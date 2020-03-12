Китай и остальные страны ограничивают передвижение людей и деятельность бизнеса в связи с пандемией коронавируса. А если лихорадит вторую экономику мира, а за нею и другие ведущие экономики, то, естественно, продажи и котировки на мировых биржах проседают

Усугубило положение падение цен на нефть с 49,5 до 45-ти и вскоре до 31 долларов за баррель ввиду конфликта между Саудовской Аравией и Россией. С 1 апреля начнется неконтролируемая и непрогнозируемая добыча нефти. Что эти процессы изменят в Украине?

Нацбанк продает валюту на межбанке для стабилизации курса гривны к доллару. Нерезиденты-инвесторы в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) продолжали активно конвертировать гривну, полученную от продажи облигаций. С начала марта их вложения в гривневые бумаги сократились более чем на 4 млрд гривен. Инвесторы сбрасывают бумаги. Финансисты не верят, что сегодняшних валютных распродаж хватит, чтобы полностью успокоить межбанк и остановить подорожание доллара.

Фактор зависимости

«Черный понедельник» для России стал обвалом рубля. Для украинской экономики ситуация на мировых фондовых рынках формально должна быть позитивной. Ведь Украина завозит на свою территорию нефтепродукты и топливо, а упавшие цены на нефть означают снижение цены на импортируемые продукты из черного золота. К тому же в стране практически отсутствует фондовый рынок, поэтому нет и места для распространения паники. Нефтяной шок. Ждет ли Украину дефолт? © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Однако под ажиотаж инвесторы в украинские ценные бумаги забирают валюту, говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. «Девальвация гривны — это, скорее, психологический фактор небольшой зависимости от происходящих событий в России. Опять на гривну сработал эффект падающего рубля, хотя причин для обвала гривны именно сейчас особенно никаких нет», — отметил экономист.

Цены на нефть марки Brent упали в «черный понедельник» 9 марта на 30%. А цены трех из пяти экспортных марок российской нефти зависят от цены на Brent. Это и есть причина обвала российского рубля. Не стоит забывать о валютных парах доллар-евро и рубль-гривна. Если не прямо, то опосредованно они связаны друг с другом, и движения в России отображаются на Украине. Тем не менее упавшая до 25,3-25,5-26 гривна по отношению к доллару не является экономически обоснованным курсом валюты.

Глава общественной организации «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук подчеркивает, что курс должен был бы быть как минимум 26,5 грн/$1 и ближе к 27 грн/$1. То есть к тому, который указан в бюджете-2020. То, что происходит сейчас, это остаточные явления управленческих решений, принимаемых Нацбанком и Минфином и пирамидой ОВГЗ, когда спекулянты получили возможность нажиться на украинских финансовых бумагах, сделал вывод экономист.

Новак подтверждает, что в бюджете-2020 валютный курс заложен на уровне 27,5 грн/$1. А основные причины недавнего недовыполнения бюджета как налоговой службой, так и таможней называли слишком крепкую гривну. Поэтому, считает эксперт, правительство будет подгонять национальную валюту к заложенным в госбюджете показателям.

Долг платежом красен

В то же время Новак, как и Гарбарук, опасается, что Нацбанк Украины решил воспользоваться моментом для продажи валюты «заранее определенным лицам и их компаниям», чтобы они эту валюту могли спокойно вывести за границу.

Председатель ОО «Национальный интерес Украины» в этом контексте заметил, что государство должно гасить и проценты по ОВГЗ, и закрывать внешние долги. Если в январе 2019 года нерезиденты-спекулянты приобрели ОВГЗ по хорошей процентной ставке на сумму 6,3 млрд гривен, то на январь 2020 года ценных госбумаг в руках спекулянтов было на 123 млрд гривен. В этом феврале сумма вложения превысили 126 млрд гривен. Итак, 11 марта министерство финансов должно было вернуть 450 млн гривен по ценным бумагам и 13 марта выплатит 450 млн долларов по кредиту МВФ, напомнил эксперт. Деньги пойдут, понятно, из бюджета, что еще больше ослабит гривну.

«Когда государство ухудшило условия приобретения ценных бумаг, заявки либо выполнялись на 30%, либо аукционы и вовсе проваливались. Скорее всего, в ближайшие дни и недели мы никаких аукционов не увидим. Но платить из бюджета Украины за то, что было сделано, мы будем», — резюмировал финэксперт.

Дирижируемый грипп и блеф в ОПЭК

Экономист Всеволод Степанюк рассмотрел проблему с геоэкономических позиций. Во-первых, предположил он, коронавирус — это, возможно, не природное явление, а контролируемая эпидемия, с помощью которой мировая элита «сжигала пустые деньги», что вылилось в падении индексов на биржах. Благодаря этому, сказал аналитик, КНР решил и внутриполитические проблемы (повод назначить виновных за распространение вируса или нарушение карантина и сместить их с должностей), и финансовые (скупив по дешевке на десятки миллиардов долларов свои ценные бумаги у западных корпораций).

Во-вторых, уверен Степанюк, конфликт между Эр Риядом и Москвой — это блеф и картельный сговор. До нефтяного обвала между двумя государствами, напоминает он, были более чем хорошие отношения. Суть соглашения ОПЭК и России заключалась в ограничении своей нефтедобычи, чтобы держать стабильную цену на рынке, но выигрывал от этого США, которые не подписывали документ.

Соединенные Штаты, заявил финэксперт, стали крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа. Они добывают и продают больше (свыше 12 млн баррелей в день), чем Россия (дает 11,3 млн баррелей в день) и Саудовская Аравия (производит пока 9,7 баррелей в день, но грозится увеличить мощности до 12,3 млн баррелей в день). «Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

«За это время в Штатах сектор сланцевой нефти и газа вырос до 7,5% ВВП США, а это оборот в более чем $1 трн. При этом себестоимость этих энергоресурсов близка к 30-ти долларам плюс транспортные расходы. Поэтому, если стоимость нефти упадет ниже 30-35-ти долларов за бочку, американские компании, конечно, будут работать на внутренний рынок, но экспортировать нефть не получится. Так они обанкротятся», — пояснил Всеволод Степанюк.

Искусственное — от лукавого

В таком случае РФ и СА, ясное дело, сами теряют деньги. Но они убирают конкурента с рынка, применяя классический и проверенный маркетинговый метод — демпинг цен. В Соединенных Штатах же были программы по развитию сланцевой нефти и газа, и под эти программы банки вложили большие средства. Уолл Стрит — очень развитый фондовый рынок, и «нефтебумаги» активно торговались на бирже и занимали приличный объем в банковских портфелях активов.

А цены на нефть растут второй день подряд после обвала. Степанюк объясняет это спекулятивными махинациями. Грубо говоря, из 1 триллиона долларов проданной нефти, реального товара продано на 100 миллиардов. Все остальное — это спекуляция, торги.

«Имея финансовый ресурс, можно эти торги, акции искусственно поднять. Но все, что делается искусственно, долгим не бывает. Но естественно, трудности американского нефтегазового сектора сказались на фондовых рынках», — сказал плановик.

Продавать категорически нельзя

Был бы в Украине развитый фондовый рынок, на ней эта ситуация сказалась бы гораздо жестче, соглашается с коллегами Степанюк. Руководство НБУ «сжигает» деньги своего резерва не для стабильности курса валют, а для поддержания спекулянтов. Зарубежные портфельные инвесторы (финансисты и инвесткомпании), видя проблемы, забирают валюту с украинского рынка, продавая ОВГЗ даже с дисконтом (по цене ниже номинала). Они, говорит Степанюк, сейчас хотят побыстрее получить гривну и конвертировать ее в доллары для покрытия своих нужд. Так что фондовые обвалы имеют прямое отношения к падению гривны.

Спекулянты влили в государство около $5 млрд, и если эти деньги предъявить в течение месяца, это вызовет серьезный обвал курса. Но не только ОВГЗ формируют спрос на рынке валюты. Вклады нерезидентов были и в активах украинских банков, а украинские предприятия выпускали свои облигации для получения кредита.

«Нацбанк не должен был продавать валюту, он должен минимизировать прибыль нерезидентов за счет нашего госбюджета, если он защищает интересы Украины. Правильным поведением НБУ было бы вообще не выходить на рынок, пока нерезиденты по курсу 40 не купят все, что им надо, а потом на рынке вернуть валюту до 27 грн/$1. Но (глава НБУ Яков) Смолий работает больше в интересах западных кредиторов», — убежден специалист.

Все будет хорошо, если не будет обвала

Эксперт сообщил, что за прошлый месяц цены на продовольствие в среднем по всему миру упали на 10%. Если падение цен на энергоносители не прекратится, это будет толкать рынки вниз. Некоторые производители могут обанкротиться. Обычному же украинцу это будет только в плюс, так как ценообразование в стране напрямую зависит от мировых цен из-за того, что порядка 80% родной агропродукции идет на экспорт. И на внутреннем рынке сельскохозяйственникам невыгодно продавать свой товар дешевле. Да и весь украинский экспорт потеряет, если цены на поставляемую продукцию упадут.

В то же время рост доллара к гривне может нивелироваться падением цен на продовольствие и газ. Зазор между старыми и новыми ценами на газ составляет шесть месяцев. Следовательно, успокаивает эксперт, в сентябре Украина сможет закачать в хранилища дешевое голубое топливо, может даже ниже 100 долларов за тысячу кубических метров на внешнем рынке исходя из нефти по 30 долларов/баррель. А дешевый энергоресурс уменьшает себестоимость любого продукта и услуги. И тогда государство могло бы использовать это время для помощи собственной химической промышленности, которая начала потихоньку приходить в себя.

«Но это, если не будет обвала курса. Он должен вернуться к 27-28 грн/$1, паника же опустит гривну ниже этого показателя. Все зависит от того, как долго будет длиться этот кризис. Зарубежные аналитики считают, что два-три месяца», — спрогнозировал Степанюк.