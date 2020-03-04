В феврале компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, которые в будущем обеспечат население Земли высокоскоростным интернетом. Свободная связь и мессенджер Telegram - изобретение Николая и Павла Дуровых - станут угрозой для многих государств

Понедельник, 17 февраля, стал радостным днем для американского изобретателя Илона Маска. В своем Twitter он перепостил сообщение от компании SpaceX.

«Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — указывалось в нем.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

​Там же было видео отделения спутников от ракеты-носителя.

Starlink — проект системы околоземных спутников, который осуществляет компания Маска. Его целью является создание дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты. Говоря простыми словами: Маск работает над тем, как обеспечить все население Земли дешёвым интернетом. Удар по свободе. У коронавируса появилась новая опасность © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Таким образом из рук любого государства выбивается козырь — ограничение доступа в интернет. Вместе с другим инструментом — мессенджером Telegram, разработанным русскими изобретателями и программистами Николаем и Павлом Дуровыми — дешевый интернет от Маска может стать оружием, с помощью которого будут свергаться режимы.

«Арабская весна» в планетарном масштабе

Начавшая в декабре 2010 «арабская весна», своеобразными отголосками которой стали продолжающаяся война в Сирии, появление запрещенного в РФ «Исламского государства» и европейский кризис с беженцами, среди прочего продемонстрировала роль новых медиа в свержении режимов.

«Что касается масштабной протестной волны, то она стала неожиданной главным образом потому, что недооценили возможности современных коммуникаций, в частности Интернета. Особенно это было характерно для Египта, там социальные сети мгновенно сплотили молодежь, вывели на улицы миллионы демонстрантов. Египет, «заразившись от Туниса», стал основным ядром «арабской весны», оттуда волна пошла дальше — в Ливию, Сирию, Йемен, Бахрейн. Такой масштаб стал, повторяю, неожиданным для всех», — отмечал в комментарии «Российской газете» академик, бывший премьер-министр России Евгений Примаков в 2012 году.

Именно через Facebook и Twitter координировали свои действия противники властей. Власти им противостоять не могли. При этом разные соцсети использовались в комплексе.

«Эксперты отмечают, что Facebook используется для назначения даты, Twitter — для тактического реагирования на ситуацию, Google и YouTube — для информирования общественности», — писали в своей статье «Новые СМИ и «Арабская весна» в 2012 году главный эксперт ФГУП «Почта России» Николай Беляков и президент Фонда реальной политики Владимир Прохватилов.

Впрочем, эти эксперты утверждали, что сами по себе новые медиа выполняли «это лишь отведенные им роли инструментов в том сложном комплексе революционных мероприятий, сценарий которых разрабатывается американскими стратегами, начиная с первых опытов в Будапеште в 1956 г., Праге и Париже в 1968 г., и прошел с тех пор апробацию в многочисленных революциях и переворотах, «случившихся» во всем мире».

Однако руководство разных государств мира вряд ли согласно с российскими экспертами. Так, в Турции во время эскалации конфликта в сирийском Идлибе ограничили доступ к соцсетям Twitter, Instagram и Facebook, а также мессенджеру WhatsApp и видеохостингу YouTubе. Как отмечали эксперты, причиной этого могло стать желание властей помешать распространению неправдивой информации о количестве погибших турецких военных, что могло вызвать возмущение в обществе. При этом официальные заявления по ограничению доступа к интернет-ресурсам власти Турции не делали. «Кто лучший премьер?»: Telegram-канал Украина.ру запустил новое голосование © Андрей Лубенский

В общем, соцсети и мессенджеры — мощный инструмент в умелых руках. Правда, их можно либо заблокировать, либо воспользоваться их уязвимостями, чтобы подобраться к «революционерам» поближе. Так, 1 марта бывший хакер крупнейшей группировки Anonymous Джейк Дэвис заявил: при запросе доступа к своим данным пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, где он состоит. При этом там будут содержаться и старые, и новые сведения о телефонах, которыми пользовался человек.

«Для тех, кто не занимается взломом / безопасностью, позвольте мне рассказать, что они могут делать с этими данными. Представьте себе «шпионскую платформу» WhatsApp, переданную спецслужбам. С ее помощью можно создать огромную сеть тех, кто говорит, с кем и с какими группами делятся и в каком объеме», — пояснил Дэвис.

(2/7) For those not in the field of hacking/security, let me break down what they can do with this data. Imagine a WhatsApp spy dashboard piped into intelligence agencies. They can build up an enormous network of who talks to who and which groups are shared by which numbers. — Jake Davis (@DoubleJake) March 1, 2020

​За неделю до этого — 25 февраля — стало известно об утечке в сеть данных групповых чатов в WhatsApp.

Однако есть среди мессенжеров тот, который считается относительно защищенным от взлома. Речь о Telegram, который в некоторых странах, в том числе в России и на Украине, стал не только средством общения. Но и местом, где все желающие могут узнать новости и, главное, слухи о том, что творится в высших коридорах власти.

Как бы запрещенный, а как бы и нет

В России с Telegram ситуация интересная. 21 октября 2019 года тёзка пресс-секретаря российского президента, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен, а попытки заблокировать используемые им IP-адреса ускорили развитие российских технологий.

«На этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований», — отметил он.

Испугались альтернативных смыслов. Офис Зеленского решил создать сетку анонимных Telegram-каналов — СМИ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Он подытожил, что мессенджер в России «заблокирован, но не запрещен».

Причина — отказ Telegram передать Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей мессенджера.

За год с лишним до этого в перечне пользовательских правил Telegram появился пункт о праве передачи IP-адреса и номера телефона пользователя властям и соответствующим службам по решению суда.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», — заявил Павел Дуров — один из создателей мессенджера.

При этом он отметил, что вряд ли это повлияет на судьбу Telegram в России.

«В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», — отметил Дуров.

Что касается Украины, здесь, несмотря на блокирующие сервисы, Telegram доступен пользователям. И в России, и на Украине Telegram — один из источников информации о происходящем в высших коридорах власти наряду со СМИ. Впрочем, подчас Telegram-каналы критикуют за неспособность предугадать те или иные события.

Так, все «инсайдеры» и «надёжные источники» так и не смогли предсказать отставку правительства Дмитрия Медведва, которая случилась внезапно и была для всех полной неожиданностью. Тем не менее Telegram по-прежнему остается одним из основных источников информации. На Украине же, как сообщили СМИ, власти и вовсе решили создать и выкупить дополнительную сетку анонимных Telegram-каналов, чтобы влиять на общественное мнение.

В то же время благодаря защищенности Telegram может стать одним из основных орудий оппозиции против властей в другом уголке земного шара — странах Центральной Азии. Там благодаря контролю властей за распространением интернета соцсети пока удается сдерживать. В общем, после полного запуска проекта Starlink в 2027 году (частичный планируется в 2024 году) мы можем стать свидетелями многих революций.