В начале марта 2020 года Верховная Рада вынесла недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Фактически он отправлен в отставку. Основными кандидатами на этот пост называют и.о. главы Госбюро расследований Ирину Венедиктову, депутата от фракции «Слуга народа» Сергея Ионушаса и бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко - Сергея Кизя

Кто эти люди, чем завоевали доверие президента Зеленского, а также что могут предложить стране, разбиралось издание Украина.ру.

Ирина Венедиктова

Сегодня она фактически возглавляет Госбюро расследований (ГБР). Исполнять обязанности главы её назначили в конце 2019 года. Венедиктова сменила Романа Трубу, которого уличили в нескольких информационных скандалах.

У Ирины Венедиктовой — солидное портфолио. Из открытых источников о депутате, которая в списках «Слуги народа» проходила под третьим номером, известно, что она родом из Харькова, окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук, профессор. Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators (Лондон) — это ведущая профессиональная членская организация, представляющая интересы альтернативных специалистов по разрешению споров (ADR) во всем мире.

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Баллотировалась на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, однако не сумела занять эту должность.

Во время президентской кампании Зеленского Венедиктова выступала в качестве советника кандидата по правовым вопросам. Впрочем, несмотря на солидный юридический опыт, навыков работы в структуре Генеральной прокуратуры у нее нет.

Ярких успехов за время работы в ГБР Венедиктова не добилась, зато подала в суд на несколько украинских изданий за распространение информации о том, что в работу ГБР вмешивается ее муж — сотрудник департамента киберполиции НПУ Денис Колесник.

Сергей Ионушас

Ионушас много лет работал со студией «Квартал 95» юристом по авторскому праву. Он директор юридической фирмы «Гелон», много лет представлял интересы компаний Зеленского.

Во время избирательной президентской кампании Ионушас вошел в команду будущего президента и консультировал его по вопросам правосудия, стал доверенным лицом Зеленского.

Образование Ионушас получил в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Член Ассоциации юристов Украины, имеет дополнительный диплом в области интеллектуальной собственности.

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Такой послужной список и личный опыт плодотворного сотрудничества с Зеленским дают Ионушасу хорошие шансы возглавить Генпрокуратуру. В глазах президента хорошие личные отношения — важный фактор, особенно если оно основано на совместной профессиональной работе.

Еще осенью Ионушасу прочили место первого зама Рябошапки. Вот что по этому поводу писал экс-журналист, а позднее — политик и чиновник Сергей Лещенко: «Ионушас как первый зам сможет исполнял обязанности генерального прокурора при отсутствии Рабошапки. Кроме того, в случае увольнения Рябошапки такой и.о. очень долго будет работать вместо генерального. Таким образом, вводя Ионушаса на роль первого заместителя генерального прокурора, команда "95 квартала" не будет иметь дело с другим первым замом Виталием Касько, который близок к Рябошапке, и которого "кварталовцы" не знают. Сам Ионушас написал в своем фейсбуке, что выполнил свое задание как заместитель главы правоохранительного комитета. Теперь время переходить на работу в Генпрокуратуру».

Теперь Ионушас вполне может стать главным в Офисе генпрокурора.

Сергей Кизь

Кизь — бывший заместитель Юрия Луценко в бытность его генпрокурором. Кизя назначили на эту должность уже при президенте Зеленском. Считалось, что Кизь должен заняться делами «попередников», то есть Петра Порошенко. Но с приходом в Генпрокуратуру Руслана Рябошапки Кизя уволили. По этому поводу он даже судился с Генпрокуратурой, считая свою отставку противоречащей Конституции.

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Украинский интернет полон разоблачающих статей, написанных как под копирку. На ресурсах, близких Порошенко (сайт 5 канала, например), сообщается, что «в прокурорской среде утверждают, что Андрей Богдан и Сергей Кизь являются давними знакомыми. Именно Кизь руководил подразделением, которое вело производства, связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации), а Богдан в то же время работал в интересах олигарха и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского».

В таких разоблачительных материалах напирают на то, что Кизь — человек Коломойского, и именно этим объясняют его попадание в шорт-лист кандидатов в генеральные прокуроры.