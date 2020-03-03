В среду, 4 марта, в Верховной Раде Украины должно состояться внеочередное заседание. По инициативе президента Зеленского депутаты будут разбираться с кадрами: под вопросом посты премьер-министра и членов правительства

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще 28 февраля заявил, что одной из тем заседания Рады станут изменения в составе Кабмина — «усиление правительства новыми кадрами».

«Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Необходимо превратить Кабмин фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений», — заявил Арахамия, добавив, что власти хотят сделать правительство «более оперативным и более опытным».

При этом Арахамия отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.

Также до сих пор неясно, уйдёт ли в отставку премьер-министр Алексей Гончарук. По слухам, он уже написал заявление, и у него есть целый комплекс причин, чтобы уйти — в частности, напряжённые отношения с новым главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Выбор из восьми. Кто станет новым премьер-министром Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Тимофея Милованова) или уйти самому.

Что выбрал Гончарук, пока точно не известно.

Премьер остаётся, а министров «почистят»

Кто из нынешних украинских министров заслуживает отставки, где Зеленский черпает новые кадры, а также кто реально мог бы изменить ситуацию в стране к лучшему: на эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

Неэффективную работу показали практически все министры, уверен директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Но дело в том, что если будет отставка премьера, тогда будет одновременно и отставка всех министров, указывает политолог.

«Если же отставки премьера не будет, тогда могут быть кадровые изменения в министерстве обороны, минэкономики, министерстве культуры и еще нескольких министерствах», — прогнозирует эксперт.

Пока рассматриваться будут кадровые вопросы, но об отставке премьера речи нет, отмечает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Высока вероятность отставки министра социальной политики, министра здравоохранения, министра экономики, министра культуры, министра иностранных дел и министра обороны. Также, возможно, уйдут в отставку часть вице-премьеров.

Зеленский использует старое заявление Гончарука, чтобы его уволить – СМИ © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Возможно, будут уволены некоторые из силовиков, например, Сытник. Появятся, возможно, новые советники премьер-министра», — перечислил политолог.

«Весь Кабмин неэффективен»

В зоне риска — половина правительства, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Но решение, скорее всего, будет принято по нескольким министрам — от трёх до пяти могут быть уволены.

«Будет однозначно один новый министр во главе восстановленного Министерства по делам временно оккупированных территорий. Это решение уже давно принято — Алексей Резников будет на этой должности. Ну а по остальным министрам окончательных решений нет.

… Может быть новый министр обороны. Могут быть новые министры охраны здоровья, социальной политики. Могут быть и по некоторым другим ведомствам — это зависит опять-таки от решения президента», — сообщил Фесенко.

Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков предлагает поставить вопрос по-другому: кто эффективен, кто не заслуживает отставки?

«Весь Кабмин неэффективен. Там есть разная степень неэффективности, но эффективных нет среди них. Разве что министр внутренних дел господин Аваков, который эффективен по-своему…

Люди, которые за полгода показали свою полнейшую неэффективность и некомпетентность и как министры, и как организаторы работы ведомств. Хотя тут есть и объективные условия, сама ситуация не подлежит управлению в обычном режиме. Там нет людей, которые могли бы претендовать хотя бы на 30-процентную эффективность, включая премьер-министра», — убеждён эксперт.

Трое неприкасаемых… и остальные

Поставят на паузу. МВФ пригрозил Зеленскому, если тот посмеет тронуть Гончарука — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Арсен Аваков: он в последнее время неплохо себя показал, в частности, в истории с Новыми Санжарами, когда ни Министерство здравоохранения, ни другие профильные ведомства не смогли как следует организовать эвакуацию и избежать беспорядков. Такое мнение у политического эксперта Даниила Богатырёва.

Он отмечает, что «косячили» все министры, но больше всех — экономического блока: министры экономики и финансов. Но Оксану Маркарову не снимут, потому что у неё есть поддержка на Западе и контакты с МВФ. А Тимофей Милованов занимается ключевыми для Зеленского вопросами — продвижением законопроекта о рынке земли и нового трудового кодекса, поэтому тоже практически неприкасаем.

В целом же практически все министры «несут негативную смысловую нагрузку для Зеленского, бьют по его рейтингу», поэтому их с большой долей вероятности уберут, считает Богатырёв.

Убрать «людей олигархов» и выбрать между «квартальцами» и профессионалами

У Зеленского есть из кого выбрать новых топ-чиновников, говорит Руслан Бортник. Потому что уровень требований в компетентности к членам правительства снизился, и под те требования, которые сегодня выдвигаются, попадают сотни тысяч людей.

«А если говорить серьёзно, то у власти сложный выбор. Очевидно, он [Зеленский] будет постепенно отказываться от тех людей, которые связаны с внешним влиянием, от людей олигархов, типа Пинчука или Коломойского.

В этой связи он может сделать ставку на свое ближайшее окружение, мы еще больше увидим людей из «95 квартала», или он попытается найти профессионалов, которые способны как-то исправить ситуацию и предотвратить надвигающийся кризис, прежде всего экономический», — заявил эксперт.

Гольдарб: Ответственность за бедлам в экономике лежит на Кабмине и Зеленском © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Баланс между «новыми» и «хорошими старыми»

Кадровый выбор у Зеленского ограничен, потому что он в политике человек новый, говорит Владимир Фесенко. Сначала была сделана ставка на поиск людей, которые не были связаны с политическими силами, которые ранее не были при власти.

Была установка на кардинальное обновление украинской политики — это проявилось особенно при формировании депутатской фракции. Это отвечало определенному общественному запросу.

«Но и в общественном мнении, и у самого Зеленского за последние месяцы произошли определенные изменения: президент понял, что ставка только на новые лица не сработала. Что нужны и опытные политики, опытные государственные администраторы — люди, которые смогут более эффективно отвечать на вызовы для украинского общества, в том числе на риски нового экономического кризиса, который сейчас грозит всему миру

Поэтому сейчас идет поиск таких людей, которые могли бы усилить правительство. И речь не идет об отказе от новых. Скорее всего, Зеленский будет стремиться к балансу между новыми людьми, которые должны приносить энергию, новые подходы, драйв, и опытными государственными руководителями», — прогнозирует политолог.

Украина — в преддефолтном состоянии

У Зеленского нет кадровой скамейки, и не было никогда, подчёркивает Павел Рудяков.

А что касается ситуации, в которой Зеленский сейчас оказался, у него возникла необходимость в том, чтобы собрать людей, которые хоть когда-то в чем-то себя проявляли. Тогда возникло несколько политиков и управленцев из той когорты, которая работала при позднем Кучме, при Ющенко, при Януковиче: Тигипко, Хорошковский и другие.

Марунич: Гончарук, находящийся под угрозой отставки, рассказывает о снижении цен на газ © РИА Новости, Владимир Трефилов

… Дело в том, что за каждым из этих персонажей, включая Гончарука, Рябошапку и целый ряд министров, стоят внешние силы, которые блокируют любые движения по устранению этих людей, защищающих их интересы, в основном финансово-имущественные.

Мы как страна, которая находится под внешним управлением, противостоять этому не можем. Несмотря на то, что эти люди уже на 200% проявили свою неэффективность. И даже тот низкий уровень экономики, который получили от Порошенко, понизили еще больше. У нас уже преддефолтное состояние, секвестр бюджета, недовыполнению бюджетных поступлений, падение промышленного производства и так далее. О социальных программах нечего говорить», — перечислил Рудяков.

Какие кадры могли бы изменить ситуацию на Украине к лучшему

Стране нужны практики, которые знают ту или иную отрасль изнутри, знают проблемы этой отрасли и механизмы исправления ситуации не по лекциям гарвардских или оксфордских профессоров, не по умным книгам, а на личном опыте. В этом убеждён Кость Бондаренко.

Если президент пойдет по пути подбора профессионалов, то в новое правительство есть шансы попасть и у людей Порошенко, и у людей Януковича, считает Руслан Бортник.

Однако нужно понимать, что люди, которые управляли экономикой Украины в более благополучные периоды, не особо горят желанием управлять ею сейчас, потому что сама структура экономики Украины изменилась. Об этом говорит Даниил Богатырёв.

Олейник о Гончаруке: С какой целью продлили чиновничью жизнь этому недоразумению © РИА Новости, Владимир Трефилов

Есть, конечно, небольшая надежда на то, что некоторых министров поменяют на специалистов в своих отраслях, на технократов, как у нас принято говорить. Я глубоко убежден, что в период эпидемии Минздрав должен возглавлять человек с медицинским образованием, а лучше со степенью доктора наук. У нас есть такие — есть Борис Тодуров знаменитый и другие.

Министром образования тоже, я считаю, должен быть человек, который непосредственно работал в вузе, хотя бы на управленческих должностях, и знает толк в преподавании», — рассказал эксперт.