«Евровидение-2020»: Россию представит «Банана Мэн», а Украину – «Соловейко»

Вопреки слухам, не украинец Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении» в 2020 году в Роттердаме, а петербургская группа Little Big. Артисты прославились на весь мир с треком Skibidi, который набрал более 360 миллионов просмотров на YouTube. В феврале 2019 года сингл Skibidi получил платиновый статус

Группа образовалась в 2013 году, и с тех пор её популярность укрепляется новыми хитами. Little Big хорошо известны в Европе, часто гастролируют. А клипы коллектива отмечены международными музыкальными наградами.

Известный телеведущий и музыкальный эксперт Михаил Козырев в своем ФБ так прокомментировал результаты выбора Little Big: «Я пару дней назад увидел чей-то 100% инсайд, что поедет Александр Панайотов, и подумал: "Без шансов. Без вариантов". А тут "Скибиди-уа-па-па! — и точно будет весело!»

Ему в ответ прилетел комментарий от музыкального продюсера Руслана Стариковского: «Везёт вам, от Беларуси фриков не пускают. Хотя в этом году прогресс, честное голосование, и не эстрадная песня поедет!»

Обматеренные Зеленским представители России на «Евровидении» имеют прямое отношение к харьковскому «Металлисту» © группа Little Big Илья Прусикин обещает, что песня будет веселой. Как и все творчество группы — это сплошной стеб.

Чего стоит песня Everyday I'm Drinking, где есть слова:

Хэй! Поцелуй меня в зад, мир!

Это чёртова русская душа!

Наша страна по уши в дерьме! Е!

Но я люблю, но я люблю её!

Каждый день я бухаю,

Каждый день я бухаю,

Каждый день я бухаю,

Я бухаю каждый день!

Выбором группы, которая представит страну, Россия продемонстрировала ироничное отношение к самому конкурсу. Решив отправить на суд Европы «фриков», имеющих популярность не только на родине, но и за её пределами, Россия показала, что не боится этого делать — в отличие от Белоруссии и Украины, например.

Напомним, на Украине даже из отборочного тура сделали политическую акцию. Победителя отбирали не столько по его творческим заслугам, сколько по его «анкете» — отсутствию гастролей в России, ярко выраженной патриотической позиции. Композитор Владимир Быстряков, комментируя национальный отбор в Киеве, написал на своей странице в Facebook: «Не так важно, КТО туда пройдёт, но уверен, важно другое — что ВСЕ претенденты ТОЧНО знают одно: "Чей Крым"!» Синдром Майдана. "Общественное ТВ" может в очередной раз сорвать участие Украины в Евровидении © eurovision.ua | eurovision.ua | Перейти в фотобанк

В итоге соперником Little Big от Украины на Евровидении в Роттердаме будет группа Go-A с песней «Соловей». В ней поётся о многострадальной украинскуой девичьей доле:

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок

Руту і барвіночок.

Песня прозвучит на украинском языке и впервые не будет переведена на английский. Об этой принципиальной позиции заявила на своей первой пресс-конференции Катерина Павленко: «Наша цель состоит в том, чтобы на "Евровидении" впервые прозвучала украинская песня на украинском языке. Мы не будем переводить её на английский».

И в этом — важное для Украины политическое заявление. Такую композицию и мало кому известную артистку встретили на ура в националистически настроенном сегменте общества. А благословили Go A на победу в Роттердаме словами «Слава Украине».

В этом году отборочное жюри национального тура Евровидения сделало выводы из прошлогоднего скандала с популярной певицей Maruv. Напомним, она выиграла право представлять Украину в Израиле на конкурсе, но в итоге вынуждена была отказаться из-за скандала с гастролями в России. Поэтому 2019 году Украина вовсе не участвовала в Евровидении.

Кто победит на Евровидении-2020, мы узнаем в мае. Но уже сегодня известно, что с представителями от России скучно не будет.