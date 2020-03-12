С началом весны 2020 года украинская полиция активизировалась в борьбе с «ввозом, изготовлением, сбытом и распространением порнографических материалов». Полиция пошла в наступление на онлайн-порностудии, а оставшиеся без работы порноактрисы обращаются в суд за компенсацией морального ущерба и выигрывают иски

В среду, 11 марта, в Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти виртуальных порностудий, организованных супружеской парой. Предприимчивые супруги привлекли к работе более 30 девушек от 18 до 30 лет, преимущественно студенток.

«С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом, месячный доход одной студии составлял более 300 000 гривен», — сообщает полиция.

По курсу 300 тысяч гривен — около 850 тысяч рублей.

Организаторы наладили шифрованную связь с удалённым сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей. В отношении организаторов открыто уголовное производство.

Незадолго до этого в Павлограде прикрыли еще одну студию и оставили без работы около 10 девушек-моделей, среди которых были и несовершеннолетние. Девушки на камеру демонстрировали интимные места и выполняли прихоти клиента онлайн, получая за это 15-30 тысяч гривен в месяц (от 43 до 85 тысяч рублей), что для небольшого городка — очень неплохой заработок.

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Подобную же сеть онлайн-порностудий накрыли в Кривом Роге. На трёх съёмных квартирах 25 девушек в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

В Киеве чуть ранее уже закрывали онлайн-порностудии, в которых работали 20 девушек. Организовала бизнес одна из жительниц пригорода. Ей помогали еще двое: одна набирала кадры по объявлению, предлагая работу в офисе с хорошей зарплатой, второй следил за порядком, трафиком и графиком работы.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и бельё. Двум администраторам и веб-модели сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины.

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Активизация работы по прикрытию порностудий на Украине связана с повышением раскрываемости, которую требует МВД. Дело в том, что организаторы порностудий с недавних пор проходят как «организованные группы» (ОГ) или «преступная организация» (ПО). Чем больше ГО или ПО раскроют, тем лучше показатели и больше премии.

Вот, к примеру, по отчёту полиции, в прошлом году приостановили деятельность 275 ОГ и ПО, что на 7% больше, чем в предыдущем году. В 2,7 раза больше выявлено ГО и ОП, связанных с торговлей людьми, то есть тех же сутенеров, организаторов онлайн-порностудий. Как хвастаются в полиции, задокументировано на 9% больше лиц, которые входили в состав преступных групп и организаций.

По сути сами порноактрисы или модели, они теперь называются именно так, их мало интересуют. Им грозит только штраф, так как это даже проституцией можно назвать с большой натяжкой. Закон такую форму трудовой занятости, как демонстрация себя, просто не предполагает. Но, как известно, что не запрещено, то разрешено. На Украине уже есть как минимум один подобный судебный прецедент.

В 2014 году жительницу Чернигова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов». Мать троих детей обвинили в том, что она, будучи зарегистрированной «моделью» на одном из порносайтов, «принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов».

В 2015 году женщину приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 1 год, но позже дело направили на новое рассмотрение и оправдали.

После этого «модель» обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причинённого незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн (18 тысяч долларов) в качестве компенсации морального ущерба. Женщина указала, что «вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведения обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми».

Из-за этого у нее ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи.

Суд признал: «демонстрацию в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а её передачу через каналы связи (в т. ч. через Интернет) нельзя считать распространением порнографии». Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено.

Суд удовлетворил ее иск частично и постановил взыскать из госбюджета в пользу женщины 270 тыс. грн (около 770 тыс. руб) на возмещение морального вреда, а также 3,75 тыс. грн (около 10,75 тыс. руб) на возмещение материального ущерба.

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Копы «горят» на работе

В полиции, однако, не говорят главного: из 293 законченных в прошлом году производств по организованным группам или преступным организациям связаны с торговлей людьми только 10. При этом в суд не направлено ни одно. Странным образом все подобные дела рассыпаются еще на этапе следствия, что уже стало привычным.

«В стране борьба с проституцией и порнобизнесом очень условная и фактически сводится к показателям на бумаге. Задержали-отпустили. Что касается онлайн-порностудий, опять же основной груз ответственности лежит на организаторах, которые используют порно-актрис (моделей) и которые приносят им доход. Это считается торговлей человеком, плюс распространение порнопродукции. Но, обычно, после задержания, разоблачения таких студий, они открываются в других местах и продолжают работать уже под контролем полиции. Это не удивительно, но взаимовыгодно. Поэтому борьба с порно-студиями, так же как и проституцией, будет вечной и прибыльной», — отмечает подполковник МВД Сергей Березин.

Как отметил Березин, последний налёт полиции на онлайн-порностудии был не случаен: полицейские работали по наводке конкурентов, тех, чью деятельность приостановили накануне. Порноиндустрия — это жестокий мир, в котором не любят соперников. Поэтому все объяснимо. Их нишу очень скоро займут другие, и всё повторится.

А тем временем борцы с проституцией в Киеве отдаются своей работе на сто процентов. Одному из столичных копов пришлось заняться сексом в ночном клубе со стриптизершёй, чтобы уличить ее в проституции, а директора заведения — в сутенёрстве.

Как следует из судебного решения, в сентябре 2019 года полицейский посетил стриптиз-клуб в центре Киева, где ему за 1000 гривен (около 2600 рублей) станцевали приватный танец, а потом за 5 тысяч гривен (около 12 тысяч рублей) он получил услугу орального секса. На следующий день он вернулся и снова получил те же услуги.

Этот секретный план полицейские разработали, чтобы узнать, что стриптизёрши держали деньги в коробке у себя в гримерке. Часть полученного дохода забирала хозяйка заведения. Её задержали по статье 303 УК Украины (сутенёрство или вовлечение лиц в занятие проституцией). Обвиняемая признала вину и получила 4 года лишения свободы условно.

А полицейскому, прогулявшему за две ночи больше 10 тысяч гривен, их так и не вернули.