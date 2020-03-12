Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение коронавируса COVID-19 носит характер пандемии. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время медики ожидают увеличения количества заболевших и погибших от вируса

В среду, 11 марта, ВОЗ признала пандемию коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент заболевание обнаружили в 114 странах. Хроники пандемии. ВОЗ объявил эпидемию, в Украине СБУ транслирует правду через "Телегу" © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы глубоко обеспокоены и тревожно высокими темпами распространения вируса, и тяжестью заболеваний, и бездействием (властей — Ред.). Учитывая все эти факторы, мы приняли решение объявить ситуацию с COVID-19 пандемией», — заявил в Женеве глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Кроме того, он заявил, что в 81 стране мира не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эти государства, по его словам, должны сделать всё, «чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения».

«Есть также 57 стран, которые сообщили о десяти или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале», — подчеркнул глава ВОЗ.

Коронавирус не щадит ни бедных, ни богатых. Так, популярный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон уже заразились новым вирусом. Как рассказал сам Хэнкс, о своей болезни они узнали в Австралии. Почувствовав небольшую усталость и простуду, а также боль в теле, актер с женой обратились к врачам.

«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — отметил он.

​Теперь актер с женой будут находиться под наблюдением медиков и в изоляции.

Тем временем коронавирус наносит мощный удар не только по здоровью людей, но и по мировой экономике.

Обрезали крылья

Вечером 11 марта российских путешественников ждали печальные новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, которым руководит вице-премьер-министр Татьяна Голикова, объявил о временном ограничении полетов в Италию, Германию, Испанию и Францию. С 3 марта 2020 года будут временно ограничены пассажирские авиаперевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении. Исключение сделано для регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все эти рейсы в Европу и обратно будут выполняться через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Именно этот терминал оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы принимать рейсы из проблемных по инфекции стран, проверять пассажиров и дезинфицировать самолеты Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

При этом некоторые российские авиакомпании пошли еще дальше. Так, с 11 марта лоукостер «Победа» приостановил полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кёльн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. С 13 марта компания приостановит авиасообщение с Германией и Испанией. Пресс-служба другой авиакомпании — S7 — заявила, что с 13 марта отменяются все собственные регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию, а также в обратном направлении.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение сделано для бывшей метрополии — Великобритании.

«Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что в Европе такой уровень заражения новым вирусом оттого, что власти не смогли остановить поездки из Китая, где началась вспышка COVID-19. К тому времени в США было отмечено свыше 1 тыс. случаев инфицирования новым вирусом и свыше 30 смертей.

Такой удар по авиаперевозчикам во всем мире скажется и на других отраслях. Достаточно отметить, что это наверняка вызовет снижение цены на авиатопливо, а следовательно и на нефть, что наверняка отразится на экономике ряда стран, в том числе и России.

Однако одними авиаперевозчиками дело не ограничивается.

Закрыть всё

На сегодняшний день в мире общее число зараженных коронавирусом достигло 118 тыс. человек. Количество жертв нового вируса по всему миру составляет около 4,3 тыс. человек.

Некоторые из лидеров государств делятся апокалиптическими прогнозами.

«Мы должны понять, что если где-то есть вирус, от него нет иммунитета, вакцин и лекарств, то высокая доля населения — эксперты называют цифру 60-70% — заразится», — обратилась к согражданам 11 марта федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Италия, где количество зараженных наибольшее в Европе, а соотношение зараженных и погибших самое высокое в мире, и вовсе пошли на радикальные меры.

«Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед», — заявил 11 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он объявил о прекращении любой торговой деятельности в стране. При этом Конте пообещал, что власти гарантируют основные услуги, включая общественный транспорт.

«Не нужно сразу бежать за едой. Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские, центры красоты. Остается доступной доставка на дом», — рассказал он. Хроники коронавируса. Украинцы не спешат покидать Италию © AP, Claudio Furlan/Lapresse | AP, Claudio Furlan/Lapresse | Перейти в фотобанк

Кроме того, открытыми останутся аптеки и супермаркеты.

В России же, помимо ограничения полетов за границу, ограничили и массовые мероприятия. 11 марта органы исполнительной власти в субъектах федерации получили соответствующую рекомендацию штаба.

При этом речь идет об ограничении всех мероприятий без исключения, будь то деловые, спортивные, культурные и уж тем более развлекательные. Мероприятия рекомендовали перевести в видеоформат. В российском Министерстве иностранных дел уже заявили, что стандартный брифинг для журналистов будет проводиться в режиме онлайн-конференции.

«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — подчеркнули в штабе.

В общем, страны переходят на осадное положение. Многие люди по всему миру потеряли родных и близких, еще большие не знают, переживут ли они заболевания, значительное количество людей оказались под угрозой лишения работы и средств к существованию, у кого-то сорван долгожданный отпуск — и это наименьшая потеря на фоне потерь остальных людей — и все без исключения переживают о том, что же ждет население Земли завтра и не станет ли новый коронавирус чумой XXI века. И все это, если верить одной из версий, из-за китайца, который решил полакомиться летучей мышью. Кстати, для самого Китая последствия пандемии будут не только экономические, но и репутационные, и можно ожидать всплеска ксенофобии по отношению к китайцам по всему миру.