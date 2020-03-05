С общеполитической точки зрения обострение конфликта вокруг правительства выглядит непонятным и необоснованным. Конфликт вокруг «Центрэнерго» – не такой уж значительный повод, чтобы привести к отставке премьера. Да и после этого Гончарука можно было сохранить на посту. Однако, социологи что-то знали заранее

21-25 февраля Киевский международный институт социологии провёл телефонный опрос среди 1500 граждан Украины и выявил целый ряд интересных моментов, которые проясняют причины обострения, приведшего к голосованию 4 марта. Даже если политики не руководствовались прямо социологическими данными (а Зеленский таки руководствуется), что-то такое в атмосфере витало.

Впрочем, эти цифры ещё более интересны в контексте вызовов, которые будут стоять перед новым кабинетом. Ведь факторы, обусловившие крах Гончарука, действуют так же и на перспективы Шмыгаля…

О чём сказал Зеленский

Давайте вспомним, что говорил Зеленский о правительстве в Раде? Телеграм-канал «Украины.ру» напоминает:

— Правительству Украины необходимы новые «мозги и сердца».

— Украинская экономика не демонстрирует необходимых темпов роста, а госбюджет не выполняется.

— Правительство Гончарука не плохое, но провалило все, что могло.

— Четыре месяца подряд продолжается падение промышленного производства, оно достигло уже 5%.

— Зеленский недоволен тем, что индексация пенсий украинцев не проведена, пенсионный фонд остается неэффективной структурой, а о плане повышения пенсий для украинцев «ничего не слышно».

— Кабмин провалил разъяснительную работу с населением по снижению тарифов на тепло.

— Зеленского также не устраивают темпы реформ в медицине, система оказалась не готова ко второму этапу с 1 апреля.

Что подтвердили социологи

1. К Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно — 33%. Для сравнения: в декабре прошлого года относились положительно — 12%, отрицательно — 22%.

Одобрение действий Кабинета министров тоже ухудшилась: в декабре одобряли его работу 35%, а сейчас — 21%.

Оценивая работу правительства Гончарука за период его деятельности, избиратели поставили ему такие баллы:

— «4» или «5» — 11%;

— «3» — 37%;

— «2» и «1» — 46%.

В общем, правительство может где-то, в глубине души, и хорошее, но провалило оно действительно всё.

2. Среди проваленного, в том числе и правительством Гончарука, присутствует и рейтинг президента.

В феврале к нему положительно относятся 47%, в то время как в декабре таких было 60%. Причём число тех, кто относится отрицательно выросло с 14% до 24%.

3. 80% опрошенных не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ (видят — 14%). По сравнению с декабрем оценки стали хуже.

Только Зеленский, пожалуй, ошибается. Дело не только в разъяснительной работе. 46% опрошенных сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ выросли на протяжении прошедшего года. 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Причём эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (14-16%), не говоря уже о 2015 году (6%).

Опять же, помимо снижения цен на газ имела место аномально тёплая зима (говорят даже, что в климатическом смысле её вообще не было) и счета могли бы быть ещё меньшими…

Что дополнили социологи

1. Премьер Гончарук не преминул упомянуть, что в его правительстве не было коррупции. Он, пожалуй, прав, для того, чтобы воровать, нужна банальная квалификация и даже некоторая смелость. Эти качества ушедшему правительству чужды.

Однако, 83% опрошенных полагают, что борьба с коррупцией в высших эшелонах власти была неуспешный. В декабре было 76%…

Тут, скорее, дело действительно в разъяснительной работе. Если бы Гончарук прямо сказал, что его правительство воровать не может в связи со слабоумием, то цифры, вероятно, были бы другие.

Кстати, дополнение от телеграм-канала «Резидент»: «СБУ и МВД приготовили доклады/дела по каждому экс-министру, все эти документы показали Гончаруку и поставили ультиматум, что если он не уйдёт спокойно и будет поднимать волну, всё это всплывет в телеграмме, а потом в уголовных делах». Странно, почему несколько чиновников в таком случае всё же остались в Кабмине?

2. Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%).

Аваков у нас неприкосновенен, а вот рассмотрение дела Рябошапки 5 марта обещает быть драматичным…

3. В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%).

Справедливости ради надо признать, что частично этот момент при формировании Кабмина был учтён. В его составе (на постах министра обороны и оккупированных территорий) появились лица, принимавшие участие в Минском процессе. Другое дело, что это, в данном случае, никак не плюс — соглашения-то не выполняются. Ну и личность нового главы МИД тоже никакого оптимизма не вызывает.

4. Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме «за», 62% — «против». В ноябре, кстати, доля сторонников продажи земли составляла 22%.

Кстати, министра сельского хозяйства в правительстве нет, предполагалось же, что его займёт Тимофей Милованов, которого земля ранее интересовала только как место, на котором можно танцевать сальсу.

5. 33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории страны, а 40% — в тех областях, где большинство населения этого желает. 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% — в тех областях, где большинство населения этого желает. 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

Между тем, министр Бородянский должен был сохранить свой пост, а министр образования отсутствует (впрочем, он и ранее отсутствовал — не считать же Новосад министром).

Резюме

44% опрошенных полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще может работать.

Так что готовность президента завершить дело миром как бы прослеживается.

Между тем результаты исследования показывают вызовы, с которыми столкнётся новое правительство.

Причём на некоторые оно ответить заведомо не может. Вот, например, коррупционные риски у нового правительства будут гораздо выше, чем у прошлого, поскольку оно более квалифицировано, а ключевые игроки связаны с крупным бизнесом. Внешняя политика вообще правительства почти не касается. Гуманитарную политику Зеленский менять, судя по всему, не собирается.

В общем, те факторы, которые обусловили падение Гончарука, уже действуют на Шмыгаля.