С каждым днем и с каждым часом растет коронавирус захватывая города и страны - а точнее информационное пространство. О том, как это происходило 11 марта, читайте в специальном обзоре издания Украина.ру

Главное событие дня — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что ситуация с коронавирусом достигла уровня самой настоящей всемирной эпидемии — пандемии.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта.

Известно, что более 110 тыс. человек по всему миру заражено этим вирусом.

Топ-5 глобальных последствий коронавируса © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Однако это далеко не так много, как может показаться.

По данным ВОЗ за 2017 год, ежегодно от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.

Между тем паника во всем мире разгорается нешуточная, и принимает она порой самые причудливые формы.

Панические атаки

Так, в Индии, сохранившей древние верования чуть ли не с каменного века, на празднике весны предали огню «демона коронавируса».

Фигуру с рогами голубого цвета и табличкой COVID-19 подожгли факелом, напоминающим медицинский шприц.

Раньше на празднике сжигали чучело демоницы Холики — противницы верховного божества Вишну. Новый вирус сделал серьезную заявку на попадание в легенды — хотя в Индии им заболели всего 56 человек.

В гораздо более далекой от средневековья, привыкшей к роскоши и благополучию Германии люди массово скупают продукты и делают «заначки» в подвалах и на чердаках, биржа рухнула, как в 2009 году, рассказал политолог Александр Рар изданию Украина.ру.

«Компании, которые работают в сфере туристического бизнеса, теряют миллионы. Экспортная промышленность под ударом», — констатировал эксперт. При этом Рар утверждает, что в Германии предполагают, что от коронавируса может умереть один миллион граждан.

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, до 70% населения Германии могут заразиться. По ее словам бюджетный комитет немецкого парламента обещал выделить миллиард евро на борьбу с инфекцией. Кстати, съезд партии, который должен выдвинуть приемника Меркель, из-за коронавируса может быть отменен.

Тем временем, в Нью-Йорке круглый стол по коронавирусу отменили из-за… коронавируса.

Не щадит даже власти

Эпидемия не щадит не простых людей, ни высокопоставленных чиновников. Так, замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом. 62-летняя Надин Доррис самостоятельно изолировалась дома и выполняет все рекомендации врачей. Переживает за свою маму, которая вынуждена жить с инфицированной, но не настолько, чтобы перебраться в медучреждение.

Польша за два месяца до выборов президента. В кампанию включился коронавирус © CC0, Pixabay Массума Эбтэкар заразила коронавирусом своего коллегу, другого вице-президента исламской республики Эсхаке Джахангири.

Всего в Иране, который находится в состоянии острого конфликта с США, уже 20 представителей правительства заболели коронавирусом, двое из них умерли.

11 марта также стало известно о том, что командующего сухопутными силами Литвы отправили на карантин по коронавирусу после поездки в Германию. Результаты его анализов на момент выхода статьи неизвестны.

Бесполезный карантин

В ряде странах мира объявлен карантин, и Украина не стала исключением. С 12 марта в стране отменяются массовые собрания, закрываются учебные заведения.

Кроме того, будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами. Карантин продлится до 3 апреля. Такую информацию распространила нардеп Виктория Сюмар, присутствовавшая 11 марта на заседании правительства.

Как отметила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко, карантин не остановит эпидемию.

«Уже всем стало ясно, что помешать распространению коронавируса у нас не удастся. Но прямо сейчас вводить карантин ни к чему. Это ничего не даст. Это никак не поможет сдержать распространение вируса Covid-19 в нашей стране», — сказала она.

Есть и те, кто считает коронавирус не такой уж и опасной заразой — украинским реформаторам эта инфекция и в подметки не годится, считает эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

По его мнению, прекращение властями страны финансирования психиатрии и перевод лечения больных туберкулезом под ответственность семейных врачей — это опаснее не только коронавируса, но и любых других эпидемий, которые были на Украине.

«В отличие от коронавируса, о туберкулезе давно все хорошо известно. И на Украине, по официальным данным, порядка 20 тысяч лечащихся от туберкулеза, среди них 8 тысяч больных той формой, где летальность выше 60%. И если эти люди сейчас окажутся один на один со своими проблемами и вместо диспансера выйдут на улицы, то коронавирус покажется детским лепетом», — заявил аналитик в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.

По мнению Гаврилечко, единственное, что действительно следует сейчас сделать правительству, так это остановить медицинскую реформу, а не объявлять бессмысленный карантин.

Паника на Украине — все еще впереди

Между тем, украинские чиновники сами способствуют раскрутке паники. Так, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что запрет массовых мероприятий и закрытие учебных заведений «не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички».

«Прошу никого не паниковать, ведь в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом», — заявил Прокопив.

Однако в столичных аптеках уже невозможно найти защитные маски, пропали респираторы из магазинов.

И с продуктами не все радужно. Несмотря на то, что торговые сети в предвкушении потребительской паники затарились сахаром и забили полки гречкой и рисом, примерно половину запасов уже раскупили горожане, сообщил РБК Украина 11 марта.

Несмотря на ту панику, которую раздували украинские националисты вокруг коронавируса в Новых Санжарах, сами они не боятся устраивать свои массовые собрания и митинги — но уже с новой спецификой.

Экс-нардеп от «Радикальной партии» Дмитрий Линько призвал киевлян прийти на «Марш добровольцев», запланированный на 14 марта, в противогазах.

Видимо, националисты не знают, что коронавирус может передаваться не только через дыхание, но и при прикосновениях.

Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

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