Глава Национального банка Украины Яков Смолий - следующий кандидат на отставку с должности. Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский может расстаться с главой Нацбанка - финансовые проблемы страны, а также нежелание начинать войну олигархов

Вечером в четверг 5 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За Рябошапку пытался заступиться даже Евросоюз.

«Независимость и свобода от излишнего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов остаются решающими. Любые институциональные изменения должны полностью этому соответствовать», — говорилось в заявлении спикера Европейского Союза по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано, передавало издание Liga.net. Гужва: Главной причиной отставки Рябошапки стали противоречия с Зеленским © скриншот с видео NewsOne

Несмотря на это, Рябошапку все же отстранили от занимаемой должности. И тут же встал вопрос: кто следующий? Им с большой вероятностью может оказаться Яков Смолий — глава Национального банка Украины.

Всем сестрам по серьгам

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — человек, близкий к олигарху Ринату Ахметову. Такое усиление роли этого олигарха в украинской политике заставило многих говорить о проигрыше другого крупного игрока украинского бизнеса и политики — Игоря Коломойского.

«Фаворитом же в украинской политике вновь становится Ахметов: «донецкие» и «днепропетровские», словно инь и ян, снова сменяют друг друга в политике. Неизбежно канет в лету и «партия зелёных Украины» под руководством президента «я ж не лох». Это вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората, не обременённого крепкой памятью, рискуют стать новыми технократами», — отмечал украинский журналист Иван Лизан.

Впрочем, были и те, кто считали, что олигархический баланс в украинской власти соблюден.

«В новом Кабмине у Коломойского тоже есть свои люди. Говорят, их стало даже больше. Более того, некоторые эксперты в Украине считают, что Игорь Валерьевич многое сделал, чтобы потопить правительство Гончарука. Конечно, у Ахметова и Коломойского разные интересы — в сфере энергетики, например. И я уверен, что борьба по этому направлению продолжится. Для Зеленского важно было уйти от имиджа ставленника Коломойского. Но ему также важно не перейти в слишком сильную зависимость от любого другого олигарха, Ахметова в том числе. Уверен, что наш президент это понимает», — отметил в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Энрике Менендес. НБУ обязал украинские банки раскрывать полную общую стоимость кредитов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Многие полагают, что отставка того же Рябошапки выгодна Коломойскому. Ведь Рябошапка среди прочего занимался расследованием дела «ПриватБанка». Именно он заявил о новых фигурантах по этому делу, а затем и вовсе передал его в НАБУ — бюро, подконтрольное американцам, у которых на Коломойского имеется свой зуб. Смолий — тоже не друг Коломойскому. Ранее глава Нацбанка обвинял олигарха в том, что он пытается влиять на политику Нацбанка.

«Уже второй раз за две недели часть совета НБУ дает отрицательную оценку политике НБУ, что становится не только сюрпризом для остальной части совета, но и противоречит экономической логике. Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ», — написал Смолий в Twitter в декабре 2019 года.

Вже вдруге за два тижні частина Ради НБУ продукує негативну оцінку політиці #НБУ, що стає не лише сюрпризом для іншої частини Ради, а й суперечить економічній логіці. Яка дивна співзвучність із лозунгами мітингу #підстінамиНБУ, які лунають для дискредитації НБУ і наших реформ! pic.twitter.com/eZkvw6PeDw — Yakiv Smolii (@YSmolii) December 17, 2019

​Частью митингующих были люди, одетые в жилеты работников Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит Коломойскому. Митингующие требовали отставки руководства Нацбанка.

Сам же Коломойский осторожно высказывался в адрес самого Смолия, но требовал отставки его заместителя — Екатерины Рожковой. Причина все та же, что с Рябошапкой — «ПриватБанк». При этом при отставке Смолия Коломойский может получить своеобразную сатисфакцию за то, что премьер-министром стал человек его конкурента — Ахметова.

Впрочем, Зеленский может решиться на отставку Смолия и по другой причине.

Дело в деньгах

К политике Смолия и Нацбанка в целом у многих украинских экономических экспертов и журналистов уже накопился ряд вопросов. Так, экономист Даниил Монин отмечает: политика НБУ не на пользу Украине.

«К сожалению, есть два фактора, которые ухудшают ситуацию: слаженная политика работы НБУ и Минфина в пользу финансовых спекулянтов обвалила реальный сектор больше, чем мы ожидали. Коронавирус пришел в Украину. Будет развиваться и ухудшать показатели бизнес-активности», — отметил он.

В свою очередь издание «Страна» отмечает: Смолий — креатура Международного валютного фонда, как и уволенная 4 марта министр финансов Оксана Маркарова.

«Смолий и Маркарова — профессионалы. Но профессионалы специфического толка: они профессионально остановили инфляцию в Украине и укрепили курс гривны, но сделали это ценой замедления роста украинской экономики (в том числе — ценой падения промышленности). Ведь и стагнация экономики, и недовыполнение бюджета — во многом следствие прошлогоднего укрепления гривны. А за него главную ответственность несет не Маркарова со своими ОВГЗ (и уж тем более не Гончарук), а именно Смолий: ведь Нацбанк мог выкупать все «лишние» доллары на межбанке, одновременно выпуская в оборот дополнительную гривну — и этим удержать курс на 25-26 гривнах. Но он этого делать не стал», — отмечается в публикации издания. Песецкий: «Игры НБУ и Минфина с курсом гривны привели к росту госдолга на миллиард» © Facebook, Валерий Песецкий

Это негативно сказалось на украинской экономике, от состояния которой зависит устойчивость власти на Украине и рейтинги самого Зеленского. При этом инвесторы уже отреагировали на смены в Кабмине. Они начали распродавать украинские евробонды. Правда, глава нового правительства уже заявил, что Украина настроена на сотрудничество с МВФ.

Но Зеленскому, в любом случае, нужен экономический рост, которому политика Нацбанка, как утверждают некоторые эксперты, не способствует. В общем, кресло под Смолием шатается. Спасти его может лишь заступничество Запада. И то, как показал случай Рябошапки, Зеленский может не поддаться давлению.