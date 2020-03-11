Бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, благодаря чему всё реальнее становится его встреча с главой государства Дональдом Трампом на президентских выборах в ноябре. В таком случае предвыборная кампания обещает быть интересной - Трамп обещал постоянно напоминать о проделках Байдена на Украине

10 марта в США прошёл так называемый мини-вторник — праймериз состоялись в Мичигане, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи и Айдахо, а в Северной Дакоте кокус. На кону у демократов стояли 352 голоса делегатов, а у республиканцев — 271.

Обезьяна наблюдает за схваткой двух тигров

Внимание, конечно, приковано к борьбе в стане Демократической партии. К этому раунду первичных выборов трое претендентов, которые продолжают участвовать в гонке, подошли с такими результатами: у бывшего вице-президента США Джо Байдена было 670 голосов, у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 574, у конгрессвумен Тулси Габбард — 2. Дробницкий: Если Сандерс не станет кандидатом в президенты, на улицах США начнутся беспорядки © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

Официальные результаты голосования ещё не объявлены, но предварительные данные приводят американские СМИ:

Айдахо: Байден набирает 49% (10 делегатов), Сандерс — 42% (8 делегатов)

Мичиган: Байден — 53% (59 делегатов), Сандерс — 37% (45 делегатов)

Миссисипи: Байден — 81% (30 делегатов), Сандерс — 15% (0)

Миссури: Байден — 60% (38 делегатов), Сандерс — 35% (20 делегатов)

Таким образом, бывший вице-президент лидирует в 4 из 6 штатов. В Северной Дакоте первым идёт Сандерс с 49%, у Байдена — 42%, но по количеству голосов ничья, по 5 у каждого. Самое напряжённое противостояние между кандидатами в Вашингтоне, где в настоящее время у Сндерса и Байдена по 33% и, соответственно, по 27 делегатов, так что называть имя победителя в этом штате пока рано. Кроме того, с 3 по 10 марта продолжалось голосование демократов за рубежом. От этой группы избирателей на общепартийный съезд летом отправятся 13 делегатов.

Голосование 10 марта стало продолжением тенденции, начавшейся после супервторника 3 марта, когда Байден перехватил пальму первенства у Сандерса. По итогам нынешнего раунда праймериз бывший вице-президент увеличил отрыв до 150 голосов делегатов, по предварительным данным телеканала CNN, сейчас он заручился поддержкой 836 делегатов, а Сандерс — 686. Тулси Габбард серьёзной борьбы лидерам навязать не может, более того, она вряд ли сможет принять участие в теледебатах (одно из требований для допуска — набрать не менее определённого уровня поддержки избирателей в нескольких различных опросах на общенациональном уровне).

По информации источника CNN, Сандерс очень разочарован результатами нынешних праймериз, особенно в Мичигане. За счёт победы в этом штате, который из всех шести даёт наибольшее количество делегатов — 125, политик рассчитывал догнать Байдена и сократить разрыв. Кроме того, это повысило бы шансы на победу в Огайо и Иллинойсе 17 марта — соседних с Мичиганом промышленных штатах, где проживают преимущественно белые избиратели, а это электорат Сандерса. На этом фоне всё громче звучат слова поддержки Байдена со стороны его традиционного электората — цветного и иммигрантского. В его пользу высказались двое демократов, вышедших из президентской гонки в самом ещё начале, — темнокожая сенатор от Калифорнии Камала Харрис (дочь индианки и ямайца), а также сенатор от штата Нью-Джерси афроамериканец Кори Букер. Именно афроамериканцы обеспечили Байдену первое место на праймериз в Южной Каролине, с чего и началось его победное шествие. У Сандерса есть ещё один повод для расстройства: сейчас он проиграл в Айдахо и Мичигане, где в 2016 году обошёл бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая впоследствии и представляла Демократическую партию на президентских выборах (тогда он победил ещё и в Северной Дакоте, Вашингтоне, а также по итогам голосования демократов за рубежом).

После оглашения первых результатов Сандерс не делал никаких заявлений, а вот Байден поделился своей радостью со сторонниками во время выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания). В своей речи он также обратился к своему сопернику: «Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неиссякаемую энергию и энтузиазм. У нас общая цель, и вместе мы победим Дональда Трампа». По его словам, если Трамп останется у власти ещё 4 года, то коренным образом изменит страну, а этого допускать нельзя. Выборы президента США: демократы переживают кризис, от которого Трамп избавил республиканцев в 2016 году © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

У республиканцев, в отличие от демократов, нет ни малейшей интриги — действующий президент, не зная никаких препятствий, идёт ко второму сроку. Партия проводила первичные выборы не в 6, а в 5 штатах, потому что Гавайи отменили кокус из-за отсутствия конкурентов у Трампа. В Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане он победил, естественно.

Ситуацию, когда Трамп фактически даже не ведёт предвыборную кампанию, потому что его и так выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии, а Байден и Сандерс борются друг с другом за это право, как нельзя лучше описывает известная фраза китайского лидера Мао Цзедуна «Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра».

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На ход президентской кампании повлиял коронавирус, который добрался и до Соединённых Штатов. В Вашингтоне, где подтверждено около 130 случаев заболевания, избиратели голосовали по почте. Более того, политики впервые отменили предвыборные митинги. Сначала об этом объявил директор по коммуникациям предвыборного штаба Сандерса Майк Каска: «Из соображений охраны общественного здоровья и безопасности мы отменяем митинг в Кливленде (штат Огайо). Мы прислушиваемся к предостережениям общественности и официальных лиц штата Огайо, которые выразили озабоченность по поводу проведения крупных мероприятий в закрытых помещениях во время вспышки коронавируса».

Вскоре аналогичное решение принял и Байден. Выступая перед сторонниками в Филадельфии, он сказал: «Мы планировали большой митинг в Кливленде, но власти Огайо попросили штабы кандидатов в президенты отменить публичные мероприятия с большим количеством людей, и мы это сделали из-за коронавируса. Как я всё время говорил, мы будем следовать указаниям Центров контроля и профилактики заболеваний, официальных лиц на местах в штатах и представителей системы здравоохранения в отношении наших мероприятий». Топ-5 глобальных последствий коронавируса © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Сами кандидаты в кандидаты в президенты от демократов входят в группу риска по коронавирусу — среди умерших более 80% приходится на людей старше 60 лет, ещё 30,5% на пациентов в возрасте от 70 до 79 лет — Сандерсу 78, Байдену 77, Трампу 73.

Несмотря на это, американский лидер, как объявил на брифинге в Белом доме 10 марта вице-президент США Майк Пенс, будет принимать решение о проведении или отмене предвыборных мероприятий в каждом конкретном случае в зависимости от ежедневной ситуации.

В тот же день телеканал NBC со ссылкой на Национальный комитет Демократической партии сообщил, что следующие теледебаты — 15 марта в штате Аризона — пройдут без зрителей. Выступления претендентов на выдвижение в кандидаты, как и дебаты уже утверждённых кандидатов в президенты от двух партий проходят в больших залах, а это массовое скопление людей может способствовать распространению коронавируса, если на мероприятие придёт хотя бы один заболевший.

Высказать своё мнение по вопросу, кто же должен представлять партию на президентских выборах, осталось избирателям 28 штатов и 3 зависимых от США территорий (Пуэрто-Рико, Виргинских островах и Северных Марианских островах). Чтобы гарантировать себе выдвижение, претенденту-демократу нужно набрать не менее 1991 голоса делегатов из 3979, то есть 50%+1. С учётом имеющихся данных, Байдену не хватает 1168, а Сандерсу — 1328. Улучшить положение сенатора от Вермонта могла бы мобилизация белого электората, а точнее белых рабочих, но есть одно но — в 2016 году многих из них перешли на сторону республиканца Дональда Трампа. Учитывая, что глава государства все три года делал ставку на решение внутренних проблем, а не других стран, создал новые рабочие места, снизил уровень безработицы до рекордных показателей, поддержал экономический рост (хотя многие эксперты говорят, что это не заслуга Трампа, а тенденция, продолжающаяся с президентства Барака Обамы), вероятность, что эта часть электората осенью 2020 года резко изменит свои политические предпочтения и не станет голосовать за Трампа, невелика, поэтому перетянуть их в стан Сандерса практически невозможно. Трамп готовит Байдену «украинскую» избирательную кампанию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ни для кого не секрет, что истеблишмент Демократической партии против выдвижения Сандерса кандидатом в президенты, некоторые партийные руководители говорят журналистам, что готовы даже на раскол партии, лишь бы не допустить этого. Но партия уже давно расколота на два лагеря: левых во главе с Сандерсом и умеренных во главе с Байденом. За последнюю неделю позиции второго очень сильно укрепились за счёт выхода из гонки сразу нескольких кандидатов — бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича, занимавшего накануне супервторника третье место, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — все они, кроме последней, публично поддержали кандидатуру Байдена. А вот Уоррен могла бы помочь Сандерсу, попросив своих избирателей проголосовать за него, ведь их предвыборные программы очень схожи, но не помогла.

Таким образом, Байден почти гарантировал себе участие в президентских выборах, но ой как непросто ему придётся в противостоянии Трампу, особенно на этапе предвыборных дебатов. Президент уже пообещал не дать американской общественности забыть о его проделках на Украине: и курирование украинского направления в администрации Обамы в период Майдана, и причастность его сына Хантера к коррупционным схемам в энергетической компании Burisma, при этом сам Джо Байден, выступая с трибуны Верховной Рады, заявлял, что второй такой страны, где раковая опухоль коррупции процветает так же, как на Украине, нет.