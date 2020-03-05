Назначение министром Кабинета министров Олега Немчинова вызвало на Украине скандал. Оказалось, что он весьма критично настроен по отношению к президенту Владимиру Зеленскому и его команде. Это не помешало ему получить должность в украинском правительстве

Вечером 4 марта Украина получила новое правительство. Верховная Рада назначила Кабмин 277 голосами народных депутатов. При этом парламентарии из нескольких фракций, в частности представители «Европейской солидарности» и «Голоса», отказались поддерживать новое правительство. Одним из назначенных при пакетном голосовании был министр Олег Немчинов. Новый премьер и молодой олигарх. Ахметов сделал предложение, от которого никто не смеет отказаться © commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko

Его назначение вызвало скандал. После того, как журналисты проанализировали соцсети нового министра, оказалось, что он ненавидит президента Владимира Зеленского, поддерживает его предшественника Петра Порошенко и вообще довольно скептически относится к действующей власти. Впрочем, это не помешало Немчинову занять должность в правительстве, сформированном партией Зеленского.

«Слава Украине!» от нового министра

Медиаэксперт Анатолий Шарий предупреждал: голосование пакетом за состав правительства может негативно сказаться на власти.

«Что я говорил! Не голосуйте пакетом. Меня уже спрашивают от «Слуги»: «Кто, кто этот человек, которого ты назвал мерзавцем? Кто этот человек, который проник в нашу партию?» Вы знаете, ребята, отчего у вас проблема, которую вы пытались решить сегодня? Из-за того, что вы брали к себе что попало, полное говно собачье. И, к слову, когда я говорю «говно», вы должны знать, что этот человек говном называл Зеленского, по сути. Я сейчас вам покажу, кого я имею в виду. Встречайте: министр Кабинета министров Олег Немчинов», — начал он свой новый ролик.

Шарий проанализировал соцсети нового министра, который, как оказалось, является фанатом телеканала «Прямой», а также тех общественных деятелей, которые критикуют нынешнюю власть. При этом Немчинов крайне враждебно настроен к русским и россиянам вообще. В одной из записей он называет погибшую Елизавету Глинку, которая оказывала гуманитарную помощь детям Донбасса, «киднепперкой украинских детей».

При этом Немчинов искренне скорбел, когда оказалось, что Порошенко не стал президентом во второй раз. В одной из записей в Facebook он прямо назвал себя сторонником пятого президента Украины.

«Решил напомнить коллегам, которые, как и я, принадлежат к 25%, на что влияет президент Украины», — написал он.

Именно 24,45% (округленно — 25%) избирателей поддержали Порошенко во втором туре президентских выборов.

В другой записи Немчинов и вовсе просил поддержать его на праймериз в «Европейской солидарности». Именно от этой политсилы он хотел попасть в парламент.

Что характерно, дед Немчинова — Иван Немчинов — был Героем Советского Союза. Это звание он получил за взятие и оборону Букринского плацдарма под Киевом. Артдивизион Немчинова-старшего уничтожил 400 немецких танков и другую технику нацистов. Сам же Немчинов лично гранатой взорвал немецкий танк. А вот с внуком ему не повезло. Олега Немчинова можно описать строчкой из стихотворения украинского классика Тараса Шевченко: «Славних прадідів великих онуки погані»: в своих записях он рассказывает о «героизме» украинских националистов, стрелявших в спину советским солдатам, а деда если и вспоминает, то в выгодном для себя ключе. Мол, не мог представить, что будет, как и дед, интересоваться истреблением вражеских танков.

Новый министр уже отреагировал на скандал.

«Благодарю всех друзей за поздравления, а хейтеров за изучение моей биографии и Facebook-страницы! Не успел приступить к выполнению обязанностей, а уже из скриншотов о течении избирательной кампании 2019 года недоброжелатели перевирают и комментируют! Я благодарю премьер-министра за предложение стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренение коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году! Слава Украине! Героям Слава!» — написал Немчинов.

Его благодарность премьеру не случайна. Именно креатурой своего соотечественника — львовянина Дениса Шмыгаля и является Немчинов.

По праву оккупантов

Сегодня многие эксперты рассматривают происходящее на Украине как борьбу двух влиятельных кланов — «донецких» и «днепропетровских» — за контроль над страной. После назначения Шмыгаля заговорили о реванше «донецких». Шмыгаль работал в структурах Рината Ахметова.

В то же время, многие аналитики упускают существование гораздо более опасной, агрессивной и хитрой группы влияния — «львовских». Представители националистической столицы Украины — Львова — были в окружении всех президентов Украины, даже считавшегося пророссийским Виктора Януковича. Его пресс-секретарем, а затем и сотрудником его администрации была львовянка Анна Герман. «Львовских» отличает взаимовыручка, лояльность своей группе («львовские» могут входить в группы «донецких» и «днепропетровских», но при конфликте интересов всегда выберут сторону националистов) и в то же время скрытность и децентрализованность — у этой группы нет формального руководства, первого лица или органов управления. Членов этой группы объединяет место рождения и приверженность к националистическим взглядам. Когда один из членов этой группы оказывается во власти, он подтягивает туда же и других львовян или, в более широком смысле, галичан.

При этом себя галичане зачастую выделяют среди остальных граждан Украины, считая себя настоящими патриотами, а вот остальных — неправильными украинцами.

«Эти выборы — и парламентские, и президентские, когда Львов и Галичина выпали из зеленого болота, это ставит большой вопрос перед нами, западниками, и перед нашим гонором: мы это воспринимает как плюс, или воспринимаем как минус? <…> Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в 21 веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным, это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в 21 веке», — заявил львовский журналист Остап Дроздов летом 2019 года. Радуцкий о влиянии на Скалецкую: Галичанками не сильно поуправляешь © Facebook, zoryana.chernenko

При этом он настоял на том, что Украине нужен институт неграждан.

«Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время как все остальные государства поставили фильтр. Гражданином независимых стран мог стать только тот, кто сдал экзамен, кто прошел фильтр проверки на сотрудничество с предыдущими оккупационными режимами, и кто действительно заслуживает носить паспорт гражданина уже независимой страны. Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой», — отметил он.

Судя по Facebook, подобную точку зрения разделяет и Немчинов. 1 марта 2019 года он распространил статью «Украинцы «достали» пассивную хохляцкую биомассу».

«Страна-95» географически расположена там, где Украина. Только это не країна [укр. "страна"], а именно страна (это слово в статье написано по-русски — Ред.) малороссов и хохлов. Жлобоватых и недалеких», — начиналась статья.

Ссылку на эту статью Немчинов сопроводил хештегом #ЗеКоманда.

Теперь же он — член этой команды и будет руководить Украиной наравне с остальными членами правительства.

Тут остается лишь добавить, что в истории Украины уже были периоды, когда ей правили люди, считающие себя выше коренного населения. Последний раз до 1991 года это было в период с 1941 по 1944 год, когда Украина находилась под нацистской оккупацией.