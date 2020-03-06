Армия из двухсот поддельных «трейдеров», базирующихся в Украине, убеждала жертв по всему миру расстаться со сбережениями под видом выгодных инвестиций в сфере торговли сырьевыми ресурсами или на биткоиновых биржах

Об этом пишут шведская газета Dagens Nyheter и британская The Guardian. Они рассказали, как работает крупная финансовая «пирамида», штаб-квартира которой находится в Киеве. Есть данные, что она поддерживает связь с аналогичными организациями в Албании, Грузии и Северной Македонии.

Клиенты и их покровители

Как всегда в таком бизнесе, всё начинается с привлечения клиентов, которым обещают высокую прибыль при мизерных затратах. В рекламных объявлениях в социальных сетях незаконно использовались фотографии и положительные отзывы знаменитостей, например, известного британского шеф-повара Гордона Рамзи, актера Хью Джекмана, финансового аналитика Мартина Льюиса.

После того как клиент клевал на рекламу, с ним связывались сотрудники кол-центра, работавшего в фешенебельном торгово-развлекательном центре Mandarin Plaza, расположенного в центре Киева.

Судя по видео, размещенном на сайте газеты Dagens Nyheter, жертвами становились в основном пенсионеры, которым сулили высокую прибыль без серьезных рисков.

Как только жертва делала первый денежный перевод, как правило, небольшой, от 100 до 300 долларов, ее передавали в отдел удержания, где он попадал в руки опытных «продаванов». Некоторые из них умудрялись выудить из карманов ничего не подозревавших пенсионеров сотни тысяч долларов.

Клиенту предлагали установить на мобильные телефоны, планшеты или компьютеры специальные программы, с помощью которых он якобы мог контролировать состояние собственного счета. На самом деле пользователи видели фальшивую информацию. Один клиент, например, увидел, как вложенные им две тысячи фунтов стерлингов якобы принесли целых 35 тысяч. Это позволяло жуликам раскручивать пенсионеров на дополнительные взносы. Дилемма Лондона: ответит ли экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева за финансовые махинации? © Julia Berezovska/ Press office NBU

Пожилая шведка ради будущей манны небесной продала свой дом, а престарелый водитель скорой помощи на пенсии перевел десятки тысяч долларов накоплений. Самые большие убытки понес клиент из Чехии, который потерял около 200 тысяч долларов. Ловкий менеджер хвастался, что выудил у одного из потерпевших 150 тысяч долларов.

Операторы просили прислать им копии документов и платежных поручений как подтверждение их личности и домашних адресов. Так мошенники получали доступ к личным данным и банковским реквизитам своих жертв, от имени которых они брали краткосрочные займы под 39 процентов годовых. Деньги переводились на счет компании.

Менеджеры, работавшие с клиентами, были разделены на языковые группы: русский, испанский, английский, итальянский. Граждан США при этом старались избегать, чтобы не привлекать внимания ФБР.

Продавцы получали от руководителей отдела ежемесячные нормативы. Русскоязычный отдел должен был собрать 40 тыс. долларов, испаноязычный — 60 тысяч. Больше всего должен был приносить англоязычный сектор — там планка была установлена на отметке 100 тысяч.

Менеджеры, которые делали от 200 до 300 звонков в день, получали премии за привлечение новых клиентов. Денежные переводы с кредитных карт приносили им 4 проц. от суммы, сервисы типа Western Union или Moneygram — 6 проц. Девять процентов они получали, если клиент использовал криптовалюту.

Только за 2019 год все подразделения компании принесли ее хозяевам более 70 млн долларов.

Как только разбогатевший «инвестор» пытался получить свою прибыль, он сразу сталкивался с непреодолимыми трудностями. Иногда его персональный брокер «увольнялся» из компании. Деньги или «находились в процессе перевода», или клиенту предлагали «оплатить перевод», но авансом. Песецкий: Пирамида ОВГЗ может рухнуть в любой момент © Facebook, Валерий Песецкий

Когда жертва понимала, что своих денег она больше не увидит никогда, к процессу подключался «финансовый аналитик» или «юрист», который мог помочь решить этот сложный вопрос. Только эти услуги или некий налог нужно было оплатить вперёд. Жертва даже не подозревала, что ее «брокер», «юрист» и «аналитик» сидят за соседними столами в одной комнате.

Работа по объявлению

Эта афера стала известна газете Dagens Nyheter благодаря информатору, который летом 2019 года устроился по объявлению на работу в киевскую компанию «Милтон Груп». Журналисты представили его в статье под псевдонимом «Алексей».

«Успешное международное предприятие ищет менеджера по продажам! Английский/немецкий/итальянский/испанский. Работа с уже существующими и потенциальными покупателями. Зарплата: 500 долларов в месяц плюс бонус за каждого нового клиента. Доброжелательная, молодая и перспективная команда, офис в центре Киева».

Объявление звучало заманчиво. У Алексея был опыт работы за границей, он хорошо говорил по-английски, и в итоге его приняли. Офис действительно находился в центре города — на верхних этажах торгового центра «Мандарин Плаза».

Уже в первую неделю он начал подозревать, что что-то не так. Он работал в отделе продаж англоязычным покупателям, и его задачей было убедить клиентов сделать первый взнос.

«Я не понимал, как они могли выплачивать зарплаты и бонусы сотрудникам на большие суммы, чем компания зарабатывала. Ясно было: что-то не сходится».

Каждый день ему надо было совершать 250 звонков и говорить с клиентами не менее трех часов. Руководитель продаж следил за звонками и с помощью гарнитуры мог давать указания в ходе разговора.

В компании были менеджеры по продажам со всего света: студенты с Ближнего Востока, мигранты из Африки, граждане бывших советских республик. Каждое утро им давали указание: собрать как можно больше денег. Вытрясти из клиентов все до последней копейки, рассказывает Алексей.

В ноябре он связался через закрытый канал с Dagens Nyheter, через который читатели могут сообщать газете разные новости. Он рассказал, что у него есть информация о преступной деятельности, направленной против шведов. В первый раз журналисты встретились с ним в начале декабря в одном киевском отеле. Он передал им документы и списки телефонов со своего рабочего места в «Милтон Груп». Преступление без срока давности. Власти Украины призвали наказать убийц Гандзюк © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

С начала работы в августе ему удалось сделать карьеру, и теперь он трудился в отделе удержания, где делались самые большие деньги. Он видел все своими глазами и участвовал в махинациях, в результате которых у жертв обманом вытягивали сотни тысяч долларов.

По словам Алексея, внутри офис тщательно контролируется. В каждой комнате есть телекамеры, на входе стоят вооруженные охранники, пользоваться личными мобильными телефонами запрещено. Их положено оставлять на входе. Интернет-трафик тоже контролируется. Среди руководителей и сотрудников царит атмосфера паранойи.

Руководство очень серьезно относится к безопасности, нелояльных сотрудников наказывают. Начальство открыто хвастало, как «позаботилось» о предателях. Их вывезли в лес, поставили к стенке, словно на казнь, а затем стреляли из автомата Калашникова поверх голов, рассказывает информатор.

Затем их вынудили подписать долговые обязательства, и теперь они должны выплачивать деньги всю жизнь. Сейчас им приходится работать уборщиками.

Информатор под прикрытием

Каждый день, приходя домой с работы, Алексей пересылал все, что ему удалось собрать. Чаще всего это были скриншоты с информацией из клиентской базы данных. Иногда он отправлял информацию прямо с телефонов кол-центра — например, имена и телефонные номера более чем 1000 жертв по всему миру.

Dagens Nyheter передала эти данные некоммерческой журналистской организации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), известной разоблачениями махинаций с отмыванием денег и прочих серьезных преступлений. Волошин: Полиция начала расследование в отношении канала Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

OCCRP провел международное журналистское расследование с привлечением редакций со всех концов света. После этого журналисты 25 стран собрали свидетельские показания жертв, оценили масштабы преступной деятельности «Милтон Груп» и выяснили, кто за всем этим стоит.

В декабре Dagens Nyheter снабдила Алексея скрытыми камерами высокого разрешения. С их помощью он смог задокументировать деятельность, ведущуюся в офисе компании, и записать, как один из ведущих менеджеров по продажам, Уильям Брэдли, хвастается, что выманил у клиента более 150 000 долларов.

Это — не работа, а преступление

В следующий раз они встретились в начале января. «Эта работа — настоящий ад. Да что там… это и не работа вовсе, а преступление. Это нужно остановить», — заявил Алексей.

По словам Алексея, его мучили ночные кошмары, в которых к нему приходили жертвы. Многие менеджеры по продажам отдела удержания тоже чувствуют себя не в своей тарелке, они злоупотребляют алкоголем и наркотиками, рассказал Алексей.

— Как бы ты описал людей, которые там работают?

— У них нет никакого сочувствия, ноль сочувствия, просто ноль. Они думают только о том, как бы побольше вытащить из клиента. Больше их ничего не волнует. Совершенно негуманно.

— Что вы говорите клиентам, которые потеряли большие деньги?

— Я прошу их рассказать свою историю. Потом, что бы ни случилось с их деньгами, я говорю, что компания не виновата, виноват сам клиент или же бывший менеджер, которого уже уволили. Или говорю, что я специалист по банкротству и как раз занимаюсь ликвидацией компании. Не важно, что я говорю, — я могу говорить что хочу, главное — выманить еще больше денег.

В отделе удержания часто используются разнообразные фальшивые документы. К ним прибегают, чтобы в различных ситуациях манипулировать жертвой. Например, есть множество фальшивых свидетельств от уважаемых банков, ими постоянно пользуются. Также есть фальшивые письма и поддельные разрешения регулирующих органов вроде британского Управления финансового надзора. Журналистика как преступление. За что США и Великобритания преследуют Ассанжа © предоставлено автором

Алексей надеется, что данные, которые он передал, вызовут резонанс, и преступную деятельность пресекут. Он лично передал все материалы шведской полиции и готов выступить в суде.

Алексей ушел из «Милтон груп» в январе, после того как провел в компании пять месяцев. С помощью Dagens Nyheter он уехал с Украины, и ему предоставили жилье в безопасном месте в одной из европейских стран.

В середине февраля он побывал в Стокгольме и передал все свои материалы шведской полиции. Начато предварительное расследование, которое возглавляет прокурор Арне Форс из государственного управления по борьбе с международной и организованной преступностью, сообщила газета. Новинский: Блокада Донбасса — это преступление против украинского народа © Facebook, Вадим Новинский

Украинское издание AIN.UA провело дополнительное расследование бизнеса Milton Group и связанных с компанией лиц. ООО «Милтон Груп» основано в 2016 году, основной заявленный профиль — компьютерное программирование. Уставной капитал — 2,6 млн гривен.

На руководящих должностях в компании находятся люди с грузинскими именами и фамилиями, которые занимаются бизнесом на Украине. Некоторые — бывшие грузинские чиновники, часть из них уже обвиняли в ведении незаконной деятельности.

Официальный бенефициар «Милтон груп» — Ираклий Дадивадзе. Еще один бизнес Дадивадзе — компания Lime Consulting. Фирма зарегистрирована как IT-проект, среди заявленных направлений деятельности — онлайн-казино.

Реальным собственником Milton Group местные СМИ считают израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с партией «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. На Украине Дадивадзе и Тодуа принадлежит еще несколько компаний.

При подготовке материала использован перевод сайта inosmi.ru