Задержанный 1 марта, а затем отпущенный в Греции бывший народный депутат Украины Сергей Мельничук хорошо знаком европейцам. Его подразделение в 2014 году вызывало шок даже на поддержавшем Майдан Западе

В первый день весны — 1 марта — стало известно о задержании в Греции бывшего командира батальона «Айдар», экс-нардепа Сергея Мельничука.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку «Интерпола» выставила Россия. И сейчас меня «Интерпол» будет задерживать. Для кого мы воевали, чтобы российская чума не пошла в еврозону? Вот вам… Я в отделении нахожусь с беременной женой, которая на седьмом месяце беременности, и с девятимесячным сыном. Посольства молчат, никто ничего никому не говорит. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли вопрос перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права», — сообщил Мельничук на своей странице в Facebook.

Подмога не замедлила явиться. К Мельничуку выехал консул Украины.

«Ночью на место происшествия, в пункт пропуска на границе между Болгарией и Грецией, где был задержан Сергей Мельничук, выехал консул Украины в Салониках. Он встретился с господином Мельничуком, греческими пограничниками и представителями местной власти», — рассказал агентству УНН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, дело находилось на контроле консульства Украины в Салониках, посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД Украины.

В итоге 3 марта Мельничука все же освободили. Как заявил сам он, «посольство все же сработало», адвокат подал документы и Мельничука освободили. Теперь он намерен судиться с Россией.

А ведь Мельничук — примечательная личность даже по меркам Европы, которая знает довольно много о грехах командира «Айдара».

Батальон и его командир

«Айдар» стал одним из первых украинских добровольческих батальонов, к деятельности которого у западных наблюдателей возникли вопросы. Еще в сентябре 2014 года генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти заявил: власти Украины несут ответственность за поведение в Донбассе добровольческих батальонов. Мельничук на свободе. Греческий суд отпустил экс-командира батальона «Айдар» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Здесь не может быть никаких сомнений: что касается батальона «Айдар», то в соответствии с цепочкой командования, тех, кто отдает приказы, Украина несет ответственность за то, что делает батальон «Айдар», — отметил Шетти.

В тот же месяце его организация выпустила доклад, в котором рассказала о творящемся на Украине. В нем говорилось о том, как «Айдар» отметился грабежами и насилием.

«У нас уже десятки случаев нарушения гуманитарного права батальоном «Айдар» под Луганском — огромное количество случаев незаконных задержаний и применение насилия», — описывал сам Шетти то, что творилось членами батальона, которым командовал Мельничук.

Amnesty International потребовала от властей Украины прекратить нарушения со стороны добробатов. Тем не менее, Мельничука не сняли с выборов в Верховную Раду, куда он прошёл как член «Радикальной партии» Олега Ляшко. Ну а после того, как он попал в украинский парламент, Мельничук стал неприкосновенен. Он не сдерживал себя и в 2015 году в интервью ВВС признал ответственность батальона за убийство российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка и свою роль в этом.

Мельничук заявил, что именно он, а не Надежда Савченко, корректировал огонь во время обстрела, в котором погибли российские журналисты.

«Я. Я тогда был на передовой, бойцы, которые принимали участие в этом бою, подтвердят — я был впереди БТРов, и меня бойцы за шкирку оттягивали: мол, прячься, командир», — заявил Мельничук.

Он назвал происходившее боем и подчеркнул, что Савченко судили за его поступок.

Впрочем, подчинённые Мельничука, могли дать фору своему командиру. Об их «подвигах» свидетельствовали не только документы Amnesty International, но и слова самих же бойцов батальона.

Мародеры и убийцы

В 2014 году после того, как вышел отчет Amnesty International, некоторые бойцы батальона начали рассказывать о том, что же происходило в «Айдаре». Так, некоторые бойцы дали интервью писателю и журналисту Артёму Чапаю, по мотивам которых он написал статью «Служили два «айдаровца». О чем принято молчать на войне». В ней он рассказал истории бойцов «Айдара».

«Здесь было душевнее. Но напоминало махновщину из советской пропаганды. Вольница в худшем понимании. Многие — люди с деформированной психикой. Им бы проходить реабилитацию, а они получили в руки оружие», — рассказывал в этой статье «айдаровец» по имени Лёня. Личный враг Сороса и убийца российских журналистов. За что арестован экс-комбат «Айдара» Мельничук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он рассказал, как его сослуживцы насиловали пленных, избивали их, как один боец убил другого по неосторожности, и это замяло командование батальона.

«На первом этаже было зарешеченное и заклеенное фольгой окно. Там сидели пленные женщин. Туда зашел один из «афганцев». Я слышал, как она говорила: «Не надо, нельзя!» А потом приглушённые, сдавленные стоны. Наверно, это происходило как-то жёстко — потому что, когда её в следующие дни выводили в уборную, она прихрамывала. Ей было тяжёло идти. Потом я заинтересовался, что это за женщина. «А, это сепаратистская снайперша». — «А по чем известно? Её взяли с оружием?» — «Нет, у нее нашли балаклаву». Какая-то тетка на основании того, что у нее была балаклава, попала в плен, где её насилуют», — описывал он изнасилование.

Другой боец, которого Чапай представил как Славика, рассказал, как его командир за изнасилование местной жительницы застрелил одного из бойцов. Но и он признал, что в «Айдар» идут разные люди, некоторые из которых имеют весьма специфические цели.

«Все формально идут в «Айдар», чтобы не быть незаконным вооруженным формированием. В зоне АТО — а по факту в зоне отчуждения — ты можешь заниматься тем, что считаешь нужным, и не быть за это наказанным. Для кого-то нужное — это справедливость, оборона страны, оборона революции. А для кого-то — мародерство», — рассказал он.

Другой украинский журналист — Андрей Манчук — описал историю одного из пострадавших от действий батальона.

«Эту историю рассказал мне луганский беженец, бывший автослесарь, который только что вернулся домой из больницы. Неделей раньше он поехал к родным в село, возле заречного города Счастье, который еще контролировался тогда ополченцами — в те дни война только разгоралась на землях Луганщины. Но за несколько километров до конца пути его остановили на дороге вооруженные, одетые в камуфляж люди. Он достал паспорт, объясняя, что родился в этом районе, но его бросили лицом в асфальт, несколько раз ударили ногой по спине, сломав ребра, забрали бумажник, мобильник, ценные вещи. А напоследок даже попытались слить из машины бензин. Именно из этого рассказа я впервые узнал о «территориальном батальоне «Айдар», — описывал он произошедшее.

Сам избитый «айдаровцами» человек, что характерно, был проукраински настроенным луганчанином. После встречи с бойцами батальона он принял решение покинуть Украину.

Подобных свидетельств с избытком как у украинских журналистов, так и у представителей международных правозащитных организаций. Есть и признание Мельничука. Тем не менее, он — на свободе и спокойно посещает Европу.