На днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196). Украина ру. проанализировала этот документ

«Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем приобретает новую актуальность. Это не просто законодательный вопрос, а возможность для более эффективной работы Службы и, как следствие, улучшение безопасности всего государства», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Проектом закона предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «О Службе безопасности Украины» и внести изменения в ряд законодательных актов Украины по вопросам деятельности Службы безопасности Украины, в частности Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы «О национальной безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О контрразведывательной деятельности», «О воинской обязанности и военной службе».

«Национальные» ценности вместо прав человека

Как утверждается в пояснительной записке к документу, он направлен на «создание динамичной, укомплектованной высокопрофессиональными специалистами, обеспеченной современными материальными и техническими средствами специальной службы, способной своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы государственной безопасности, эффективно защищать государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины с неуклонным соблюдением фундаментальных прав и свобод человека».

Автор законопроекта — президент Зеленский считает целесообразным убрать часть статьи ст. 3 Закона Украины «О национальной безопасности», где говорится о фундаментальных национальных интересах. Вместо нее появится новый раздел, где вводятся такие категории как «национальные цели Украины, интересы и национальные ценности». Так, согласно тексту проекта, национальными интересами Украины являются «жизненно важные потребности Украинского народа, общества и государства, реализация которых обеспечивает их самосохранение, стабильное и прогрессивное развитие». В действующей редакции закона речь идет не о потребностях, а о жизненно важных интересах человека, общества и государства. То есть Зеленский делает акцент не на правах человека, а на «украинском народе», под который можно подвести излюбленное националистами понятие «титульная нация», исключающая из него русскоязычных граждан и представителей национальных меньшинств. СБУ открестилась от своего агента, который рассказал подробности убийства Гиви © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что подразумевается под категорией национальных ценностей? В тексте документа утверждается, что они складываются из «суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя, природные ресурсы, благосостояние граждан, правопорядок и социальная справедливость» а также материальных, интеллектуальных и духовных достояний украинского народа. К ним относятся и другие аспекты, обеспечивающие национальные интересы и их перечень может быть дополнен в связи с возникшей необходимостью.

Негатив для «соросят», но позитив для националистов

Кстати, весьма интересно, что из нынешнего закона в качестве «ценностей» может быть исключена евроинтеграция. Вместо нее прописаны «партнерские отношения с государствами-соседями на основах равноправия, уважения к суверенитету и невмешательство во внутренние дела».

Не менее интригующим является пункт, согласно которому запрещается занимать должность главы СБУ лицам, пребывавшим в любых отношениях с любой политической партией в течение трех лет до назначения, постоянно проживавшим заграницей более 555 дней, являвшимся «заробитчанами» или имевшим отношения с иностранными структурами. Все это может использоваться против «соросят» и прочих грантоедов, которые сидели на потоках западных структур, плотной сетью опутавших Украину а последние годы.

Новая редакция закона облегчит сотрудничество СБУ с представителями общественности. В частности, орган получит право использовать добровольную помощь физических и юридических лиц и привлекать людей к добровольному негласному сотрудничеству на конфиденциальной основе. Агенты СБУ появятся в госорганах, предприятиях, учреждениях и организациях, а также в компетентных структурах иностранных государств.

Далеко не секрет, что при Порошенко СБУ «крышевало» структуры радикальных националистов, натравливая их на политических оппонентов, используя как инструмент внегосударственного террора — запугивания или даже убийств политических оппонентов власти. Здесь, например, стоит вспомнить организацию С-14. Кроме того, радикальные структуры, курируемые СБУ, использовались либо против бизнесменов, заставляя их делиться доходами, либо вовсе помогали «отжать» собственность предпринимателей. На Украине двое сотрудников СБУ пойдут под суд за получение крупного «отката» © CC0, Pixabay

Помимо перечисленного выше, документ вводит административную ответственность в отношении граждан за невыполнение законных требований сотрудника СБУ, по аналогии с сотрудником Нацполиции. За это, а также за предоставление неполной или заведомо искаженной информации на запросы, нарушение сроков ответов, любое препятствование осуществлению полномочий предусматривается ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 20 доходов граждан, не облагаемых налогом. А за препятствование деятельности сотрудника СБУ можно и в тюрьму загреметь на срок от 5 до 8 лет. Теоретически данный пассаж можно применить и против радикалов, но учитывая практику заигрывания власти с националистами, которая продолжается при новой власти, сложно в это верится.

СБУ станет неподвластной прокуратуре

Немаловажно, что оперативные подразделения СБУ выводятся из подчинения прокуроров и Генерального прокурора. Они будут осуществлять различные следственные действия, в том числе и негласные, по письменному поручению прокурора, а передача подследственности дел может осуществляться генпрокурором только с согласия главы СБУ.

В законопроекте содержится дополнение Уголовного кодекса Украины статьей 201 «Контрабанда». Под ней понимается незаконное или вне таможенного контроля перемещение через границу специальных технических средств негласного получения информации («жучков»). За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность на срок от 3 до 7 лет.

При этом проектом Зеленского предполагается демилитаризация СБУ, оптимизация ее организационно-штатного расписания. Так, говорится о поэтапном сокращении комплектования Службы безопасности Украины военнослужащими и обеспечении ее постепенного превращения в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.

По мнению президента Украины, все данные меры будут способствовать повышению институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность спецслужбы, в соответствии с современными вызовами, угрозами государственной безопасности Украины.

Казалось бы, начинания весьма благие, но они содержат ряд неоднозначных тезисов, в особенности касающихся «взаимодействия с обществом». Нельзя забывать, что СБУ всегда работала в русле своей собственной логики. В настоящее время в ее составе есть несколько управлений, которые занимаются расследованием экономических преступлений: Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Управление «К») и Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Именно эти два управления и их руководство зачастую оказывались в эпицентре скандалов, связанных с коррупцией, злоупотреблением властью, организацией различных незаконных схем. Сотрудники данных структур от высшего до низшего звена «крышуют» контрабанду и незаконную добычу янтаря, используют служебные полномочия для «наездов» на бизнес, чтобы заставить коммерсантов платить «дань» либо вовсе «отжать» определенные активы. Бывший офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления © пресс-служба президента Украины

Темные дела СБУ: «крышевание» контрабанды и незаконной добычи янтаря

Вряд ли сбушники так просто откажутся от подобной деятельности, тем более, что ставленник Зеленского Баканов в ноябре прошлого года жаловался на саботаж и неисполнение его приказов со стороны верхушки ведомства.

В 2018 г. в журнале Süddeutsche Zeitung была опубликована статья, в которой указывалось, что Украина в 2017 году потеряла от контрабанды свыше 120 млрд грн. Это вдвое больше, чем страна получила в 2018 году от МВФ. По признанию министра МВД Арсена Авакова, ежегодно от контрабанды Украина теряет около 90 млрд гривен.

Чтобы таможенники оформляли и пропускали товары контрабандным путем, используются различные схемы. Например, одна из самых распространенных — подмена товара или изменение его спецификации, когда под видом дешевых резиновых тапочек завозят, например, итальянскую мебель. А еще — искусственное занижение таможенной стоимости, уменьшение веса товара. Кроме того, может применяться фальшивый транзит, когда груз оформляется как транзитный и якобы идущий за границу, а на деле либо остается в Украине, либо вновь туда попадает через серые зоны. Подобным образом поступают, например, в Одесской области, где указывают местом назначения грузов Молдавию, а растаможку проводят в непризнанной Приднестровской республике, после чего товары возвращаются в Украину по неконтролируемым участкам границы.

Бенифициарами схем зачастую являлись высшие руководители СБУ, поэтому различные попытки побороть данное явление оказывались безуспешными.

Здесь ярким примером является история с фирмой «Премиум-пакет», которую раскрыл главред издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов. Осенью 2018 года фирма, которая официально занимается почтовыми отправлениями за рубеж, была поймана на контрабанде 3,5 тысячи мобильных телефонов общей стоимостью $700 000 при перевозке из Польши на пункте пропуска «Ягодин». Сотрудники компании настаивали, что они должны проходить проверку в Киеве, но машину не пропустили пограничники, заявившие, что груз — коммерческий и подлежит полному досмотру. Рудяков объяснил, почему Геращенко заявил о связях убийц Шеремета с СБУ © РИА Новости, Алексей Куденко

«А дальше началась буря. Звонки пошли по всей вертикали власти. Вначале звонили местные начальники. А апофеозом стал звонок из руководства СБУ начальнику Госпогранслужбы П. Цигикалу с просьбой отпустить машину, ведь все документы в порядке. Но машина стояла, информация о ней расходилась все шире и шире. И вот 16 октября был наконец произведен осмотр с участием пограничников. И тут открылось, что под видом почтовых отправлений микроавтобус оказался загружен партией из 3468 мобильных телефонов», — писал журналист на Facebook.

Только за август 2018 года «Премиум-пакет» ввезла 120 машин с почтовыми посылками, и дело скрыть не получилось, поскольку оно дошло до премьер-министра Гройсмана. В то же время в Киевской области находились еще 8 машин фирмы, которые не прошли таможенный досмотр.

«Очень долго добираются машины до пункта растаможки. При этом руководство Киевской таможни не составили протоколов о недоставке, что положено сделать спустя 10 дней. Более того, Государственная фискальная служба по состоянию на сегодня на утро не запросила в Польше экспортные декларации на машины «Премиум-пакета». Также пока не уведомлена германская компания «Дойче пост», на основании контракта с которой «Премиум-пакет» получил почтовую лицензию в Украине», — резюмировал Бутусов.

Конечным владельцем компании «Премиум-пакет», по информации журналиста, являлся заместитель главы СБУ Павел Демчина. Таким образом, высшие должностные лица службы не только в курсе, но и «в доле». Более того, по утверждению журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа, «смотрящий» за контрабандным бизнесом депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский действовал по согласованию с экс-президентом Петром Порошенко. Последний даже имел ссору с премьер-министром Гройсманом из-за желания того забрать доход с потоков контрабанды на себя.

Еще одним серьезным направлением касательно контрабанды являются поставки различных грузов в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые осуществляются в обход официально установленной Киевом экономической блокады. Об этом еще в 2017 г. говорила экс-нардеп Надежда Савченко, попавшая на территорию республик «козьими тропами, где гуляет контрабанда, крышуемая СБУ». То, что за нелегальным товарооборотом стояли сотрудники СБУ, признавали даже ярые сторонники Майдана. Так, волонтер Родион Шовкошитный, около года работавший в мобильной группе, которая выявляла нелегальных торговцев, перевозивших товар через линию разграничения, поделился откровениями с «Украинской правдой».

«Некоторые сотрудники СБУ возвращаются из АТО на новых машинах. В СБУ есть куча классных пацанов. А есть и такие, кто зарабатывает на контрабасе. Мы задерживали СБУшников на горячем, вызвали военного прокурора, он начал их оформлять, все на камеру. Приехал какой-то хрен с Краматорска и просто вызывающе забрал их. Дела нет», — утверждал он в 2017 году.

Ситуация в этом отношении не изменилась существенно и при новых властях, несмотря на призывы Зеленского принять действенные меры в борьбе с данным явлением. При Порошенко средства от схем поступали непосредственно Демчине, сейчас же — в карман глав региональных представительств управления «К» СБУ. Например, на Одесской таможне существуют подконтрольные СБУ группы, дающие указания, чей груз пропускать быстро, а чей — задерживать. Тех, кто сопротивляется их диктату, заставляют платить от 200 до 600 долларов за контейнер.

Сотрудники СБУ имеют немалое отношение к незаконной добыче янтаря в ряде западных областей страны, а именно Ровенской, Житомирской и Волынской. Так, в ходе своего визита в Житомирскую область в августе этого года президент Зеленский дал указание уволить руководство СБУ данных регионов за то, что они являются участниками коррупционных схем либо «не полезны государству», поскольку за время своей работы не смогли прикрыть эти схемы.

Проблема незаконной добычи янтаря на Западной Украине приобрела массовый характер в 2014 году, но особенно обострилась в конце 2015 — начале 2016 года. В стране проходили столкновения местных жителей с правоохранителями и нападения на полицейских, которые пытались противодействовать незаконной добыче камня. По разным оценкам на Украине нелегально добывают до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — $500 млн. Большая часть полезных ископаемых уходит в Польшу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

В 2015-м президент Пётр Порошенко потребовал от силовиков за две недели ликвидировать «крышевание» незаконной добычи янтаря. Но это требование так и не было выполнено. В 2016 году украинская Генпрокуратура, СБУ и МВД задержали за причастность к незаконному бизнесу зампрокурора Ровенской области Андрея Боровика. Однако после года пребывания в СИЗО он вышел на волю. В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило в нелегальной добыче янтаря депутатов Бориса Розенблата из «Блока Петра Порошенко» и Максима Полякова из партии «Народный фронт».

Оба политика подозревались в злоупотреблении властью и получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря в интересах иностранной компании. Как установило следствие, Розенблат получил несколько взяток на общую сумму 280 тыс. долларов, а Поляков — на 7,5 тыс. долларов.

На заседании регламентного комитета Верховной Рады правоохранители продемонстрировали снятое скрытой камерой видео, которое прямо доказывает коррупционные действия фигурантов дела. В частности, на нем присутствуют Розенблат и агент правоохранителей Катерина, которые проводили встречи в ресторанах в течение полугода. Люди, которые фигурируют на видео, договаривались о взятках разных размеров в делах относительно нелегальной добычи янтаря.

Несмотря на серьезность обвинений, оба подозреваемых не были помещены под стражу. В рамках расследования были задержаны 6 человек — трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией. Розенблат и Поляков отделались ношением электронных браслетов, и то им их надели лишь на короткое время. Уже в августе 2017 г. Печерский суд Киева изменил процессуальный статус Полякова с обвиняемого на потерпевшего. Более года продолжалось вялотекущее досудебное следствие, а потом в сентябре 2018 г. Окружной админсуд Киева признал незаконными оперативно-розыскные мероприятия сотрудников НАБУ в отношении Розенблата. Из постановления следовало, что действия детективов НАБУ в сборе доказательной базы, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе негласной слежки и фиксации преступления были неправомерными, следовательно, все доказательства были «обнулены». Позже судебное рассмотрение дела перенесли в Печерский суд, где оно фактически было похоронено.

В целом, реформа СБУ от Зеленского, возможно, и содержит ряд благих начинаний, но учитывая слабость и деградацию украинского государства в целом, скорее всего они останутся на бумаге. СБУ уже давно превратилось в орган, занимающийся политическими репрессиями граждан и обслуживанием коммерческих интересов узкого круга лиц. Нынешняя власть вряд ли имеет реальное желание и возможности поломать эти порочные тенденции, укоренившиеся в спецслужбе за последние годы.