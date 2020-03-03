В среду, 4 марта, в Верховной Раде предполагается рассмотреть кадровые вопросы, главный - отставка премьера и, возможно, всего Кабмина. А накануне вечером, 3 марта, фракция "Слуги народа" в парламенте собралась на закрытое заседание, чтобы обсудить ситуацию и выработать свой проект решения. Согласно утечкам из Рады, ситуация сложилась запутанная

Сведения с передовой битвы за Кабмин отрывочные и недостоверные, но они показывают остроту борьбы и наглядно иллюстрируют причину того, почему украинские политологи не смеются в цирке.

Итак, по информации с заседания фракции «Слуга народа» известно, что президент Зеленский был на редкость решителен и суров. Он собирался рвать и метать — вплоть до готовности заменить Рябошапку Генеральным прокурором, который будет заниматься делом, а не выполнять интимные пожелания посольства США. Это тем более достойно удивления, что такое желание у него якобы сохранилось даже после встречи с послами стран семёрки. «Он – темная лошадка»: Богатырев рассказал, кто может сесть в кресло премьер-министра Украины © Facebook, Даниил Богатырев

Но главное, впрочем, не это. Во время встречи "слуг народа" в парламенте выяснились два удивительных факта.

Во-первых, премьер Гончарук таки подал заявление об отставке спикеру Разумкову. Или не подал. Или подал, но заявление с датой и без подписи. В общем, источники путаются.

Справедливости ради надо отметить, что большого фактического значения это не имеет. Так или иначе у президента есть заявление Гончарука с открытой датой и изначально он его собирался направить в парламент. Процедурно это не совсем правильно, но процедурой у нас ведь можно вертеть как цыган солнцем. Ну, разве что спикер заартачится, но, кажется, именно в вопросе отставки Гончарука он союзник президента.

Во-вторых, что более интригующе, Гончарук подал еще одно заявление — в суд с тем, чтобы запретить Раде отправлять его в отставку, то есть рассматривать предыдущее заявление Гончарука об отставке.

Это уже серьёзнее и рассчитано именно на тот случай, если президент попытается дать ход старому заявлению — претензия, насколько можно понять, адресована именно к возможному нарушению процедуры. Впрочем, он и новое заявление может отсудить — не так, дескать, оформлено. Опять же — подписи нет. Рудяков: Зеленский, наконец, решил привлекать во власть не друзей детства, а кризисных менеджеров © РИА Новости, Владимир Трефилов

В суде вопрос нарушения процедуры может рассматриваться по-другому. Был же у нас случай, когда из-за процедурного нарушения Конституционный Суд нарушил всё, что только можно, отменив Конституцию Украины?

В общем, как оказалось, премьер Гончарук только с виду лох. На самом деле он за должность держится зубами, причём в ситуации изначально невыгодной — ведь даже Виктор Пинчук, который его на этот пост выдвинул, смирился с отставкой, предложив на тот же пост своих партнёров по политическим проектам Тигипко и Хорошковского, и согласившись поддержать кандидатуру Ахметова — вице-премьера Шмыгаля.

Правда, положение Гончарука не такое уж безвыходное — ведь за ним вся грантоедская рать. Правда рать эта состоит из отбросов общества, но они тоже готовы драться. И, главное, за их спиной стоят Сорос, МВФ и американские демократы.

К тому же, у Гончарука есть и личные причины сопротивляться — потеряв сейчас пост премьера ему останется только вернуться в «гражданское общество», а он уже почувствовал вкус власти и денег, которые эта власть даёт. Учитывая менее чем полугодичный срок пребывания на должности, ни в политику, ни в бизнес его не возьмут.

Самое забавное состоит в том, что, как мы писали, непосредственно Гончаруку отставка, в общем-то, не угрожала. Хотя бы из-за позиции МВФ.

Речь шла о кадровом укреплении правительства более компетентными кадрами, которые будут с большим вниманием относиться к потребностям крупного украинского бизнеса. В частности — к интересам Игоря Коломойского, которого от власти оттёрли, но определённые обязательства перед которым сохранились. Премьер же в отношении Коломойского повёл себя чересчур смело, задев интересы уже непосредственно президента. Но даже это не обязательно вело к отставке.

В общем, есть основания полагать, что на обострение пошёл сам Гончарук и, видимо, не просто так, а по настоянию «старших товарищей» из-за границы. Вопрос можно было решить мирным путём, пожертвовать Миловановым (на действительно важные фигуры, вроде главы Минфина Маркаровой, кажется не покушались). Но Гончарук предпочёл войну.

Сейчас эта война выглядит изначально проигранной — слишком слабы позиции Гончарука внутри страны. Но именно это и заставляет задуматься. Раз конфликт пошёл так, значит «грантоеды» видят за собой какие-то ресурсы, позволяющие противостоять олигархическому консенсусу. Политолог Фесенко о вариантах обновления Кабмина Украины и кандидатах в премьеры © Facebook Владимира Фесенко

Что это за ресурсы представить довольно легко — Зеленскому может быть отказано в поддержке Сороса, МВФ и демократов. Это оставит его без денег. Отношения с Трампом уже испорчены. Бежать к Путину? Только до Ростова националисты добраться не дадут (помощь Авакова в такой ситуации будет очень дорогостоящей).

Интересная картинка нарисовалась накануне кадрового заседания парламента…

И тут уже интересен не Гончарук, Бог с ним, а Зеленский. Как он выкрутится из этой коллизии, им же самим и созданной?