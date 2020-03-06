События 4-5 марта, безусловно, можно назвать кадровой революцией, хотя, казалось бы, ничего особенного не произошло: то же самое Зеленский сделал в прошлом году – всех разогнал и понабирал новых по объявлениям. Однако в прошлом году всё было не так, да и сам Зеленский был другой

Действительно, в 2019 году, после победы на выборах с подавляющим преимуществом, при полном попустительстве внешних игроков Зеленский мог вытворять практически что угодно в рамках разумного. Ну, например, если бы он провозгласил себя императором Галактики, его бы не поняли. Хотя это как раз был бы безобидный шаг, затрагивающий интересы только Императора Палпатина и Дарта Вейдера. Прошлогодние кадровые решения Зеленского затрагивали интересы много большего количества людей, но системного сопротивления им не было.

В этом году ситуация была совсем другой.

Во-первых, обобщённый Запад был против кадровых изменений. США и ЕС всё устраивало — и «правительство» Гончарука, и «прокурор» Рябошапка.

При прочих равных условиях этого было бы достаточно, чтобы заблокировать любые поползновения президента к кадровым изменениям. Тем более, в случае с Зеленским, который сам же дал добро на формирование кабинета «грантоедов».

Справедливости ради скажем, что «прочих равных» не было даже при президентстве Порошенко — он не влиял прямо только на назначение руководителей антикоррупционных органов, которые по умолчанию экстерриториальны и к Украине никакого отношения не имеют. Кстати, с формальной точки зрения Рада и сейчас не может отправить главу НАБУ в отставку — придётся вносить изменения в законодательство.

Во-вторых, в прошлом году никакого «Слуги народа» не было — был бессвязный набор «глухих согласных», ошалевших уже от того, что они в принципе стали законодателями.

В 2020 году депутаты от СН разбились на группы влияния, некоторые из них (например — ориентированные на Коломойского) позволяли себе демарши, требуя отставки премьера ещё до того, как решение было принято на высшем уровне. Управлять ими стало намного сложнее, и существовал реальный риск потери большинства.

Впрочем, у ситуации 2020 года есть и преимущество: определились со своими интересами в новой политической конфигурации основные украинские бизнес-политические игроки — Ахметов, Пинчук и Коломойский.

Коломойский был оттеснён от власти и вынужден перейти от наступления к активной обороне. Кадры Пинчука показали свою полную несостоятельность. Ахметов оттеснил обоих, не вступая в прямой конфликт — просто воспользовался новой конфигурацией. И, самое главное, все трое поняли, что с Гончаруком договориться нельзя.

Задача Зеленского состояла в том, чтобы воспользоваться новой ситуацией, чтобы вернуть себе контроль над властью, которая потихоньку начала от него уходить. При этом, правда, потребовалось проявить много разных качеств — последовательность, настойчивость, дипломатичность, то есть умение идти на уступки…

Не просто психануть и всех разогнать, как сделал в сентябре 2005 года Ющенко, а создать новую конфигурацию, при которой первой фигурой остаётся именно президент.

И, к некоторому даже удивлению, Зеленский с этой задачей справился.

Если во время парижской встречи он, по словам Суркова, был похож на президента, но имел лёгкость в мыслях необыкновенную, то сейчас он стал президентом. С этой новой ситуацией придётся считать и внешним игрокам.

Кстати, о внешних игроках — демонстративное игнорирование позиции Запада в деле об отставке правительства и генпрокурора — это очень сильно. Нет, понятно, что он опирался на ресурсы всех олигархов. Понятно, что позиция МВФ была бы значительно сильнее, если бы он давал деньги, а не обещания. Понятно, что Зеленскому помогло замораживание отношений с США (американского посла в Киеве так и нет, а без него «послы семёрки» — ноль без палочки). И понятно, что Зеленскому это ещё припомнят — в особо извращённых и наверняка очень болезненных формах. Но, тем не менее, он смог.

Опять же — Порошенко тоже мог. Но Порошенко — опытный и системный политик, прирождённый дипломат. Олигарх, в конце концов. От него естественно ожидать способности проводить свою линию против течения. От Зеленского ничего такого не ожидалось.

Одно только «устаканивание» интересов всех трёх олигархов требовало значительных усилий. Ведь Пинчук, как утверждается, имеет определённые обязательства перед Соросом. А у самого Зеленского есть обязательства перед Коломойским, причём у них явно присутствовали разночтения относительно сущности этих соглашений.

Что мы видим в итоге?

Группа Коломойского в СН, равно как и группа Коломойского вне СН («За будущее») голосовали за отставку Рябошапки.

Группа Сороса-Пинчука, по-видимому, рассыпалась. Во фракции СН против отставки голосовало 18, воздержались — 73 (Богдан Яременко, например), не голосовали — 22. Но позицию олигарха отражает один человек — Дмитрий Киселёвский. А он голосовал за.

Кстати, стопроцентный человек Зеленского Ионушас тоже воздержался — счёл некорректным, ведь его самого прочат на место Рябошапки…

Всё сказанное, разумеется, никак не отрицает бесплодности одержанной победы.

Во-первых, у Зеленского, так же как у Порошенко, в принципе отсутствует скамейка запасных. Вместо странных персонажей с улицы, набранных по объявлению, он ввёл в правительство более традиционных (во всех смыслах) персонажей из офисов, набранных по рекомендации «ах каких людей».

Вот, например, новый министр Кабмина, ещё недавно порохоботствовавший и поливавший Зеленского грязью. И это мы ещё не знаем, что писал во время избирательной кампании сам премьер — он всё потёр, а следить за ним никто специально не следил — кто ж знал, что он сделает такую карьеру?

Кстати, часть постов в правительстве остаётся вакантными, причём именно потому, что их носители отказались. Между тем, мы по-прежнему полагаем, что правительство, в составе которого находятся Новосад и Милованов в принципе правительством называться не может. А их ведь были готовы оставить…

Во-вторых, каким бы ни было профессиональным правительство, оно столкнётся с проблемами, которые за счёт одних просветов на погонах не решишь.

Вот, например, что делать с эпидемией коронавируса при разрушенной системе здравоохранения? Да, самой эпидемии значительно меньше, чем паники от неё. И два случая на тридцатимиллионную страну (или даже девять, как в Грузии) — это ещё не основание для того, чтобы падать в обморок. Но…

Да — переговоры с МВФ обнулились. Правда, МВФ, как мы уже упомянули, денег всё равно не давал. Но ситуация в экономике крайне серьёзная. И лучше выполнять условия МВФ в расчёте на получение денег, чем выполнять условия МВФ без расчёта получения денег (программы, не предполагающей выполнения условий МВФ, просто не предлагается или же она требует «железного занавеса»).

Плюс ожидания общества, которые сам президент удовлетворять не собирается.

В-третьих, отказ от сотрудничества с Западом (отношения с Трампом были уже испорчены, сейчас испортились с Соросом и демократами) требует изменения внешнеполитического курса.

Неужели Зеленский перестанет бояться националистов? Хотелось бы верить… Но странный манёвр нового премьера относительно подачи воды в Крым (сначала "дам", потом "нет возможности") заставляет в этом сомневаться.