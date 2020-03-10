Обвал нефтяных котировок 9 марта приведёт к массе политических последствий практически во всех странах мира. В этом вопросе экономика уж очень тесно связана с политикой, хотя, казалось бы, нефтяной рынок намного более свободный от политических влияний, чем газовый

Например, в контексте «чёрного понедельника» в совершенно своеобразном свете предстаёт российско-белорусский нефтяной конфликт. Бацька что-то знал? О последствиях кризиса для США можно только догадываться, хотя очевидно, что снижение цен крайне болезненно бьёт по дорогой сланцевой добыче.

Впрочем, нас в первую очередь интересует Украина, и тут очевидны два политических следствия.

Удар по России

Среди украинской «патриотической общественности» бытует мнение о том, что снижение цены на нефть в 2014 году, которое вызвало почти двукратный рост курса рубля, было элементом политики Запада по принуждению России к миру путём экономических санкций. Результатом удара по российской экономике стало заключение Минских соглашений.

Собственно говоря, оспаривать такую точку зрения трудно — она и в России существует. Просто планы, скорее всего, были более глобальные — не «принудить к миру на Украине», а заставить отказаться от самостоятельной внешней и экономической политики.

«Патриотическая общественность» в силу особенностей своего мышления («слабоумие и отвага») ухитрилась не заметить, что последствия снижения нефтяных цен были далеки от ожидаемых, — российская экономика вовсе не рухнула. Более того, в отличие от кризиса 2008 года рост курса доллара не ударил по карману обывателя.

Дело в том, что в России доллары практически выведены из оборота, большинство цен номинированы в рублях. Рост курса отражается на стоимости импорта, но основные товары собственного производства напрямую на курс доллара не завязаны. Их удорожание подталкивает цена на бензин, но… когда в 2014 году доллар скакнул с 35 до 60 рублей, бензин остался на уровне 35.

Кстати, сейчас по сравнению с 2014 годом ситуация для России во многом лучше — и запасы большие (утверждается, при цене нефти в $30 их хватит на десятилетие), и зависимость от импорта меньшая.

Разумеется, ничего хорошего в снижении нефтяных цен для России нет, но ожидать её краха несколько преждевременно.

Впрочем, на политической ситуации на Украине это не отразится. Сейчас «порохоботы» начнут кампанию (собственно, они уже начали, но пока в неё не включены самые рейтинговые), смысл которой будет следующим:

— в результате падения цен на нефть Россия рухнет или ослабнет;

— надо немедленно усилить на неё давление, чтобы она прекратила «агрессию» и «оккупацию»;

— Зе-власть на это не способна. Более того, она против логики пытается налаживать отношения с Кремлём;

— Зеленский должен уйти (последний лозунг уже прозвучал у Андрея Парубия, правда, ещё до нефтяного кризиса).

Какая-то часть общества на это отреагирует, но надо иметь в виду, что Зеленскому общество ещё худо-бедно доверяет, а Порошенко и его нукерам — в основном нет.

Другое дело, что рассуждения о скором распаде России вполне доступны для «сумрачного гения» людей из окружения самого Зеленского (вроде Никиты Потураева) и украинскому президенту придётся выдерживать давление ещё и внутри своей команды, притом что он и сам не чужд русофобии…

Кризис на фоне смены правительства

Для начала — обширная цитата из убеждённой майдановки, а до недавнего времени — профессиональной порохоботки:

«Я смотрю все тут так радуются из-за падения нефти. (…) Так вот радость эта напоминает радость баранов, которых везут на забой. Или вы думаете, что нас это не зацепит? Зацепит и ещё как. После нефти пойдёт падение цен на сырьё и т.д. Да и мы завязаны до сих пор на рос. экономике, причём немало.

И ново-пономари, пишущие о неизбежном развале России теперь, просто смешны. (…)Она готовилась к кризису и запасов там достаточно для нескольколетних качаний. А вот по Украине может долбануть. (…) Особенно с учётом, что перед нами маячат самые крупные выплаты по долгам и т.д. Жути наводить не хочется, но поводов для радости и ликования я тут тоже не вижу».

На удивление рациональное соображение. Действительно, падение цен на нефть вызывает падение цен на другие сырьевые группы товаров. Уже снизились цены на металл и зерно — основные экспортные продукты Украины.

Причём снижение цен на топливо, скорее всего, даст лишь незначительный позитивный эффект. Тот же бензин на Украине, в отличие от России, привязан к курсу доллара, а он уже растёт…

Кстати, в 2014 году последствия падения цен на нефть по Украине ударили тоже, но оценить их тогда не представлялось возможным — совпало несколько негативных факторов (политический кризис, война, нарушение экономических связей и др.).

Так что для Украины ожидаются сложные времена. Какие же будут политические последствия?

В контексте кризиса отставка правительства Гончарука выглядит не наказанием, а поощрением. Благодатная почва для конспирологии — может, экс-премьер осознанно пошёл на конфликт с президентом, чтобы не нести ответственность за итоги кризиса, к которому добавился ещё ожидаемый неурожай?

А если вспомнить политические обстоятельства отставки Гончарука и назначения Шмыгаля, то логично предположить, что у экс-премьера появляются определённые политические перспективы. Другое дело — захочет ли он ими воспользоваться?

У оппозиции же в лице «Европейской солидарности» и «Голоса» возникает новая тема: если бы не отправили в отставку правительство Гончарука, которое имело хорошие отношения с МВФ, то…

Ну а если бы украинский народ избрал не Зеленского, а Порошенко… Хотя нет. Ни «Европейская солидарность», ни «Народный фронт» («Сильная команда для трудных времён») ничего особенного на этом фоне не выиграет, как бы тяжело ни проходил кризис. Другое дело, что на этом фоне может сыграть политический проект Олега Сенцова, который по месту в политическом спектре примерно соответствует НФ.

В общем, результатом кризиса может оказаться окончательная потеря рейтинга Зеленским и досрочные выборы, на которых произойдёт обратный поворот — в сторону «армовира», но, скорее всего, без Порошенко.