День рождения мастера. Рисунки к любимым книгам не горят

Издание Украина.ру вспоминает о непростой судьбе Булгакова и его произведений. 9 марта 1925 года родился Борис Маркевич, художник, автор иллюстраций к множеству изданных в СССР и знакомых каждому с детства книг. Мировую известность ему принесли в том числе иллюстрации к «Мастеру и Маргарите»

«Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?» — задавалась вполне логичным вопросом кэрроловская Алиса. Помните, как читали в детстве «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Конька-горбунка» или повесть «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»? А чуть позже наверняка нашли в домашней или школьной библиотеке «Тайну двух океанов», «Капитанскую дочку», рассказы Шукшина, романы Беляева, «Энеиду» Вергилия. Скорее всего, читали вы и советские издания книг О'Генри, Хемингуэя и Сэлинджера. И, конечно, «Мастера и Маргариту» Булгакова.

Так что, с большой вероятностью, рисунки и шрифты, созданные Борисом Маркевичем, окажутся вам знакомы. И список выше — это далеко не полный перечень проиллюстрированных им изданий.

Если говорить конкретно о «Мастере и Маргарите», то, конечно, каждому запала в душу именно та книжка и именно с теми иллюстрациями, какие попались при первом прочтении. Все они притягательны по-своему. Так что кому-то дороги МиМ с детальной графикой Павла Оринянского, а у кого-то в заветном шкафу — книга с акварелями Геннадия Калиновского. Примечательны иллюстрации к роману ленинградца Андрея Харшака и москвича Андрея Николаева, врезаются в память офорты Виктора Ефименко — каждый рисунок словно кадр из фильма (трогательная деталь — роковая горничная Воланда Гелла явно напоминает Аллу Пугачеву) и работы юной художницы-самоучки Нади Рушевой.

Самые первые иллюстрации к роману создал Александр Мелик-Пашаев, чей отец, дирижер Большого театра, дружил с Булгаковым. И до сих пор отечественные и зарубежные мастера каждый по-своему интерпретируют вечный сюжет о любви, творчестве и своеобразной дьявольской и небесной справедливости.

Но вернемся к Борису Маркевичу. Похоже, его судьба неслучайно оказалась связана с судьбой романа Мастера. В 1921 году в Москву переехал Михаил Булгаков. Мучимый квартирным вопросом, как все новоиспеченные москвичи, в поисках работы он метался по всевозможным учреждениям, ютился где придется, встречался с друзьями, которым порой приходилось жить в еще худших условиях. При этом он умудрялся не просто из последних сил зарабатывать на жизнь, но и писать то, что считал нужным. В 1925 году в журнале «Россия» был впервые опубликован фрагмент романа «Белая гвардия». К 1928-29 годам относятся первые наброски романа «Мастер и Маргарита».

В 1925 году в Харькове родился Борис Анисимович Маркевич. А в трехлетнем возрасте он с родителями, как и Булгаков, оказался в Москве. И можно предположить, что перед его семьей неумолимый квартирный вопрос в то время не стоял.

Конкретной информации о родителях Маркевича в открытом доступе не найти. Тем не менее, кажется очень вероятным, что отцом будущего художника был Анисим Миронович Маркевич — создатель первой в СССР машинно-тракторной станции, автор популярного пособия по ускоренной механизации колхозов. С помощью МТС организация крестьянских хозяйств в колхозы шла значительно легче. Анисим Маркевич сначала работал в Харькове зампредседателя «Укрсовхозобъединения», а как раз в конце 1920-х его назначили начальником Зернотрактороцентра и заместителем наркома земледелия СССР и перевели на работу в Москву.

В 1931 году был сдан Дом правительства архитектора Иофана — печально знаменитый Дом на набережной. Квартиры в этом доме получили герои Гражданской, участники рискованных экспедиций, видные деятели молодой советской власти. Многие из них искренне горели мечтой построить лучшее будущее. Для многих этот адрес стал последним: в 30-е годы жильцов дома одного за другим увозили воронки.

Харизматичный и влиятельный большевик, Анисим Маркевич тоже не избежал этой участи: и его забрали из этого дома. Сначала Маркевич был осуждён на 10 лет ИТЛ как "создатель контрреволюционной организации", позже для пересмотра приговора его вернули в Москву, но вскоре вновь отправили в лагерь и там расстреляли. Жена и сын не сразу смогли подробно выяснить его судьбу.

Многие советские писатели, в том числе Булгаков и Зощенко, тоже так или иначе пострадали в сталинские годы — власти запрещали публикацию произведений, собратья по перу травили в прессе. И так сложилось, что Борису Маркевичу довелось проиллюстрировать книги и того, и другого.

Учился он вначале на художественном факультете Московского полиграфического института, затем перевелся на графический факультет Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. В Полиграфическом институте Маркевич познакомился с художницей Алевтиной Власовой, ставшей его женой.

В юности, еще во время учебы, ему довелось поработать художником-оформителем в Московском цирке. С 1949 года он стал работать как художник-иллюстратор. Маркевич совершил значимый переворот в искусстве иллюстрации: его работы были уже не просто уменьшенными картинами по мотивам литературного произведения, он стремился создать гармоничные композиции из рисунка и шрифта, который также зачастую разрабатывал самостоятельно, учитывал все детали оформления книги.

В 1960 году пара молодых художников получила собственную мастерскую на улице Вавилова. Много картин они написали и в деревне Глазуново. Алевтина Власова, также создававшая в начале творческого пути книжные иллюстрации, посвятила себя станковой живописи и графике. Борис Маркевич, помимо работы над книжными заказами, писал пейзажи и исследовал технику акварели, создавая завораживающе лаконичные изображения предметов — они выглядят словно «вещи в себе», погруженные в самосозерцание.

За годы работы с книгой художник сотрудничал с издательствами «Художественная литература», «Молодая гвардия», «Искусство», «Прогресс», «Малыш» и т.д. Борис Маркевич входил в Союз художников СССР, был членом-корреспондентом Российской Академии художеств и получил звание заслуженного художника РФ. Его работы были отмечены дипломом на конкурсе «Красивейшие книги мира» в Лейпциге, а Международный художественный справочник Who's Who in Grafic Art включил его в число 400 лучших графиков мира. Всего он проиллюстрировал не один десяток книг для детей и взрослых, ставших любимыми у нескольких поколений читателей.

В 1988 году Маркевич получил предложение от издательства «Художественная литература» проиллюстрировать роман «Мастер и Маргарита». Так художником была создана серия графических иллюстраций, опубликованная в издании романа 1994 года.

На рисунках — легко очерченные воздушные контуры героев. Буквально несколькими линиями художник передал узнаваемый характер всех изображенных персонажей. Одинаково ярко выглядят властный Воланд и романтик Бездомный, Маргарита в полёте над городом, хитрющие Бегемот с Коровьевым, перепуганные бюрократы и полный раскаяния Понтий Пилат с верным псом.

У этого романа Булгакова, как и у большинства других произведений писателя, непростая судьба. В книге «Мой бедный, бедный мастер» издательства «Вагриус» реконструирована история его создания, приведены основные редакции текста и также использованы иллюстрации Маркевича.

Умер художник в Москве в 2002 году.

«Восемь рассказов» Михаила Зощенко — единственная книга, проиллюстрированная Борисом Маркевичем, но не вышедшая при его жизни в печать. Лишь спустя 44 года после создания иллюстраций, в 2015 году издание с тщательно подготовленными мастером рисунками увидело свет.

Работы Бориса Маркевича хранятся в крупнейших российских и зарубежных музеях и галереях, а также в частных собраниях, экспонируются на выставках. В частности, в 2019 году выставка его иллюстраций проводилась в легендарном Булгаковском доме в Москве.