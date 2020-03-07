Назначение Дениса Шмыгаля, человека Ахметова, премьер-министром, ясно указывает на то, что самый богатый украинец, сделавший год назад ставку на экс-президента Порошенко, тогда проиграл, но теперь потеснил Коломойского и Пинчука. В том, почему президент Зеленский вдруг приблизил к себе донецкого олигарха, разбиралось издание Украина.ру

Ахметовцы: Шмыгаль? Нет, не наш кадр

В окружении самого Ахметова наши источники на вопрос, является ли новый премьер страны Шмыгаль человеком Ахметова, отвечают категорически: нет? Отрицают они это даже во время разговоров «не для печати». Однако судя по тому, насколько собеседники Украина.ру хорошо осведомлены в деталях биографии Шмыгаля, их заверения, что главный олигарх страны не имеет к этому назначению никакого отношения, вызывают, мягко говоря, скепсис.

«Послушайте, говорить о том, что Шмыгаль — человек Рината, так же не серьезно, как и утверждать, что журналист, работавший когда-то в ахметовской газете «Сегодня», а теперь пишущий в РИА «Новостях», это все равно человек Ахметова", — разъяснили нам на близком и понятном примере. И тут, конечно, стоит вспомнить, что в редакции "Украины.ру" несколько сотрудников прошли через "Сегодня", но назвать их "людьми Ахметова", даже у заклятых друзей олигарха язык не повернется. В нашем издании олигарху достается больше, чем во многих других. Ринат Ахметов. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Да, Шмыгаль когда-то работал в структурах Рината, — тем временем поясняют нам собеседники. — Да, он был топ-менеджером ахметовской компании ДТЭК года два и зарекомендовал себя только с положительной стороны — у него хорошее образование и прекрасный опыт работы, но нельзя с уверенностью сказать, что Ринат лично его знает. Его даже гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, может быть, один или два раза видел в своей жизни.

Шмыгаль же потом стал губернатором Ивано-Франковской области, а потом министром по вопросам общин и развитию территорий. Вы ж понимаете, что вопросы общин Ахметова вряд ли интересуют», — сказал нам источник в окружении Ахметова.



Зеленский попросил у Ахметова кадров



По его словам, люди Зеленского перед правительственными назначениями все-таки консультировались с людьми Ахметова.

«Знаете, я вам больше скажу. Команда Зеленского сейчас обратилась к команде Ахметова с просьбой дать ей в правительственные структуры грамотных управленцев из ДТЭК и «Метинвеста». Почему обратилась? По двум причинам.

Первая, Зеленский понял, что у него дефицит кадров в команде. Ну, какие кадры из «свадебных фотографов», вы ж понимаете. Когда свадебный фотограф выигрывает выборы у такого человека, как владелец «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев, это ж ненормально. У таких людей нет не только никакого управленческого и бизнес-опыта, но и опыта стратегического. Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Кто сейчас пришел к власти вместе с Зеленским? Городской бизнес. Это ж бизнес средней руки — рестораны, магазины, рынки, маленькие заводики… У таких людей нет никакого стратегического мышления. Оно им и не нужно.

А вот у крупного бизнеса стратегическое мышление есть. Без него, без стратегического планирования ему нельзя. Поэтому крупный бизнес занимается не только бизнесом, но и политикой.

Вторая причина. В команде Ахметова собраны и подготовлены лучшие кадры страны. ДТЭК и «Метинвест» — это кузница кадров. На втором месте — структуры Виктора Пинчука. Ну что касается структур Коломойского, то у Игоря Валерьевича сам Игорь Валерьевич главный управленец. Больше кадров там серьезных нет.

Однако Ринат на просьбу Зеленского ответил отрицательно, потому что не хочет, чтобы говорили, что новые правительственные назначенцы — это люди Ахметова.

А говорить так, видимо, будут. Смотрите, вот ахметовский завод «Запорожсталь» возглавлял Руслан Шурма. Ахметов с ним контракт не продлил. Шурма в активном поиске. Вот назначат его куда-нибудь, предположим, в правительство, сразу скажут, это человек Ахметова, но это ж не так», — заверил нас источник из окружения Ахметова.



Ахметов vs Коломойский: битва за министерство по ТЭК



Как известно, пост главы министерства топлива и энергетики пока остается вакантным. По информации Украина.ру, главный претендент на этот пост — Иван Плачков, в настоящий момент топ-менеджер Рината Ахметова.

Свою министерскую карьеру он начинал еще в первом правительстве Виктора Ющенко, когда был министром энергетики.

В 2005-2006 годах уже во время президентства Ющенко, он был министром по ТЭК в правительствах сначала Юлии Тимошенко, а потом Юрия Еханурова. По словам людей, хорошо знакомых с его профессиональной деятельностью, Плачков достаточно прагматичный человек. Поэтому он идеальный переговорщик с российской стороной. Энрике Менендес: Очевидно, что именно Ахметов консультировал Зеленского перед сменой Кабмина © Екатерина Чеснокова

Но почему он до сих пор не назначен?

«Потому что сейчас за этот пост у Ахметова идет битва с Коломойским, которому на этой должности не нужен человек Ахметова. У Игоря Валерьевича же свои интересы — у него ж «Укрнафта».

Сейчас Зеленский отменил его схему с поставками российской электроэнергии в Украину. Это ж вообще преступление было, так как попросту не работали наши собственные электостанции.

Так что мы сейчас ждем назначения Ивана Плачкова на пост министра по ТЭКу. Ему сейчас 62 года, он еще спокойно может быть 3 года на государственной службе. Сейчас только все это урегулируют с Коломойским», — рассказал нам источник в окружении Ахметова.



Ахметов — еще одна опора Зеленского

В общем, меньше, чем через год Ринат Ахметов, который поддерживал на президентских выборах Петра Порошенко, бывшего у него бизнес-партнером, в частности в схеме поставок российского и донбасского угля по схеме «Роттердам плюс», смог договориться с Зеленским. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, у Ахметова, который получил в западных банках 8-10 млдр. долларов, и которому только по процентам надо в год выплачивать 400 миллионов долларов, ничего не остается другого, как идти на сотрудничество с властью. Власть — это Зеленский.

Зеленский, который понял, что ему нужны серьезные кадры, и финансирование депутатов Рады и будущих местных выборов, также нужно сотрудничество с Ахметовым.

Однако попадать в зависимость от Ахметова он не хочет, поэтому он будет продолжать сотрудничество с другими олигархами — Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

А вот от опеки Джорджа Сороса Зеленский будет постепенно избавляться. Поэтому и ушли в отставку и Алексей Гончарук, и Руслан Рябошапка.