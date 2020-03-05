Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта дружно отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новым главой Кабмина Дениса Шмыгаля. Первая реакция пользователей соцсетей на изменения в исполнительной власти была сдержанно-пессимистичной. При этом многие отметили усиление влияния главного олигарха Украины – Рината Ахметова

Итак, в среду, 4 марта, Верховная Рада утвердила новый состав правительства страны. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль, вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации — Михаил Федоров, вопросами европейской и евроатлантической интеграции в ранге вице-премьера будет заведовать Вадим Пристайко. Еще одним заместителем Шмыгаля — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — назначен Алексей Резников.

Пожалуй, главный министерский пост в постмайданной Украине — министра внутренних дел сохранил Арсен Аваков. Министром финансов назначен Игорь Уманский. Также в Кабинет министров вошли: Марина Лазебная, Вадим Гутцайт, Владислав Криклий, Сергей Бессараб, Денис Малюська, Олег Немчинов, Алексей Чернышов и Илья Емец.

Как справедливо замечают пользователи соцсетей, очередные «новые лица» теперь позиционируются как прагматики и профессионалы, однако никакой серьезной программы действий ни новый глава Кабмина, ни тем более его министры представить не смогли. Денис Шмыгаль в своей речи даже не использовал полностью отведенный ему временной регламент и ограничился лишь общими фразами.

Как верно подметила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook — у нового Кабмина нет никакой программы, кроме общего тезиса о «Большой стройке». Бондаренко: 100 дней у этого правительства не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Бесславные самокатчики — все.

Шмыгаль — новый премьер. Состав правительства — пока без пяти министров. Образования, энергетики, экономики, культуры и АПК. И с двумя «профанами/дебилами» Криклием и Малюськой. И нет пока никакой программы, кроме тезиса (очень верного, кстати) о «Большой стройке». 100 дней у этого правительства не будет. Слишком велика цена», — написала она.

А вот глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов заявил, что обещания нового руководителя правительства нереальны, поскольку фундаментальные решения в экономической сфере в современной Украине могут приниматься только с согласия МВФ. Арбузов: Красивые формулировки нового премьера — первая заявка на громкий провал © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«Вот после таких заявлений и появляются вопросы — о чем он?

«Это не "правительство технократов", это не "правительство казнокрадов", это не "правительство крепких хозяйственников", а это правительство для людей» — новый премьер Шмыгаль.

Не может быть правительство для людей в ситуации как эта. Зависимость от МВФ не позволит принимать законы для людей. Нет возможности сегодня снижать цены на энергоносители, налоги, цены на кредиты, повышать стандарты жизни — так как просто не за что.

Подобные красивые формулировки — первая заявка на громкий провал. Самое интересное — можно же избежать ненужных и громких ярлыков», — убежден Арбузов.

С такими оценками бывших политиков солидарен и украинский экономист Александр Гончаров, который на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в новом составе правительства нет антикризисных топ-менеджеров, способных на прорывные решения, столь необходимых разбалансированной украинской экономике. Гончаров: У нового Кабмина не будет удочек для простых украинцев и рыбы для страждущих © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«В.Зеленский начал менять коней на переправе, напрасно.

И у нового состава Кабмина не будет удочек для простых украинцев, и рыбы для страждущих. Не было и нет в правительстве антикризисных топ-менеджеров и руководителей фронт-офиса. А без них никуда!

Одну детвору, которая в глаза не видела даже 1 млн долларов, меняют на такую же детвору для управления бюджетом целого государства. Что ж, пусть В. Зеленский продолжает копать себе яму. Ну и нам заодно», — подчеркивает он.

Многие отметили, что формирование нового правительства проходило кулуарно, а депутатам даже не предоставили возможность тщательно изучить кандидатуры назначаемых министров, представив их лишь за 20 минут до голосования.

В частности сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что непрофессиональный подход власти к формированию Кабмина остался таким же, как и при назначении правительства Гончарука. У Бойко при назначении нового Кабмина возникло дежавю шестимесячной давности © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Дежавю шестимесячной давности. В августе (2019 года — ред.) тоже за 20 минут до голосования появились фамилии министров. Их никто не видел в глаза, но большинство проголосовало за них. Как результат, правительство Гончарука быстро утратило доверие людей.

Я надеялся, эти ошибки будут учтены, и назначение нового Кабмина пройдет более цивилизованно и открыто. А главное — министры и чиновники представят свое видение решения проблем в отраслях. К сожалению, этого не случилось», — отметил украинский политик.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что, по сути, украинская политика, сделав круг, вернулась к принципам формирования правительства на основе олигархического консенсуса. Другими словами представителей соросовских структур, имевших главенствующее влияние в Кабмине Гончарука, сменили люди главного олигарха Украины Рината Ахметова.

На это в частности обращает внимание журналист Иван Лизан. На своей странице в соцсети Facebook он замечает, что назначение нового премьера, ставленника Рината Ахметова, вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората через некоторое время станут новыми технократами. Лизан: Фаворитом в украинской политике вновь становится Ахметов © Facebook, Иван Лизан

«Фаворитом же в украинской политике вновь становится Ахметов: «донецкие» и «днепропетровские» словно инь и ян снова сменяют друг друга в политике. Неизбежно канет в лету и «партия зелёных Украины» под руководством президента «я ж не лох». Это вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората, не обременённого крепкой памятью, рискуют стать новыми технократами» — полагает журналист.

Эту же мысль подчеркивает и российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Он отметил, что новый состав Кабмина в виду своего непрофессионализма провалит все реформы, кроме распродажи украинского чернозема. Марков: Украинский Кабмин по прежнему остался правительством пэтэушников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина. Поздравляю Рината Ахметова и моих друзей в его команде! Новый премьер Денис Шмыгаль представляет олигарха Рината Ахметова, в отличии от предыдущего премьера Гончарука, который был от олигарха Пинчука и от группы фондов Сороса.

Денис Шмыгаль большую часть проработал бухгалтером Львовского автобусного завода. Сначала младшим бухгалтером, потом просто бухгалтером, потом старшим бухгалтером. Правительство по прежнему осталось правительством ПТУшников. Там все почти без опыта и без приличного образования. Провалят все. Кроме распродажи украинского чернозема. Получается, что большую часть чернозема отдадут Ахметову.

Есть и конспирологическая версия. Якобы Зеленский выгоняет людей Сороса, потому что они связаны с Демократической партией США. Зеленский понял, что демократы проиграют выборы, Трамп останется президентом и нужно срочно переметнуться на сторону Трампа.

Значит, теперь Зеленский будет сдавать Трампу компромат на Джо Байдена, который вместе с сыном миллионами воровали на Украине», — утверждает Марков.

Пользователи соцсетей убеждены, что произошла не просто смена неудачного и непрофессионального правительства (профпригодность новых министров также весьма сомнительна), но вернулся главный принцип его формирования, когда самые влиятельные олигархические кланы приводят своих представителей в исполнительную власть.

Эксперимент, когда доминирующие позиции в Кабмине занимали выходцы из грантоедческих структур, привел к еще более печальным экономическим последствиям для страны, чем все прошлые правительства. Поэтому новый Кабмин, скорее всего будет использовать старые проверенные рецепты, от чего точно выиграют олигархи, а Украина и далее будет идти по тому же пути, который привел ее к столь печальному итогу.