В связи с «чёрным понедельником» 9 марта и штормом на мировых рынках эксперты снова заговорили о том, насколько вероятен на Украине дефолт. Мнения разделились: многие считают, что одних только экономических аргументов для точного прогноза сейчас недостаточно

Недостаточно, поскольку есть и политическая составляющая: Запад, считают они, поможет Украине ради сохранения действенности проекта «АнтиРоссия» (именно к такому проекту и свели страну в 2014-м).

По информации заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, в 2020 году украинское правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить более 17 млрд долларов долговых обязательств (из которых 13,6 млрд долларов — основная сумма долга, и 3,99 млрд долларов — проценты). Пиковые долговые выплаты приходятся на I квартал 2020 — 5,41 млрд долларов, и на III квартал — 5,23 млрд долларов.

Как с этой ситуацией справится Киев? Во вторник, 10 марта, Рашкован призвал собрать вместе специалистов по макроэкономике и обсудить дальнейшую стратегию Украины в новых внешних реалиях.

«Уверен, новому правительству будет полезен такой анализ», — цитирует его слова Интерфакс Украина.

Представитель Украины в МВФ выразил уверенность в том, что «площадка для такой дискуссии/кооперации (даже виртуальной в условиях вируса) найдётся».

Что касается нового украинского правительства, то премьер Денис Шмыгаль уже провёл телефонный разговор с командой МВФ, заверив её в настроенности на продолжение сотрудничества и попросив учредить новую программу расширенного финансирования, которая, по его словам, «является крайне важной на данном этапе развития Украины» (об этом разговоре сообщает пресс-служба Кабмина Украины). МВФ после смены Кабмина решил повременить с переговорами и кредитом © REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | Перейти в фотобанк

Следует учитывать и фактор эпидемии коронавируса, даже и не самой эпидемии, а её медийного сопровождения и нагнетания паники (вот даже и предлагаемая дискуссия специалистов по макроэкономике может пройти виртуально). Конечно, в вопросе короновируса выводы делать рано, но можно вспомнить о примерах других эпидемий из недавнего прошлого и проанализировать, кто в результате выиграл, а кто проиграл.

На Украине вариант дефолта рассматривают как рабочий. Так, член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран отмечает на своей странице в Facebook, что дефолт вполне допустимо объявлять, если нет объективной возможности обслуживать долг, например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ — «тогда в дефолте нет ничего плохого».

Такая ситуация (невозможность обслуживать долг) для Украины вполне вероятна. Но не неизбежна. Есть и другие варианты, считает банкир: «Возможно, это все отразится на Украине иным образом: мы будем быстрее искать сотрудничества с МВФ и правительством США или Европейской комиссией; очень вероятно, что нам нужно будет отложить мечты о конце эпохи высоких ставок; кому-то нужно будет пересмотреть подходы к управлению золотовалютными резервами и проанализировать упущенные возможности по более интенсивному наполнению ЗВР».

Что касается поиска путей продолжения сотрудничества с МВФ, то попытка ускорения на этом фронте заметна. Хотя, как известно, МВФ просто так кредиты Киеву не даёт, но предъявляет свои требования. На этот раз речь идёт, не много ни мало, о продаже украинской земли, а также о принятии закона, который сделает невозможным возвращение банков их прежним владельцам (этот проект уже окрестили «антиколомойским»).

Президент Владимир Зеленский подтвердил в интервью изданию Bloomberg, что Украина выполняет взятые на себя обязательства для заключения новой программы сотрудничества с фондом.

«У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — приводит слова Зеленского пресс-служба Офиса президента. Теплов: Не рынок земли плох сам по себе, а предлагаемый закон никуда не годится © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

Как следует из этого сообщения, Зеленского беспокоят возможные проблемы с точки зрения конституционности банковского законопроекта. О проблемах с конституционностью рассматриваемого Радой законопроекта об открытии рынка земли ничего не говорится, но об этом напоминают оппоненты президента. Так, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявляла, что её фракция подготовила представление в Конституционный суд с целью проверить, соответствует ли конституционным нормам законопроект о создании рынка сельскохозяйственных земель без проведения всеукраинского референдума. О необходимости референдума по земле говорят и в «Оппозиционной платформе — За жизнь», где считают, что продажа земли просто уничтожит Украину.

Таким образом, продвижение в сотрудничестве с МВФ может привести на Украине к тому, что к экономическому кризису может добавиться кризис политический. Однако пока перспектива дефолта пугает Киев куда больше.

Зеленский сообщил, что премьер Денис Шмыгаль и министр финансов Игорь Уманский отправились в США для переговоров с МВФ. Кстати, массовые выступления против распродажи земли власти могут предотвратить, сославшись на тот же коронавирус: в Киеве уже объявлено, что с 12 марта вводится превентивный тотальный карантин — ориентировочно до 3 апреля, а там видно будет…

Возможен ли дефолт как следствие разрыва отношений с МВФ? Такой вопрос был задан на пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

«На мой взгляд, нет, — считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. — Для этого страна должна обладать субъектностью, должна обладать независимыми политическими элитами».

«Если вдруг Зеленский поднимет этот вопрос, я думаю, там очень быстро произойдёт какой-нибудь дворцовый переворот, и пришедшие ему на смену политики подтвердят все обязательства перед МВФ, перед, соответственно, другими организациями, ну, кроме Российской Федерацией, разумеется. По-прежнему всё останется. Украина для этого слишком объектна, она не обладает субъектностью. Вот Аргентина — более субъектное государство, чем Украина. Поэтому я в это не верю», — резюмировал Безпалько. Гончаров: Украину от лицемерных «соросят» спасет только дефолт © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Но дефолт — это такая фактическая вещь… Пришло время платить по долгам, они скажут: не можем. Вот дефолт», — возразил модерировавший дискуссию политолог, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Может такое произойти? Может, но вряд ли сейчас, считает политолог Олег Неменский. По его словам, в таком случае им (Украине. — Ред.) тут же дают новые кредиты, чтобы они оплатили прежний кредит».

Безпалько пояснил: может быть, в МВФ потребуют от Киева продать чернозём, может быть, продажи каких-то активов, может быть, это будут решения военно-политического характера — «может быть всё что угодно».

«Но когда политическая элита заявляет, что она не будет оплачивать долг МВФ, она обладает уже достаточно мощной субъектностью. У Украины такой политической элиты нет», — констатировал Безпалько.

Но на каком-то этапе объявить дефолт придётся, подчеркнул Неменский. По его словам, «так или иначе, страну к этому ведут, и рано или поздно это сделать придётся, другое дело, что пока что Украину не довели до такого состояния, когда внешним игрокам будет выгодно, чтобы Украина объявила дефолт».

«Наверное, в этом году этого не произойдёт, — сказал эксперт. — А преддефолтное состояние и даже состояние технического дефолта у неё (Украины. — Ред.) в последние годы постоянно».

В связи с этим Хисамов отметил, что для украинской власти сейчас логично проталкивать земельную реформу: земля пойдёт в оборот, соответственно, будут собираться налоги, которые «некоторое время позволят быть кредитоспособными». Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Неменский с этим тезисом согласился, подчеркнув, что продажа земли в таком случае имеет смысл, только если её будут продавать иностранцам, поэтому все уловки и обещания ограничить продажу чернозёма иностранцам «являются хитростью, а хитрость известно как обходится». По его мнению, «продажа земли будет осуществлена явно до дефолта».

В свою очередь Безпалько отметил, что не стоит рассчитывать на значительные инвестиции в случае распродажи земли: благодаря спекуляциям на ОВГЗ, многие иностранные инвесторы, вложившиеся в эти ценные бумаги, «могут, просто получив дивиденды, скупить землю, практически не вкладывая денег в украинскую экономику».

Принимавший участие в дискуссии украинский политолог Павел Рудяков отметил, что в вопросе земли может быть всё проще. По его словам, новые украинские олигархи заинтересованы в открытии рынка земли, заинтересованы в том, чтобы купить землю — «не ради самой земли, а для того, чтобы потом её перепродать, на перепродаже можно по 300-400% срубить».

К этому всё и идёт, резюмировал эксперт.

Отметим, всё это происходит на фоне начинающегося спада мировой экономики. Что делать украинцам? Экономист Виктор Скаршевский дал практический совет тем из них, у кого есть свободные ресурсы, которые надо бы обезопасить: лучше держать их в валюте, «потому что структура украинской экономики такова, что мы просто обречены жить от кризиса к кризису».