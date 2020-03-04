Глава радикального "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил о начале масштабной кампании по организации борьбы с китайским коронавирусом на Украине. Теперь и "война с коронавирусом" стала очередной пиар-акцией радикальных националистов, использующих пробелы в деятельности команды Зеленского по руководству страной

«"Национальный корпус" запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть или как вести себя, если заболел, мы начинаем собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии», — объявил Билецкий во вторник, 3 марта, в своем Telegram-канале «последний крестовый поход» против китайского коронавируса.

Аналогичное сообщение, но уже более детализированное, затем опубликовал Сергей Бевз, с 9 ноября 2019 года возглавляющий «Западный Терен», объединение отделений «Национального корпуса» во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях:

«Сегодня власти подтвердили первый случай заболевания коронавирусом на территории нашей родины. Почти не сомневаюсь, что впереди нас ждет взрыв истерии, успешно используемый врагами Украины. Из-за бездарности власти и уязвимости рядовых граждан перед нагнетанием паники наша страна еще до попадания сюда вируса COVID-19 опозорилась на всю Европу. Тогда эвакуированных из Китая соотечественников встречали как смертельную угрозу. Позорные события в Новых Санжарах, неадекватные выступления в других уголках Украины обнажили проблему уязвимости общественности перед раздуванием истерии. Теперь стоит ждать следующей волны панических атак. Это станет серьезным испытанием на зрелость для украинцев. «Национальный корпус» запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству соотечественников, как не заболеть или вести себя, если заболел. Мы начинаем собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии». «Национальный корпус». Справка © Facebook, Партія "Національний Корпус" | Перейти в фотобанк

На сайте «Национального корпуса» 3 марта опубликована краткая памятка о том, как вести себя, чтобы не заразиться коронавирусом или как вести себя в случае заражения, а вечером того же дня на YouTube-канале Андрея Билецкого было опубликовано видео, на котором помимо выступления вождя — видеозаписи каких-то рейдов активистов по аптекам в поисках необходимых медикаментов.

Но, судя по свежим репостам в Telegram-канале «Национального корпуса», основная нагрузка в борьбе с китайским коронавирусом ляжет на одно из крыльев «азовского» движения, о котором мы ранее мало слышали — «Медицинский корпус».

Собственно, эта организация существует внутри «азовского» движения еще с 2014 года, но до определенного момента не была его самостоятельным элементом.

Аналогичные организации, и даже с аналогичными названиями, существовали и в других добровольческих батальонах, например, с 2014 года в Добровольческом украинском корпусе «Правый сектор»* при медицинском батальоне «Госпитальеры». Командир последних Яна Зинкевич выступила одним из организаторов при официальной регистрации «Медицинского корпуса», уже после его отделения от «Правого сектора», 23 апреля 2015 года. Но с «азовским» «Медицинским корпусом» эту организацию путать не стоит.

Вот, например, репортаж сайта «Информатор» 18 мая 2018 года о «Медицинском корпусе» в Днепропетровской области: «Александр Клименко, глава организации, рассказал, что команду создали относительно недавно, в апреле 2018-го. Ее позиционируют как аналог Красного Креста… «Медицинский корпус» только формируется, на данном этапе в команде состоят 4 человека, которые непосредственно имеют опыт в работе с медициной, двое — действующие сотрудники медицинских учреждений и двое полагаются на боевой опыт из зоны военных действий».

На сайте «Национального корпуса» первое сообщение о «Медицинском корпусе Днепр» размещено 23 апреля 2018 года и посвящено лекции, проведенной активистами последнего в Национальном техническом университете «Днепровская политехника».

Страница «Медицинский корпус Днепр» в Instagram создана 21 мая 2018 года, а официально как общественная организация он был зарегистрирован 13 июня 2018 года. Андрей Билецкий. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

А вот репортаж на сайте «Циничный Львов» 19 апреля 2019 года: «Волонтерское движение «Медицинский корпус Львовщины» начал свою работу еще в 2014 году, когда вражеская армия танковым шагом ступила на территорию Украины. Уже четыре месяца он функционирует как официально зарегистрированная организация, до этого был под сенью "Национального корпуса"».

То есть, как видим, это крыло «азовского» движения пока что только в процессе становления, на таком же этапе, на каком пять лет назад находилось его политическое крыло, тогда еще в формате Гражданского корпуса «Азов». В настоящий момент, судя по всему, «Медицинский корпус» создан лишь в нескольких регионах, и самое мощное отделение — в Днепропетровской области, которое сейчас и рапортует, что оно «готово к встрече коронавируса SARS-CoV-2».

* Организация запрещена Верховным судом РФ