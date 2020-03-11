Во вторник, 10 марта, Верховный суд рассматривал кассационную жалобу ветерана АТО и бывшего танкиста ВСУ Дмитрия Балабухи, зарезавшего человека публично на автобусной остановке в Киеве. Перед зданием суда украинские неонацисты и националисты организовали шествие и требовали оправдать убийцу

Организатором акции выступила пресловутая группировка С-14, которая сейчас, по рекомендации «европейских партнеров», сменила название на «Основы будущего», не изменив при этом своей сути. Лидер группировки Евгений Карась оправдывает убийство. «Свободу танкистам! Смерть сепаратистам, Балабуха — красавчик», — пишет Карась, хотя убитый никакого отношения к «сепаратистам» вообще не имел, а конфликт был на бытовой почве. Тем не менее, праворадикалы лепят из убийцы очередного героя украинской нации.

Напомним, как произошло это преступление. В феврале 2018 года военнослужащий 72-й механизированной бригад ВСУ Дмитрий Балабуха, находясь в отпуске, повздорил в очереди с шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко — ветеран АТО пытался пролезть без очереди в междугородную маршрутку Киев-Прилуки. Водитель маршрутки сделал ему замечание, ветеран набросился на него. В спор вмешался повар Руслан Юрченко, пытаясь защитить водителя и потребовав соблюдать очередь. После словесной перепалки ветеран АТО отступил, соразмерив силы, но не надолго. Он пошел в ближайший магазин, купил там нож и затем ударом ножом в спину убил повара, сделавшего ему замечание, на той же автобусной остановке. Задержан он был сразу же при попытке бежать с места преступления. Психиатрическая экспертиза признала его подсудным, хотя и получившим контузию в момент ведения огня из орудия в 2017 году во время боевых действий на Донбассе. Евросоюз отказался применять санкции к главе С14 Карасю © Facebook, Євген Карась | Перейти в фотобанк

Преступление было настолько очевидным, громким и циничным, что власти не решились выпустить преступника, несмотря на давление националистов. Прокурор требовал для убийцы 12 лет лишения свободы, суд приговорил к 9 годам, учитывая «смягчающие обстоятельства», то есть участие в АТО. Через год Апелляционный суд Киева «скостил» ему один год лишения свободы.

Адвокаты Балабухи настаивали на том, что убийство было произведено «в состоянии аффекта», хотя очевидно, что об аффекте не может быть речи, когда человек уходит, покупает нож и через какое-то время возвращается именно с целью убийства. Министр по делам ветеранов Оксана Коляда лично просила суд учитывать участие в АТО и полученные там травмы головы. «Для нас важно, чтобы во время судебного процесса учитывалось то, что человек защищал Украину на востоке, есть определенные особенности его участия в боевых действиях, которые имели определенное влияние на его физическое и ментальное здоровье», — рассказывала Коляда, ставшая в тот же период известной, как любительница неонацистской группы «Сокира Перуна», на концерт которой она привела бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Координатор Союза ветеранов АТО Александр Войтко откровенно сожалел, что убитый не предпринимал никаких действий против ветерана АТО и тому есть масса свидетелей, поэтому невозможно линию защиты свести к «убийству в целях самозащиты».

«Но драки не было. Только слова, поэтому все равно нельзя перевести дело в плоскость самозащиты», — сетовал Войтко.

Верховный суд 10 марта рассмотрел кассационную жалобу, но, несмотря на давление праворадикалов, решил оставить приговор без изменений. Тем не менее, данное дело очерчивает границы дозволенности ветеранам АТО. Подобные действия, совершенные в зоне конфликта на Донбассе, скорее всего, остались бы совершенно безнаказанными.

Попытки министра оправдать убийцу и сожаления на невозможность переквалифицировать дело в «самозащиту», говорят о том, что при иных обстоятельствах (не средь бела дня при десятках свидетелей) подобное убийство с легкостью сошло бы с рук ветерану АТО, а таковых сотни тысяч на Украине и подавляющее большинство с психическими расстройствами.

В апреле 2019 года в Киеве проходила седьмая ежегодная международная научная конференция по психиатрии, на которой поднималась проблема психических расстройств у участников боевых действий на Украине. На конференции кандидат медицинских наук Наталия Рациборинская-Полякова представила доклад о психическом состоянии участников АТО, которые добровольно пошли воевать против Донбасса. Как показало ее исследование, только у 2% из них не были обнаружены психические расстройства. Нередко участие в АТО и психические проблемы, полученные там, являются своеобразной индульгенцией. В Харькове ветеран «АТО» не смог объяснить, зачем угрожал взорвать своих коллег © commons.wikimedia.org, Samo8383

По аналогичному делу об убийстве в Мариуполе боевик «Азова» Владислав Шатило вообще отделался лишь штрафом и «непродвижением по службе» на два года. Осенью 2016 года после словесной перепалки с двумя жителями Мариуполя он одному из них перерезал горло, а другому всадил нож в спину (второго удалось спасти медикам). Наказание — 270 000 гривен штрафа, как в средневековые времена за убийство крепостного крестьянина. Смягчающее обстоятельство — участие в АТО. Еще меньшим штрафом удалось отделаться участнику АТО Николаю Васяновичу за изнасилование несовершеннолетней — два года условно и 3000 гривен моральной компенсации потерпевшей. Одесский неонацист Сергей Стерненко тоже до сих пор ведет активную политическую деятельность, и прокуратура несколько лет не может предъявить ему обвинения в убийстве.

Неонацистов из С-14, требующих освободить убийцу, на днях откровенно поддержал министр транспорта Владислав Криклий, поучаствовав в их рейде по Киевскому железнодорожному вокзалу. Следует напомнить, что такие рейды С-14 обычно сопровождаются антицыганскими погромами. Тем временем, президент Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков изо всех сил пытаются давить на правительство Италии, требуя оправдать осужденного там за убийство на 24 года нацгвардейца Виталия Маркива.

При такой поддержке со стороны украинских министров и лояльности судов не сложно прогнозировать, что произойдет на Донбассе при реинтеграции на условиях Киева (пересмотре Минских соглашений). Террор и расправы, скорее всего, будут происходить неофициально, с оглядкой на мнение европейских правозащитников. Это будут делать такие вот ветераны АТО с психическими проблемами. Суды же затем будут либо давать максимально мягкие наказания, либо затягивать дела до бесконечности, лишь бы убийства происходили не так открыто среди бела дня и при массе свидетелей. И даже в подобных случаях ничто не помешает Киеву к очередной годовщине Майдана или Дню независимости провести амнистию сугубо для «своих», то есть исключительно для ветеранов АТО, осужденных за убийства.