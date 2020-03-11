На фоне непобедимого вируса, заразившего паникой весь мир, человечество уже начало подозревать, что отныне не будет жить, как прежде. Появятся новые привычки, которые сформируют другой образ жизни современного гражданина — без рукопожатий, безграничных путешествий и, возможно, даже без футбола. Издание Украина.ру составило рейтинг грядущих перемен

5-е место

Пожалуй, больше всего коронавирус навредит сфере туризма и сопутствующим отраслям. Глобализация открыла для каждого жителя планеты возможности путешествовать в любую страну. Лоукосты, безвизовые страны, хостелы — все это создало предпосылки для сегодняшнего молниеносного распространения вируса по всему миру. От Уханя до Милана вирус добрался за месяц. Ответной реакцией властей наиболее пострадавших стран стала изоляция собственных границ. В Москве введен режим карантина для прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Испании, Италии, Франции, Германии. Израиль вовсе закрыл свои границы для приезжих, а граждане государства, которые возвращаются домой, должны отбыть двухнедельный карантин. Польша усилила санитарный контроль на границе с 10 марта для туристов из России, Украины и Белоруссии.

Даже в рамках Шенгенской зоны возможны ограничения для свободного перемещения людей и товаров. «В соответствии с Шенгенским соглашением в случае форс-мажорных обстоятельств страны имеют право закрыть свои внутренние границы», — рассказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

4-е место

Без поцелуев и рукопожатий, в перчатках и защитных масках — это рекомендации ВОЗ и здравого смысла. УЕФА заявил, что игроки не будут обмениваться традиционными рукопожатиями со своими соперниками и судьями перед началом матча. «Я официально советую воздержаться от практики рукопожатия и выступаю за уменьшение физических контактов в общении, в том числе и поцелуя в знак приветствия», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. От рукопожатий отказались во время встречи немецкие политики Ангела Меркель и Хорст Зеехофер. Другой политик — лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы России — пришел на заседание в белых перчатках. Он призвал коллег последовать его примеру во избежание заражения вирусом. Вместо рукопожатий политики предложили приветствовать друг друга похлопыванием по спине или соприкосновением локтями. Почему и как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь © REUTERS, Mykola Tys

3-е место

Коронавирус стал причиной отмены массовых мероприятий по всему миру. Футбольный матч без болельщиков, с пустыми трибунами — вот новая реальность современного мира. Зажжение Олимпийского огня также пройдет без зрителей и будет транслироваться онлайн. Даже Папа Римский проповедует теперь с экрана монитора, установленного на площади Святого Петра. На сегодняшний день уже отменены Женевский автосалон, показы мод Gucci, Prada, Armani, Лондонская книжная ярмарка, женский чемпионат мира по хоккею в Канаде, крупнейший теннисный турнир в Индиане Уэльсе. В России отменены Ялтинский и Петербургский международные экономические форумы. Гастроли во Францию отменил Большой театр, и под вопросом проведение Каннского кинофестиваля.

2-е место

Италия, которая стала эпицентром распространения вируса в Европе, пошла на беспрецедентные меры — повсеместный карантин. Премьер-министр страны Джузеппе Конте призвал граждан находиться в своих домах до 3 апреля и без надобности не выходить на улицу. К режиму строгой изоляции в рамках всей страны не прибегали даже власти Китая, где число зараженных и умерших от короновируса в разы больше, чем в Италии. Разумеется, запрещены любые массовые, спортивные и культурные мероприятия. Рестораны могут обслуживать посетителей только до 18.00 и при соблюдении мер безопасности. Например, обеспечении трехметровой дистанции между посетителями. Эти же правила распространяются на магазины и торговые центры.

1-е место

Коронавирус посягнул и на самое святое — веру и религию. Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции. Несмотря на то что вопреки многовековой традиции Папа был в этот день не со своей паствой, он выразил солидарность и сказал: «Через молитву я близок к людям, которые страдают от нынешней эпидемии коронавируса». Верующие мусульмане тоже ощутили на себе последствия эпидемии. Власти Саудовской Аравии запретили посещать священные места Мекки и Медины во время малого паломничества — умры (малый хадж). Мера временная, но строгая. Как сообщает РИА Новости, совет атаманов России разослал казачьим организациям ряд советов, в их числе — временно прекратить практику целования икон и рук священников. А христиане по всему миру размышляют, как быть с таинством причастия — одним из главных символов в христианстве.