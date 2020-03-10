Обвал рубля, произошедший 9 марта и связанный с падением цен на нефть, заставил в очередной раз задуматься о том, в правильном ли направлении развивается российская экономика

Утром 10 марта торги на Московской бирже начались с обвала рубля. Первые сделки по американскому доллару прошли на уровне 72,25 руб. Это выше уровня закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб., что выше на 4,39 руб. уровня закрытия. При этом нужно помнить, что в выходные Московская биржа не работала. Поэтому 9 марта единственным ориентиром по курсу рубля выступал международный межбанковский валютный рынок Forex. Утром того дня курс евро в ходе торгов на Forex превысил 85 руб. впервые с февраля 2016 года, а курс доллара превысил 74 руб.

Причиной этого было обрушение цен на нефть. В понедельник 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. Причина падения цен на нефть — неспособность стран ОПЕК+ договориться о сокращении добычи нефти. Соглашение ОПЕК+ неоднократно продлевалось, а его условия менялись. До конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращал добычу на 1,7 миллиона баррелей.

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Это в очередной раз поставило вопрос о том, насколько сильна российская экономика и почему она зависит от цен на нефть.

Не все так однозначно

В 2015 году, после обвала курса рубля, вызванного санкциями и низкими ценами на нефть, российский сатирик Семён Слепаков написал «Песню про нефть». Её героем являлся обычный рабочий тракторного завода, который задает вопросы российским власть имущим.

«Я понял, что исправится, когда подорожает нефть,

А что, бл* если нет, вот так вот, раз, и нет», — пел Слепаков.

Сейчас этот видеоролик снова в тренде в соцсетях. В тех же соцсетях уже не раз и не два вспомнили о развале СССР.

«По большому счёту, ОПЕК был создан государствами — экспортерами нефти как раз для того, чтобы противостоять СССР, стремившегося любыми путями, невзирая на последствия, продать как можно больше нефти, без учёта интересов других участников рынка. То есть, спустя 30 с лишним лет мы вернулись ровно к той же картине событий, что была и накануне развала СССР», — писал пользователь Владислав Юсупов.

В то же время есть мнения, что падение цены на нефть выгодно для России в долгосрочной перспективе.

«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно. Согласись мы на невыгодную сделку с ОПЕК (читай — с саудитами), — нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец <…> Сейчас самый дорогой товар — это хладнокровие и точный расчёт, и его, похоже, у России гораздо больше, чем у остальных игроков. Этот обвал — спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. Кто не психанул — тот остался в плюсе», — написал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв у себя в Telegram-канале.

Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Что не так с экономикой?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в выходной день 9 марта провел внеплановое совещание с ответственными за экономику и финансы членами правительства: вице-премьер-министром Андреем Белоусовым, вице-премьером Юрием Борисовым, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко, министром финансов Антоном Силуановым, министром энергетики Александром Новаком, а также с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и помощником президента России Максимом Орешкиным.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — заверил собравшихся Новак.

А министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. В том числе и тех, о которых говорилось в послании президента России Владимира Путина. Как уверил Силуанов, это возможно даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — отметил Путин.

При этом он признал, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую Путин объяснил резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. Падение доходов Путин назвал одной из ключевых социальных проблем.

«Наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно. В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем», — отметил Путин.

Резкое падение курса национальной валюты, случившееся 9 марта, снова заставило россиян говорить о том, что со структурой российской экономики что-то явно не так.

«Для любой экономики девальвация работает как укол адреналина в сердце. Экспорт начинает бешено расти, производство расширяется. И только в России, не происходит ничего. Точнее — не происходит ничего хорошего.

Наш массовый потребительский рынок по-прежнему наполнен импортными товарами и на девальвацию отвечает тупым ростом цен <…> Если проанализировать выступления правительственных чиновников за последние 10-15 лет, семантическое ядро будет состоять из таких терминов, как кредитная ставка, инфляция, золотовалютные резервы, финансовая подушка, социальные выплаты, пенсии, зарплаты бюджетников, налоги. Словарный запас не меняется годами.

Абзалов рассказал о дилемме, которая стоит перед Трампом после обвала на нефтяном рынке © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Машиностроение, IT, пищевая промышленность, электроника, автомобилестроение, строительство, образовательные и медицинские услуги, фармакология. А там и было все не очень хорошо, мягко говоря, а как повлияет на эти отрасли еще один кризис вообще не понятно», — написал в своей колонке на «Комсомольской правде» журналист Сергей Мардан.

В общем, к российской экономике накопились вопросы, а рецептов ее спасения как минимум несколько. И новый кризис — это хороший повод задуматься: в правильном ли направлении развивается отечественная экономика?