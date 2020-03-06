Главной темой прошедшей недели были, безусловно, кадровые изменения, которые наконец предпринял президент Зеленский. События развивались стремительно и местами даже пугали радикализмом. Но в конечном итоге всё прошло довольно спокойно. Впрочем, всё ещё впереди: последствия «кадровой революции» президенту ещё придётся разгребать

По сути произошедшие изменения представляют собой элемент «гибридной войны» между украинским олигархатом и транснациональным капиталом. На данном этапе олигархи нанесли ответный удар.

Смена правительства

Резкое обострение вокруг правительства было спровоцировано попыткой правительства заменить менеджмент компании «Центрэнерго» (фактически она контролировалась Коломойским). Президент потребовал от премьера объяснений. Премьер старательно делал вид, что ничего не понял, — он щемил олигарха в интересах сотрудничества с МВФ (трудно себе представить, что интерес Зеленского не был связан с какими-то гарантиями, данными Коломойскому, о которых Гончарук обязан был быть проинформирован).

Несколько дней продолжались интенсивные переговоры, темой которых было внесение изменений в состав правительства, которое было запланировано ещё после «кассетного скандала».

Утром 3 марта ситуация была достаточно спокойной — кажется, стороны сошлись на том, что Гончарук остаётся, но даёт согласие на замену нескольких министров. Затем, однако, ситуация начала ухудшаться — Гончарук отказывался от предложений Офиса президента. Появились слухи относительно того, что фракция СН расколется по вопросу о премьере. Выступление Зеленского на заседании фракции «Слуги народа» было очень жёстким.

В конце концов, Гончарук отказался подавать в отставку, и Зеленский дал ход старому заявлению с открытой датой, по поводу чего премьер сразу же обратился в суд.

Тем не менее, обсуждение вопроса об отставке правительства в парламенте прошло спокойно. Зеленский и Гончарук обменялись дежурными комплиментами. За отставку премьера проголосовали 353 депутата. Воздержались фракции «Европейская солидарность» и «Голос».

Гончарук из суда своё заявление отозвал. Судя по слухам, ему пригрозили уголовным преследованием.

После этого было проведено голосование за новый состав Кабмина. Премьером, как мы и предполагали, стал вице-премьер и министр регионального развития Денис Шмыгаль. Отдельно были проголосованы новые министры обороны — отставной генерал Андрей Таран и иностранных дел — Дмитрий Кулеба (его предшественник Вадим Пристайко остался в правительстве в ранге вице-премьера).

Свои посты сохранили вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська. Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Было предложено остаться в правительстве министру культуры Владимиру Бородянскому, в качестве министра сельского хозяйства — Тимофею Милованову, министру образования Анне Новосад. Они отказались. Первые двое — в знак протеста против разделения своих функций (из Минкульта опять выделяется Министерство по делам молодёжи и спорта, а должности министров экономики и сельского хозяйства разделяются).

Несколько мест в правительстве остались вакантными.

Следует отметить три важных момента.

Во-первых, Зеленский вовсе не собирался окончательно разрывать с «соросятами». Малюська, Милованов и Новосад совершенно профнепригодны, и оставлять их в правительстве можно было только из политических соображений. Однако выкрутиться из этой сложной ситуации президенту не удалось.

Во-вторых, изменился формат Рады — создана коалиция в составе фракции СН, а также депутатских групп «За будущее» (Коломойский) и «Доверие» (представители нескольких групп влияния, в частности — аграрного магната Андрея Веревского).

В-третьих, Зеленский не собирается менять свою политику в гуманитарной сфере. Раз уж предлагал остаться Бородянскому и Новосад.

Первые шаги нового правительства

Денис Шмыгаль: «Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не перекроем воду для украинцев. Мы не можем не давать воду украинцам».

Айдер Муждабаев: «Чтобы подать воду в Крым оккупантам, вам придётся стянуть к месту отвода от Днепра и рассредоточить вдоль всей материковой длины канала Вооружённые силы Украины, Национальную гвардию Украины, Национальную полицию Украины с приказом при необходимости стрелять на поражение в крымских татар и других патриотов Украины, которые будут физически этому противостоять».

Денис Шмыгаль: «Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно».

Не будем это комментировать. Кадровая революция Зеленского. Может быть он, наконец, стал президентом © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Перспективы Минских соглашений

Перемены в составе Кабмина активно обсуждаются с точки зрения перспектив выполнения Минских соглашений.

1. Перевод Пристайко на ничего не значащую должность вице-премьера по евроинтеграции объясняется его конфликтом с главой Офиса президента Андреем Ермаком — у них разные мнения относительно перспектив выполнения Минских соглашений.

На самом деле эти противоречия могут иметь некоторое значение для Украины, но не для Минских соглашений — и Ермак, и Пристайко не допускают выполнения Минских соглашений. Но подходы к их невыполнению разные (грубо говоря, Ермак за реинтеграцию с последующей зачисткой, а Пристайко — за зачистку с последующей реинтеграцией).

2. В правительство введены два министра, имеющие опыт переговоров с Россией:

Андрей Таран — министр обороны. В прошлом — представитель Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Минские соглашения уходят в прошлое. Украина хочет договориться с РФ по Донбассу напрямую © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Алексей Резников — вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Само по себе это ни о чём не говорит — к чему привели переговоры в Минском формате, мы знаем. Соглашения не выполняются, а СЦКК не работает после отъезда российских офицеров.

3. Анонимные телеграм-каналы пишут, что теперь-то у Ермака появится возможность провести всеукраинский референдум о предоставлении особого статуса Донбассу с последующим внесением изменений в Конституцию.

Этот вброс рассчитан на людей, плохо представляющих себе ситуацию на Украине. Общественное мнение настроено против выполнения Минских соглашений, и при помощи референдума можно только организовать отказ Украины от «Минска». Да и изменения в Конституцию должны согласовываться не с Украиной, а с Донбассом.

Отставка генпрокурора

С отставкой Руслана Рябошапки было сложнее — за него вступились послы «семёрки», которых организовала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (полноценного посла назначить не удаётся из-за долгоиграющего конфликта межу президентом Трампом и продемократическим руководством Госдепа). Послы даже поехали с Зеленским в Новые Санжары.

Тем не менее, максимум, чего удалось добиться благодаря массовой кампании давления на президента, — отсрочить отставку на сутки.

5 марта Верховная Рада 263 голосами отправила Рябошапку в отставку.

Новоявленная «коалиция» в составе СН, «За будущее» и «Доверие» дала 210 голосов. В основном за счёт раскола в СН, в которой проголосовали 179 депутатов. Остальные голоса додали «Оппозиционная платформа» и нефракционные.

В целом тревожный сигнал. Пропрезидентское большинство в Раде стало крайне ненадёжным. Портнов: Для Порошенко новый прокурор будет новым кошмаром © Facebook, Andrey Portnov | Перейти в фотобанк

Вопрос о назначении нового генпрокурора не решался.

Вообще отставка Рябошапки потенциально разблокирует множество важных моментов. Это, в частности, дела Порошенко, Стерненко, компании «Буризма», об украинском вмешательстве в избирательную кампанию в США и т.п.

Теоретически это огромный ресурс, который может позволить Зеленскому восстановить доверие граждан и наладить отношения с Трампом. Другое дело — захочет ли он этими возможностями воспользоваться. То, что президент планировал оставить ряд «грантоедов» в правительстве, говорит скорее в пользу того, что он не собирался вступать в конфликт с демократами и Соросом, а значит, не даст хода и этим делам.

Впрочем, тут уже поздно — демократы обиделись и будут мстить.

Эпидемия коронавируса

1. Количество заболевших коронавирусом на Украине выросло по сравнению с прошлой неделей до бесконечности — не было ни одного, стало два.

Как и следовало ожидать, заболевшие прибыли из Италии.

2. Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, которая в рамках борьбы с эпидемией заперлась на карантин в Новых Санжарах, уступила место Илье Емцу — опытному врачу, главе Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. В 2010-2011 годах Емец уже был министром здравоохранения в правительстве Азарова (находился на посту менее года, потому не был люстрирован).

Сигнал, конечно, хороший, но система разрушена, а денег нет… Одним же опытом проблему не решить. Российская журналистка: Коронавирус худо-бедно лечится, а вирус ненависти смертелен © REUTERS, Valentyn Ogirenko

3. Президент Зеленский торжественно выпустил людей из карантина в Новых Санжарах. Даже часами одарил.

А вот с девочкой Настей и её собачкой получилось нехорошо — проблему решить не удалось, китайские власти собаку не выпускают. Президент по этому поводу написал: «когда Китай разрешит — вы её заберёте. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор».

Телеграм-канал Украины.ру комментирует это так: «самолет за собачкой — это, разумеется, перебор. И за одной девочкой — тоже перебор. А вот пропиариться на них и оставить в Китае — это не перебор, это как раз вполне нормально».