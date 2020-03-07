Как Дахно... Ко дню рождения отца самых популярных запорожских казаков

Что бы ни говорили на современной Украине, но золотая эра украинской мультипликации пришлась на времена СССР. Именно тогда появились мультфильмы, ставшие визитной карточкой украинских мультипликационных студий. Одними из самых популярных — их до сих пор смотрят украинские дети — мультфильмы из серии «Как казаки…». Их автором и режиссером был Владимир Дахно.
Этот уроженец Запорожья прославил свою малую родину, да и всю Украину на весь мир.
Строитель с необычным взглядом
Весенним днем 7 марта 1932 года в Запорожье родился мальчик, которого назвали Владимиром. Он пережил войну и после окончания школы должен был связать свою жизнь с медициной, однако почти сразу передумал и перевелся с медицинского факультета в Киевский инженерно-строительный институт.
«Рисовал с детства, но, как все мальчики моего поколения, мечтал быть военным. Но отец не разрешил. Он у меня был строгим, с принципами. Поэтому, окончив школу, я должен был учиться на врача. Даже поступил в мединститут, и почти сразу же забрал оттуда документы. Тогда в Киевском строительном институте, на архитектурном факультете, учился мой двоюродный брат. Как-то навестил его. Вижу: сидят ребята перед большими досками, на ватманах что-то чертят, линейками крутят. Я понял, что это — мое. А я, дурак такой, пошел на медика!» — вспоминал в интервью «Газете по-украински» сам Дахно.
В КИСИ Владимир Дахно учился у прославленного советского архитектора Иосифа Каракиса. Институт будущий мультипликатор окончил в 1955 году и начал работать архитектором. Однако его взгляд на архитектуру был несколько необычным. Дахно любил фантазировать.
«Как-то в архитектурной академии готовил диссертацию — проект школьного городка. Я же был выдумщиком. Так вот придумал такую школу, где между двумя корпусами был бы стадион. И уже когда проект было подписан, ко мне пришли Марк Драйцун и Додик Черкасский с предложением поработать в новом творческом объединении мультипликационных фильмов, на студии «Киевнаучфильм». Они меня долго уговаривали. В конце концов я отважился, все оставил и пошел туда. В академии этого не простили. Со всех рабочих калек проекта мою фамилию вытерли, а вместо этого вписали другую. А школу со стадионом таки построили — на Троещине, возле рынка «Юность», — рассказывал он.
Сам же Давид Черкасский — один из отцов украинской мультипликации — в последнем прижизненном интервью так описывал, как заставил Дахно поменять профессию:
«До войны в Киеве была студия научно-популярных фильмов и там создали несколько анимационных картин. В 1959 году мастера, которые создавали довоенные анимационные картины, собрались в одну группу и решили возродить анимационное искусство именно в Киеве <…> Я пригласил своих друзей из Киевского инженерно-строительного института. Просто знал, что они классные художники, и строительство — это не их. Они попали в строительную сферу так же случайно, как и я. Так у нас на студии появились Алла Грачева, Володя Дахно, Ефрем Пружанский», — рассказывал Черкасский в своем последнем прижизненном интервью украинским «Вестям».
В общем, Дахно стал мультипликатором. Первым фильмом молодых мультипликаторов стали «Приключения Перца», вышедшие в 1961 году.
«Несколько молодых людей приблизительно моего возраста занимались каждый своим делом: кто-то рисовал на листе бумаге главных героев будущего фильма — Перца и его верного помощника-спаниеля, кто-то делал комические гримасы, смотрясь в зеркало, которое было на каждом рабочем столе аниматора, и быстро срисовывал свое изображение, а кто-то, закрыв глаза, нажимал на кнопку секундомера и проигрывал в своем воображении будущую сцену, которую должен был нарисовать, измеряя ее во времени с точностью до части секунды. Шла работа над фильмом «Приключения Перца», с которого должно было начинаться возрождение украинской анимации», — вспоминал украинский мультипликатор Евгений Сивоконь.
Художниками-мультипликаторами этого фильма и были Черкасский, Дахно и другие молодые дарования, которым было суждено превратить украинскую мультипликацию в одну из самых самобытных и интересных на пространстве не только СССР, но и мира.
Через шесть лет после «Приключений Перца» появился мультфильм, который обессмертил имя Дахно как режиссера, а заодно прославил украинских казаков среди советских школьников так, как это не сделал ни один учитель.
Три мушкетера по-украински
Сам Дахно вспоминал, что идея мультфильма о казаках могла прийти к нему потому, что сам он родом из Запорожья — старинного казацкого края. При этом повлиял на него и Александр Дюма-отец.
«Придумал трех запорожцев — наподобие трех мушкетеров. Фильм так и назвал — «Три запорожца». Когда сдавал его в Госкино, кто-то подсказал изменить название на «Как казаки…» и дальше — что-то там делали. Неделю мучился, перебирал варианты. А потом понял, что это именно то, что нужно. Лучшего названия и придумать сложно», — вспоминал Дахно в интервью «Газете по-украински».
Примечательно, что все три героя в мультфильмах безымянны. А вот в сценарии у них есть имена — рассудительного и высокого казака зовут Грай, маленького, проворного и неунывающего — Око, а сильного, но скромного и сентиментального казака — Тур.
Первый же мультфильм серии — «Как казаки кулеш варили» — получил Первую премию зонального обзора в Ереване в следующем году после выхода — 1968 году. Этот мультфильм отличался от других мультфильмов казачьей серии более грубой рисовкой.
А вот со второго мультфильма — «Как казаки в футбол играли» — персонажи приобрели привычный всем вид. В этом заслуга художника-постановщика Эдуарда Кирича. Этот вышедший в 1970 году мультфильм особенно полюбился не только советским детям, но и футболистам.
«Как-то мне посчастливилось познакомиться с известным динамовским вратарем Виктором Банниковым. Правда, он играл уже за московское «Торпедо». Тот рассказал, что перед каждой игрой наши «сине-белые» всей командой смотрели «Как казаки в футбол играют», — рассказывал Дахно. В общем, киевские «динамовцы» усмотрели в мультяшных казаках своих одноклубников.
В 2012 году, когда Украина принимала Чемпионат Европы по футболу, ведущие передачи «Другой футбол» на телеканале ICTV отметили, что если считать рыцарей в мультфильме не немцами, а шведами, то мультфильм предсказал состав группы, в которой выпало играть Украине: шведы, французы и англичане. При этом шведов украинцы победили с таким же счетом, как и казаки рыцарей — 2:1. А вот дальше было разительное расхождение с мультфилом.
Возвращаясь к «динамовской» любви мультфильма, нужно отметить, что киевская тематика раз за разом появлялась, пускай и неявно, в мультфильмах о казаках присутствовала. Так, в вышедшем в 1978 году мультфильме «Как казаки олимпийцами стали» в Аиде есть указатели «Ближние пещеры — Дальние пещеры», что является явной отсылкой к Киево-Печерской лавре и ее пещерам. А в мультфильме «Как казаки на свадьбе гуляли» (об одном из персонажей которого уже рассказывало издание Украина.ру) на чертовой мельнице весит светящаяся вывеска «Корчма «Млин», что является явной отсылкой к популярному ресторану «Млин» в Гидропарке.
При этом в мультфильмах есть отсылки и другим произведениям студии «Киевнаучфильм» — например, к «Приключениям капитана Врунгеля» Черкасского. Кроме того, режиссер вспомнил и о Дюма, вдохновившем Дахно на первый мультфильм. Герои французского писателя — три мушкетера — появились в серии 1979 года «Как казаки мушкетерам помогали»
Остается добавить, что все мультфильмы о казаках, за исключением одной серии — «Как казаки в хоккей играли» — вышли в советское время.
«Недавно мне предложили отснять десятую серию — «Как казаки в тридевятое царствие ходили». В соавторстве с Алеком Викеном, кстати, моим учеником, хотим запустить ее в работу», — рассказал о планах Дахно в январе 2006 года в интервью «Газете по-украински».
Через семь с лишним месяцев его не стало.
Остается добавить, что с Дахно началась мультипликация независимой Украины. Режиссером первого полнометражного украинского мультфильма «Энеида» был тоже Дахно. Ирония судьбы — первый полнометражный мультфильм был экранизацией первого поэмы Ивана Котляревского, с которой, по признанию современников, началась малорусская или украинская литература.
Остается лишь добавить, что тех же казаков высоко оценили во всем мире: в 1973 году мультфильм «Как казаки невест вызволяли» получил вторую премию «Серебряный сестерций» IV Международного кинофестиваля в швейцарском Ньоне, а в Иране, если верить некоторым источникам, мультфильм о казаках пользовался всенародной любовью.