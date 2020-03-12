По мере приближения президентских выборов в США украинскую политику сотрясают все новые и новые коррупционные скандалы, связанные в том числе с деятельностью антикоррупционных активистов. Их напрямую связывают с американскими структурами

На Украине активизировалась борьба между агентами Демократической партии США, так называемыми «соросятами», и их противниками, включая влиятельного главу МВД Арсена Авакова — они в последнее время склонны искать поддержку у американских республиканцев.

Одним из наиболее активных антикоррупционных активистов, лоббировавших сотрудничество с МВФ, земельную и медицинскую реформы на Украине, является глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Еще в феврале по заявлению депутата Андрея Деркача против Шабунина и его коллеги Дмитрия Шерембея было возбуждено уголовное дело по факту растраты международной помощи, предназначенной больным ВИЧ/СПИД.

Речь идет о хищениях на сумму $142 миллиона, отмытых через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД». За это организаторам аферы может грозить до 12 лет тюрьмы.

Здравозахоронение. Медицина Украины не лечит, а зарабатывает на пациентах © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джорджем Соросом, за что антикоррупционеров и окрестили «соросятами». Представители Центра противодействия коррупции есть в рядах «Слуг народа», например, Анастасия Красносельская, но больше всего их в рядах партии «Голос».

Согласно заявлению депутата Деркача, часть выделенных этой организации средств выводилась на счета подставных коммерческих структур, а также использовалась для закупки по завышенным ценам медицинского оборудования и медицинских препаратов. Выделялись эти средства правительством США, следовательно, речь идёт о деньгах американских налогоплательщиков.

Данное дело может использовать президент США Дональд Трамп в борьбе против своего конкурента от Демократической партии. Инициатор дела, депутат Андрей Деркач, уже упоминал об этой растрате американской финансовой помощи на встрече с адвокатом Рудольфом Джулиани, близким к Дональду Трампу.

В ответ «антикоррупционные активисты» синхронно стали шуметь о «наступлении на демократию».

«Как только кто-то пытался расследовать эту историю, Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин начинали кричать о давлении на демократию. И раньше включалось посольство США в Киеве. Сегодня, слава богу, все тихо и никто не вмешивается», — заявил Деркач.

Он также подчеркнул, что ранее, когда послом США была Мари Йованович, ставленница Демпартии, такие расследования просто блокировались посольством. Можно напомнить, что и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказывал, что экс-посол Йованович настойчиво рекомендовала ему не трогать Шабунина и прочих «антикоррупционных активистов». Такие скандалы действительно старались замять, в том числе и относительно приобретения Шабуниным особняка под Киевом стоимостью $250 000 при месячной зарплате $1500.

Сам Шабунин утверждал тогда, что деньги занял у родителей.

В тот же период и бывший вице-президент США, а ныне кандидат от Демпартии Джо Байден лично требовал уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал коррупционные схемы газодобывающей компании «Бурисма», где сын Байдена получал немалую зарплату за свои «консультации».

В 2017 году на Украине ввели обязательное декларирование доходов, которое касалось и активистов-грантоедов. Однако против этого сразу же выступил Евросоюз.

«Антикоррупционные активисты и представители гражданского общества играют важную роль. Поэтому мы убеждены, что е-декларации для них должны быть срочно отменены», — заявляла тогда представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини.

Такая обеспокоенность западных структур судьбой «антикоррупционных активистов» и сокрытием их доходов обусловлена не только тем, что такие «активисты» лоббируют определенную политику на Украине. Как правило, значительная часть выделяемых грантов возвращается в страны-доноры, но уже не в бюджеты, а на личные или коммерческие счета. Можно сказать, что местные «грантоеды» могут урвать себе не более 20-30% от выделяемых средств. Однако и это зачастую немалые суммы.

Азовский инцидент. Как в Украине пытаются из браконьеров сделать жертв политических репрессий © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым Вадим Рабинович в своё время подчеркивал, что «борьба с коррупцией» стала настолько выгодным бизнесом, что не позволяет действительно как-то бороться с коррупцией.

«Антикоррупционные органы в Украине, к сожалению, являются в чистом виде бизнес-структурами, которые либо покрывают деяния взяточников, либо за деньги предоставляют возможность проворовавшемуся чиновнику сбежать… У нас же даже новосозданные антикоррупционные органы работают избирательно, а по сути занимаются набиванием собственных карманов, превратив борьбу с продажностью в самый выгодный бизнес в стране», — говорил Рабинович.

Виталий Шабунин называет новые обвинения против него «абсолютной ложью», за которую разделяют ответственность Аваков и президент Зеленский.

«Для министра внутренних дел Арсена Авакова фабрикации дел не в новинку. Оставляя Авакова в должности, президент Зеленский разделяет с ним ответственность за преследование активистов», — заявил Шабунин.

Тем не менее, как рассказывал в недавнем интервью инициатор этого дела депутат Деркач, американские партнеры все же внимательно отнеслись к происходящему, поскольку не любят, когда их деньги воруют.

«Как бы они сейчас ни оправдывались, в США видят, как воруют их деньги. После заявления Трампа Джулиани, получив информацию, начал расследование фактов международной коррупции, в том числе при участии украинских грантоедов. На эту тему работают разные американские журналисты-расследователи, в том числе One American News, а также свои комментарии дала уважаемая организация Judicial Watch», — говорит Деркач.

Политолог Андрей Золотарёв утверждает, что дело наглядно показало, как борьба с коррупцией может быть выгодной и коррупционной. В ходе предвыборной борьбы в США, по его мнению, украинской коррупции будут уделять много внимания.

«Ничто так не бьет по репутации политиков в США, как неэффективные расходы денег налогоплательщиков, за это могут и шею свернуть. Сейчас начнется сеанс разоблачения, кого отмывают и прикрывают прикормленные демократами. В том, что украинская тема войдет и будет одной из самых важных в избирательной кампании в США, я лично не сомневаюсь», — говорит Золотарёв.

В связи с активизацией политической борьбы между двумя основными партиями в США мы увидим еще много скелетов, вытащенных из шкафов украинских борцов с коррупцией и политических деятелей. К сожалению, граждане Украины имеют возможность узнать об этом не благодаря деятельности украинских органов, а исключительно по причине американских политических дрязг, в ходе которых обе стороны будут бить друга Украиной.