В среду, 4 марта, парламент Украины отправил в отставку правительство, назначив нового премьера и новый Кабмин. Новым председателем правительства стал Денис Шмыгаль, известный в стране прежде всего тем, что является человеком самого богатого украинца - Рината Ахметова. Получается, олигарх снова всех обыграл и снова стал первым среди равных

Имя Рината Ахметова овеяно мифами и легендами. Никто не может с уверенностью сказать, кроме него самого, где в многочисленных историях об Ахметове начинается правда и заканчивается вымысел журналистов и пиарщиков. Но степень его влияния на политические процессы в Украине очень велика, что и подтвердилось в очередной раз.

Так кто он, олигарх, делающий президентов, независимо от их идеологии, опыта и происхождения, своими партнерами, а всю украинскую власть — частью своей глобальной украинской компании?

Ринат Ахметов — украинский олигарх-миллиардер, филантроп, промышленник и банкир. Родился 21 сентября 1966 года в Донецке в семье шахтера. Супруга — Лилия Ахметова. В семье двое детей и одна внучка. По оценкам рейтинга, составленного журналом «Новое время» и инвесткомпанией Dragon Capital в 2019 году, его состояние насчитывало $9,629 млрд, уменьшившись за последний год на 21%.

Первые шаги в бизнесе. Связь с криминалом

Доподлинно не известно, чем Ахметов занимался в 80-х, но он каким-то способом избежал службы в Советской армии, хотя в 1984 году ему исполнилось 18 лет, поэтому он мог быть призван и отправлен в Афганистан, как это происходило со многими другими юношами в то время. В уже далеком 1988 году Ахметов был фигурантом в деле о налете на дом некого Лысенко, который заведовал базой заготовки пуха и кож. Но к ответственности он привлечен не был.

По утверждениям многих СМИ, сейчас Ахметов живет безбедно благодаря знакомству и работе с Ахатем Брагиным — известным криминальным авторитетом под псевдонимом «Алик Грек». Оба они жили в поселке Октябрьское Донецкой области и, вероятно, познакомились, играя в карты. Судя по воспоминаниям местных жителей, которые иногда всплывают в украинских СМИ, Ахметов имел талант в этом деле. Будучи партнерами, они ездили в Сочи, Москву и другие города, возвращаясь с немалыми выигрышами.

Ахметов являлся правой рукой Брагина, который официально был главой фирмы «Люкс» и президентом футбольного клуба «Шахтер». Влиятельными людьми наряду с ним в регионе были также Евгений Щербань, Александр Момот, Виталий Гайдук. Вместе они создали компанию под названием «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Некоторые источники считают Ахметова еще одним ее соучредителем. А директором стал один из тогдашних менеджеров завода «Азовсталь» в Мариуполе Сергей Тарута.

В середине 90-х гг. разгорелась борьба за влияние между «донецкими» и «днепропетровскими», сопровождавшаяся убийствами людей: криминальных авторитетов, политиков, чиновников, журналистов. В октябре 1995 года во время футбольного матча Брагина взорвали на донецком стадионе. Ахметов по странному стечению обстоятельств опоздал на тот матч на 15 минут. Через полгода 16 мая 1996 во дворе собственного дома убили Александра Момота. В ноябре 1996 года в Донецком аэропорту расстреляли бизнесмена Евгения Щербаня. В итоге именно Ахметов оказался владельцем всей бизнес-империи Брагина. Кстати, в дальнейшем люди, перешедшие каким‑то образом дорогу Ринату Ахметову, по удивительному и трагическому совпадению также нередко погибали. Так, владелец «Донецкого пивзавода» Юрий Павленко погиб вскоре после того, как Ринат Ахметов заинтересовался покупкой предприятия, которое затем было куплено структурами Ахметова и переименовано в «Сармат». Владелец донецких магазинов «Быттехника» Сергей Гуцул тоже был убит, и позже его бизнес тоже перешел к Ахметову.

В 2000 году Ахметов стал основателем компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), с апреля 2009 года — единоличным акционером компании. Результатом активной реструктуризации бизнеса компании СКМ стали контрольные пакеты акций около 100 предприятий в различных отраслях экономики (энергетической, горно-металлургической, телекоммуникационной, банковской, страховой, в сфере недвижимости и розничной торговли). На предприятиях Группы работают около 300 тысяч человек, в 2011 году выплачиваемая зарплата практически в 2 раза превышала среднюю заработную плату по Украине. Активы Ахметова размещены в компаниях Metinvest, Corum, Криворожский железорудный комбинат, Лемтранс, ДТЭК, Астелит, Параллель.

Несмотря на большое влияние в Донецкой области Ахметов долгое время сторонился политики. Однако на президентских выборах 2004 года оказывал поддержку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Тема криминального прошлого Рината Ахметова поднималась после прихода к власти «оранжевой команды». Летом 2005 года у правоохранителей возникло подозрение, что он может иметь отношение к криминальным «разборкам» в 90-х и нескольким экономическим преступлениям. Ахметова приглашали на беседу для дачи показаний, проходили обыски в офисах и резиденции олигарха. Однако Ринат Леонидович этот беспокойный период переждал в Монако. А когда через несколько месяцев вернулся в Украину, смог дальше активно заниматься не только бизнесом, но и политикой.

От спонсора Партии регионов до конфликта с Януковичем

Ринат Ахметов был одним из основных спонсоров Партии регионов. С ней он в 2006 году и пришел в Верховную Раду. Хотя за время пребывания народным депутатом яркими выступлениями и законодательными инициативами не отметился, став лидером по прогулам среди всех парламентариев. В то же время его бизнес расцвел — активы бизнесмена пополнились целым рядом новых успешных предприятий.

В 2007-2008 годах политические эксперты и журналисты заявляли о возможном расколе в Партии регионов. В это время вновь прозвучала идея о переизбрании Януковича, для которого в партии могла быть создана новая должность «почетного председателя». Пост же председателя партии прочили партнеру Ахметова Борису Колесникову, однако этого не произошло. Позднее, в период парламентской гонки 2007 года в Партии регионов произошла пертрубация, в результате которой от оперативного управления политической силой были отстранены представители ближайшего окружения Януковича. По данным аналитиков, разногласия между Ахметовым и Януковичем, которые по-разному видели будущее этой организации, высокопоставленными членами партии тщательно скрывались. После выборов 2010 года, когда Янукович стал президентом Ахметов отошел в политическую тень. Но перед Майданом в прессе вовсю муссировалась тема конфликта по линии донецкий олигарх — «семья Януковича»: он был недоволен деятельностью сына президента Александра Януковича, который стремительно захватывал позиции в Украине путем «отжима» бизнес-активов менее известных предпринимателей, не допущенных в коридоры власти. И эти предприниматели шли с жалобами к главному олигарху Украины — Ахметову.

В конце 2013 года, уже накануне так называемого Евромайдана, в коридорах украинской власти появился законопроект о налогообложении самых крупных состояний. С учетом того, что к этому времени налоговая и правоохранительные системы стали полностью подконтрольны сыну президента Александру Януковичу, стало ясно, что украинским олигархам была уготована нелегкая судьба — окончательно стать дойными коровами нового режима.

Так или иначе, Ахметов и другие украинские олигархи объединились, поддерживая протесты, которые закончились государственным переворотом и отстранением Януковича от власти в феврале 2014 года.

По слухам, во время протестов Ринат Леонидович имел разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая предупредила: если он поддержит Януковича, то его бизнес подвергнется санкциям. По другой информации, именно Ахметов в последние часы пребывания Януковича в Украине посоветовал ему срочно покинуть страну, что тогдашний президент безропотно выполнил, навсегда потеряв в результате этого вернуться в родные края.

После начала «Русской весны» олигарх некоторое время претендовал на то, чтобы быть посредником между Донбассом и Киевом. В марте-апреле 2014 года Ахметов вдруг вышел из политической тени, где обычно пребывал, и прямо с телеэкранов обратился к руководству Украины и формирующихся в Донбассе республик с требованием остановить планировавшуюся в них национализацию частных предприятий, прежде всего угольной и металлургической промышленности.

Однако противостояние Донбасса Киеву продолжалось и как только оно вылилось в восстание против нелегитимной с точки зрения Киева власти на Донбассе, все контакты Ахметова с ДНР были свернуты. Не в последнюю очередь это было вызвано недовольством руководства республики тем, что предприятия Ахметова платили налоги в Киев. Олигарх однозначно заявил, что выступает за единство Украины и недопущение человеческих жертв, выразив намерение поддерживать мирное население Донбасса.

В августе 2014 года стартовал также проект «Гуманитарный рейс», который спонсировал Ахметов, по доставке нуждающимся в Донбассе продуктовых и детских наборов. По состоянию на март 2018 года нуждающимся семьям Донбасса было выдано более 12 миллионов таких наборов.

Начиная с весны 2015 года в адрес Рината Ахметова часто звучали обвинения по факту финансирования терроризма и сепаратизма. В январе 2015 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что Рината Ахметова допрашивали в качестве свидетеля в Генеральной прокуратуре по делу о финансировании террористических групп Донбасса. СМИ сообщали, что олигарх находился в прокуратуре на протяжении шести часов. Кроме того, в ноябре 2015 года суд дал разрешение на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» Ахметова. По данным следствия, должностные лица предприятия в конце 2014 — начале 2015 годов финансировали ДНР. Это заключалось в том, что они купили у донецкой «Восточной Угольно-Энергетической компании» уголь, который поставили на «Криворожскую» и «Приднепровскую» теплоэлектростанции. При этом «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла полученные деньги ООО «Донантрацит», подконтрольной ДНР. Однако никаких негативных последствий для Ахметова и его менеджмента это дело не имело. Очевидно, еще и потому, что прокуратура поняла: не будь угля, который Ахметов покупал у мятежников, не было бы тепла и электроэнергии у значительной части жителей Украины.

В начале марта 2017 года руководство Донецкой и Луганской Народных Республик объявило о введении так называемого внешнего управления на предприятиях, зарегистрированных на Украине. В списке ДНР и ЛНР около 50 предприятий, большинство из которых принадлежат структурам Ахметова. По словам руководства ДНР и ЛНР, решение было принято в ответ на блокаду торговли с республиками, организованную националистическими общественными организациями Украины.

Партнерство с Порошенко. Схема «Роттердам+»

Ахметов имел влияние в парламенте на часть «Оппозиционного блока» и «Радикальную партию» Ляшко, решая с их помощью нужные ему вопросы. Считается, что во второй половине 2015-го олигарх договорился с президентом Порошенко о разграничении сфер влияния. С 2016 года он стал партнером Порошенко по схеме «Роттердам+». Это довольно специфическая схема, которая позволяла выкачивать из граждан Украины миллиарды гривен.

«Роттердам+» — это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях Украины. Стоимость топлива определяла следующая формула: цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину. Транспортировка в украинский порт и железнодорожный транспорт по территории Украины на склады ТЭС входили в стоимость доставки. В рамках формулы стоимость угля определяется как средняя цена на европейском рынке за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой рыночной цены. Действовать эта формула начала в мае 2016 года.

Украинские ТЭС должны были заключить контракты с иностранными контрагентами на поставку антрацитовой марки угля, перевести котлы с антрацитовой группы угля на газовую, которая добывается в Украине. Но дело в том, что большинство ТЭС принадлежит холдингу ДТЭК Рината Ахметова. И уголь, который сжигают там, на деле добывался в шахтах, ему принадлежащих либо покупался в непризнанных ДНР и ЛНР. Суть схемы проста: ТЭС покупают уголь на шахтах Донбасса по цене от 600 до 1300 гривен за тонну, однако в тариф вкладывают цену угля как основной составляющей себестоимости 1800-2000 гривен за тонну, внося его как «роттердамский». Учитывая, что большинство добычи угля в Украине также контролирует ДТЭК, Ахметов получал огромную выгоду, производя электричество по низкой себестоимости, но продавая его украинцам по завышенным ценам, которые уже превысили европейские.

По данным ГП «Энергорынок», в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт·ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт·ч). В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт·ч. Фактически в Венгрии цена на электроэнергию были на 45% ниже украинской.

О коррупционности методики говорилось много еще с 2017 г., но отменена она была только летом прошлого года уже при президенте Зеленском. Впрочем, несмотря на это, цены на электроэнергию для населения ДТЭК не снижал, хотя Зе-команда это широко обещала.

Возвращение позиций после годичного отступления

После парламентских выборов 2019 г. Ахметов оказался несколько не у дел, ибо партии «Европейская солидарность» и «Радикальная партия», поддерживаемые им, не набрали достаточного количества голосов. Первая серьезно на процессы в Раде не влияет, а вторая вообще пролетела мимо парламента, равно как и «Оппозиционный блок». Вследствие некоторых изменений на энергорынке, а именно разрешения импорта электроэнергии из России, бизнес-позиции Ахметова пошатнулись. Крупные потребители, в частности, ферросплавные заводы Коломойского предпочли закупать более дешевую энергию у «агрессора».

Казалось бы, партия «Слуга народа» имела абсолютное большинство, и тот же Коломойский мог серьезно «пощипать» его. Но пропрезидентская фракция неоднородна, там существуют группы влияния, ориентирующиеся на Виктора Пинчука и Джорджа Сороса. Ахметов умело воспользовался противоречиями, найдя подход к Зеленскому. И вот очередная политическая победа, которая принесет несомненную финансовую выгоду олигарху — 4 марта 2020 года премьер-министром страны стал Денис Шмыгаль, государственный деятель среднего звена, связанный с донецким олигархом. Более того, Запад вполне может использовать нового премьера в качестве тарана против токсичного Коломойского.

При этом Ахметов четко обозначил и другое направление — возможность ухода из Украины. Так, более месяца назад он купил виллу на Лазурном берегу Франции за 200 млн евро, построенную в 19-м веке и принадлежавшую ранее королю Бельгии Леопольду II. Считается, что это самая дорогая недвижимость (вилла) в мире. Ранее он же купил и самую дорогую в мире квартиру, расположенную в Лондоне.

Таким образом, Ринат Ахметов, построивший свой бизнес с помощью различных темных и серых схем, является весомым фактором в политических и экономических процессах современной Украины. И главное его преимущество — всегда находить "правильный ключ" к первому лицу государства.