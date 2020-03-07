Сколько бы ни строили киевские градоначальники стеклянных мостиков над провалами да рождественских городков с глинтвайнами, столичный народ не перестает ходить в театры. Да и приезжий, если повезет, тоже. Оттого так важно ориентироваться в насыщенной событиями афише культурных событий Киева

К первой тройке «больших» театров следует отнести Национальный театр оперы и балета, Театр русской драмы имени Леси Украинки и Театр имени Ивана Франко. Вот на них в первую очередь и обращает зритель свой истосковавшийся по образцовому театральному искусству взгляд.

Про Национальную оперу следует сказать, что с момента открытия в ее репертуаре присутствуют произведения Петра Ильича Чайковского — среди первых постановок были «Опричник» (на премьеру которого композитор даже приезжал в 1874 году), а также «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». Сейчас из афиши ушли неполиткорректные, видимо, оперы внука славного украинского казака Чайки, но сакраментальные «Сходитесь!» и «Уж полночь близится, а Германа все нет…» продолжают звучать, причем на языке оригинала. Кроме этого, Петр Ильич представлен балетами «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Однако не на это стоит обратить внимание в ближайшие дни, а на праздничные концерты 7 и 8 марта, посвященные празднованию… Международного дня 8 марта! Неизвестно, будут ли высланы пригласительные бывшему директору института национальной памяти господину Вятровичу, но то, что одно и то же событие запланировано дважды, говорит о его прогнозируемом успехе у широкой публики. Оба раза обещают завершать концерт «Застольной» из «Травиаты» Джузеппе, нашего дамского угодника Верди. Браво режиссеру концерта Анатолию Соловьяненко-сыну! Руководитель прифронтового театра оперы и балета: За год-два или за пять мы не помиримся – слишком большая боль © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

*Выражаясь театральным языком, на сцене висит ружье, которое раз в год исправно стреляет пробкой от шампанского в самое любящее женщин сердце.

Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки всегда удивлял автора уникальным сочетанием смыслов в самом своем названии. Однако и репертуаром тоже. Этот оплот русскоязычности в самом центре Киева прямо на выходе из станции метро «Театральная» демонстрирует свою живучесть под ветрами национал-патриотизма: перед началом спектаклей у входа всегда многолюдно. К тому же театр может давать сразу три спектакля: на основной сцене, новой сцене и так называемой сцене под крышей. Именно на последней идет уникальный музыкальный моноспектакль «Старинный вальс» о Клавдии Шульженко. Единственная актриса в этом действе Ольга Когут начинала свою карьеру в Донецком областном муздрамтеатре имени Артема. Исключительность этого спектакля еще и в том, что его премьера состоялась 9 мая 2014 года — читателям Украина.Ру не надо напоминать, что это были за дни в украинской истории. Спектакль до сих пор в репертуаре, ближайший показ 14 марта, следующие 11 апреля и 9 мая, билеты еще есть.

*Продолжая аллегории, старое ружье времен Великой отечественной тоже списывать рано — бьет прицельно, прямо в центры народной памяти.

Национальному театру украинской же драмы имени Ивана Франко сам Бог велел все национальное драматизировать. Правда, о том, что оно такое, то украинское национальное, дирекция предпочитает не разглагольствовать. А исправно ставит в репертуар «Поминальную молитву» Григория Горина по «Тевье-молочнику» Шолом-Алейхема. В этом спектакле когда-то главную роль играл Богдан Ступка, а теперь тоже Богдан, но Бенюк. Тот самый народный депутат от ВО «Свобода», которого не особо чествующие театры граждане помнят по роли оголтелого националиста в кабинете главы телерадиокомпании УТ-1 в постмайданные дни правового беспредела. И оправдывающего потом эти свои действия необходимостью принятия закона о люстрации всех, кто работал во времена Виктора Януковича. Переходящий Кобзарь и непреходящая архаика державной премии © nv.ua

Теперь Богдан-2 прикидывается старым мудрым евреем, ибо это в нынешних геополитических раскладах может дать неплохой-таки гешефт, а то и звание народного артиста какого-нибудь штетля. Чтобы позволить, наверное, не отвечать за выплаты всем люстрированным, как того требует ЕСПЧ.

Восьмого марта же в этом театре дважды экс-министр культуры Евгений Нищук будет страдать в постановке «Моменти кохання». Хотя кресло в Минкульте снова свободно, у «голоса Майдана» есть возможность признаться со сцены: «Никогда не знаешь, где встретишь свою любовь, никогда не знаешь, когда ее потеряешь. И лишь осознавая это, ты начинаешь жить на полную, ценя каждый момент жизни».

*А вот тут самое время вспомнить про якобы охотничьи ружья, которые видели в руках активистов «революции достоинства», — прошло совсем немного времени, а они уже, фигурально выражаясь, всаживают заряды соли в те места своих апологетов, которыми они не смогли усидеть ни в законодательной, ни в исполнительной власти.

Антракт.