Украина.ру продолжает последовательно предлагать читателям новости украинской жизни. Хотя при этом просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Главными темами прошедшей недели были смена правительства на Украине и «супервторник» в США, который, вполне вероятно, приведёт к смене кандидата от демократов на пост президента (раньше лидировал Сандерс, сейчас — Байден).

Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве не наступила климатическая зима. Группа киевлян вежливо интересуется причинами расхождения наблюдений метеорологов и содержания квитанций об оплате коммунальных услуг…

Всё правда. Действительно — интересуются, и даже президент обозначил этот интерес как проявление неэффективности правительства Гончарука.

Представляя новый канал «Дом» для жителей оккупированного Донбасса, народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев сказал:

— Если бы у меня была атомная бомба, я бы её сбросил на Москву. На Донецк не стал бы тратить — мы вас сапогами забьём. Так что — добро пожаловать в Украину! Возвращайтесь!

Это неправда. Сказал он только про Москву. Про Донецк — подумал.

В контенте канала «Дом» не менее 15% будет составлять продукция студии «Квартал-95», в первую очередь — выпуски «Вечернего квартала» за 2014-15 годы, где много внимания уделяется ситуации на Юго-Востоке Украины. Ещё не менее чем по 20% будет отведено передачам «Антизомби» и «Гражданская оборона» канала ICTV.

Первая цифра — правда. Вторая — нет. Хотя, судя по выступлению Потураева, она просто занижена.

Редакция «Украинской неправды» раскрыла всемирный заговор! От коронавируса особенно часто умирают пожилые люди и особенно редко — курильщики. Отсюда вывод: заказчиками эпидемии являются пенсионные фонды (им меньше платить) и табачные компании (у них прибывает потребителей).

Это правда. Мы действительно пришли к такому выводу.

Зверства режима: в Белоруссии люди в скафандрах прямо на улицах хватают людей, сажают их в белые воронки и немедленно начинают лечить…

Мы только немного преувеличили.

Владимир Зеленский заявил, что девушка с собачкой из Уханя должна понимать сложность ситуации. Украина не может заставить Китай выпускать животных. «Когда Китай разрешит — вы её заберёте. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор».

Ранее Зеленский позвонил Анастасии Зинченко и сказал: «Мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдём средства и способ…»

Это правда. Без комментариев.

В Новых Санжарах президент Зеленский награждал ветеранов «уханьского котла». Хорошие часы выдавал, кстати, и не очень дорогие. Речь идет об украинской марке Kleynod, которую можно купить за 4230 гривен. В интернете можно купить и похожую модель с государственной символикой. Такие часы обойдутся в 3570 гривен. То, что украшенные часы стоят дешевле, объясняется просто — товарный вид не тот. Покупатель боится, что они будут работать как украинское государство…

Это неправда. Последние два предложения — явная клевета на украинское государство, которое работает как часы. Из которых вытаскивают пружину.

Корреспондент «Украинской неправды» взял блиц-интервью у премьер-министра Гончарука:

— Перед внеочередным заседанием Верховной Рады вы провели два брифинга и ничего на них не сказали. Почему?

— А чего говорить? И так всё понятно…

Это неправда. Наш корреспондент с Гончаруком не беседовал. Но вообще он прав — и так всё понятно…

Выступая в Верховной Раде президент Зеленский заявил:

— Правительству нужны новые мозги и сердца, но второй этап медицинской реформы сорван — он не стартует 1 апреля, и это не шутка! В этих условиях операция по пересадке правительству сердец и мозгов обойдётся казне слишком дорого. Поэтому проще его уволить…

Это правда. Просто мы кое что додумали.

Денис Шмыгаль: «Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не перекроем воду для украинцев. Мы не можем не давать воду украинцам».

Айдер Муждабаев: «Чтобы подать воду в Крым оккупантам, вам придётся стянуть к месту отвода от Днепра и рассредоточить вдоль всей материковой длины канала Вооружённые силы Украины, Национальную гвардию Украины, Национальную полицию Украины с приказом при необходимости стрелять на поражение в крымских татар и других патриотов Украины, которые будут физически этому противостоять».

Денис Шмыгаль: «Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы невозможно».

Всё правда. Без комментариев.

Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов удалил свой профиль в «Фейсбуке», в котором критиковал Зеленского (ещё не избранного президентом).

Это правда. Правда также и то, что министр оказался настолько тупым, что сделал это только после назначения и только после того, как вокруг его «порохоботских» постов разразился скандал.

Выступая с трибуны Верховной Рады 5 марта, Руслан Рябошапка заявил:

— Я ухожу, чтобы вернуться! Как Ющенко! Назад — к пчёлам и трипольским горшкам!

Это неправда. Рябошапка не увлекается пчеловодством и «чёрной археологией».

Вот что томос животворящий делает! В Одессе прямо в храме произошла драка двух священнослужителей, в которой приняли участие миряне.

Это неправда. Строго говоря, бородатые фрики в рясах вовсе не священники, а активисты политических партий ПЦУ и УПЦ-КП. Да и происходило всё не в церкви, а в здании партийного комитета, которое эти две политические силы не могут поделить.

Судя по итогам «супервторника», от Демократической партии на пост президент пойдёт всё же Джо Байден.

Предполагаем, что дебаты будут проходить так:

Трамп: «Доброго дня, пане Байден! Як справи? Який курс акцiй компании "Бурiзма"»?

А на каждый ответ Байдена будет следовать реплика: «чому не украïнською!?».

Это неправда. Трамп украинского языка не знает. Или это мы слишком мало о нём знаем?

Во времена перестройки нам объясняли, что состоящее из «кремлёвских старцев» Политбюро — это позор, и такое может быть только при тоталитаризме. И правда: Брежнев правил до 76 лет, Андропов — до 70, Черненко — до 74.

В США ничего такого быть, конечно, не может. На выборы 2020 года идут Дональд Трамп — 74 года, Джо Байден — 78 лет, Берни Сандерс — 79 лет. Сплошь молодые и перспективные политики… Нет? Ну, молодость — понятие субъективное. В душе-то они молоды!

Чистая правда.