк» подал документы с нарушениями, поэтому отказ в регистрации является обоснованным, а жалоба активистов не подлежит удовлетворению судом. Минский городской суд стал на сторону столичных властей. «Отказывая в удовлетворении жалобы, суд пришел к выводу о том, что пакет документов, поданный повторно заявителями в главное управлении юстиции Мингорисполкома, не соответствует требованиям законодательства», — сказала судья. Порошенковский «Сталин» и другие ряженые попытались сорвать «Бессмертный полк» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Понятно, что ничего не понятно. При этом те, кто называет себя «Бессмертным полком», заранее знали, что проиграют суд, но все равно на него пошли. «Мы обязаны были пройти этот суд, хотя знали заранее, что его проиграем. Народ нас просит. А заявление, что на нашей белорусской земле не будет российской акции — это самая высокая политика. Это сказано президентом Республики Беларусь», — говорят активисты.

Лично Александр Лукашенко заявил, что он «категорически против» проведения в Белоруссии акции «Бессмертный полк». «Не потому, что я против этой акции — это блестящая акция. Российская акция. Нас упрекают, что мы якобы запрещаем «Бессмертный полк». Вы же у нас передрали эту идею: «Беларусь помнит» — вы помните эти акции? Помните, я стал президентом, первая была акция — меня ветераны позвали, от ГУМа мы шли к площади Победы и возлагали венки. Кто с портретами шел, кто еще с чем-то… Почему мы должны бросить свое и схватиться за «Бессмертный полк», если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? И мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас свое название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую», — подчеркнул Лукашенко.

Эпилог

Учредители общественного объединения намерены обжаловать решение суда. «Мы будем продолжать бороться за то, чтобы в Беларуси и Минске было общественное объединение «Бессмертный полк», — сказал активист Валерий Драко. По его словам, уже подана заявка на проведение шествия 9 мая в этом году в Минске по маршруту от площади Якуба Коласа до площади Победы. В ближайшее время активисты по этому поводу намерены пойти на прием к председателю Мингорисполкома.

«Пусть я ошибаюсь, но нам и там откажут. Тогда кто возьмет тех людей, которые выйдут, и проведет?! Пусть город думает», — заявил Драко. Хотя понятно, что "город думает" так, как ему велит президент.