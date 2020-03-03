Кадровый вопрос, который 4 марта намерена рассмотреть Верховная Рада, может стать самым значимым событием для украинской власти. Как отмечают пользователи соцсетей, и для Гончарука с его не в меру раскованными министрами, и для самого Владимира Зеленского это будет поворотным событием, которое покажет, способен ли президент на решительные действия

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано 4 марта на вторую половину дня, и под обтекаемой формулировкой повестки «кадровые вопросы» кроется главная интрига последних месяцев. Накануне президент Владимир Зеленский намерен провести собрание фракции «Слуга народа», дабы убедиться в поддержке своих соратников, а заодно продемонстрировать свой решительный настрой.

Однако именно по поводу «решительного настроя» у пользователей соцсетей возникает больше всего сомнений. И действительно, совершенно непонятно, решится ли Зеленский радикально обновить правительство и перетряхнуть силовиков или, как это бывало с ним уже не раз, ограничится беззубыми назиданиями и угрозами.

В одном можно не сомневаться, не совсем самостоятельный политический лидер, коем без сомнения является нынешний глава государства, сейчас подвергается жесткому давлению с самых разных сторон. В любом случае, если Зеленский оставит Алексея Гончарука на должности премьер-министра, он волей-неволей будет аккумулировать на себе весь дальнейший негатив от разрушительных экономических шагов главы правительства. Что может пагубно сказаться на рейтинге Зеленского, которым он дорожит сильнее всего.

Между тем рассуждений о возможных вариантах кадровых рокировок в сети более чем достаточно. О том, кто может прийти на смену нынешнему премьеру, в частности, рассуждает украинский политолог Алексей Якубин. Якубин: В случае отставки Гончарука «старшим по званию» становится вице-премьер Шмыгаль © Facebook, Алексей Якубин

«А давайте подумаем. На фоне данных по экономике, и промышленному развитию, наполняемости бюджета, и что немаловажно, вопросов с рейтингами доверия к ключевым политическим игрокам, где президент все равно сохраняет свое лидерство. Ведь 50 % доверия в наших условиях и низкий антирейтинг — это фактор.

Но при этом низкие рейтинги доверия к действующему премьеру. Около 6 % и антирейтинг. Отвечающего за экономику. А правительство должно быть машиной по созданию доверия граждан. Без этого сложно поводить любую политику. Вот на этом фоне неделю и обсуждаем возможные кадровые перетасовки в Кабмине. Кадровые ротации. Тем более президент говорит, что будет менять людей на должностях. Если не справляются.

Тут и начали обсуждать Тигипко, и Хорошковского, и Витренко, и Шмыгаля…

По закону, в случае отставка премьера члены его кабинета переходят в статус и.о., а «старшим по званию» временно становится вице-премьер. В данном случае — тот же Шмыгаль. Смотрим как будет», — подчеркивает политолог.

При этом многие украинские политологи убеждены, что особенно удачного выбора у Зеленского нет, так как назначение следующих «новых лиц» окончательно обвалит до предела разбалансированную конструкцию украинской экономики, а знающие профессионалы имеют недопустимый политический бекграунд и не будут восприняты постмайданной элитой.

Именно поэтому украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что страсти по поводу смены главы Кабмина не имеют никакого смысла, так как новый премьер будет не лучше Гончарука. Романенко: Следующее правительство будет таким же бездарным © Facebook, Юрий Романенко

«Нет никакого смысла обсуждать замену Гончарука. Следующее правительство будет таким же бездарным.

А его коррекцией и вообще коррекцией этой пародии на государство займётся новая волна глобального кризиса. Как по мне, имеет смысл готовить и обсуждать конфигурацию после Зеленского, а не забивать голову по малозначительному поводу смены кроватей в борделе», — утверждает он.

К слову, представители старой политической элиты Украины больше всего задаются вопросом, почему глава государства не видит губительности курса «молодых да рьяных». Олейник о Гончаруке: С какой целью продлили чиновничью жизнь этому недоразумению © РИА Новости, Владимир Трефилов

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что отставка главы Кабмина назрела уже очень давно, но по какой-то причине президент Зеленский не анализировал действия правительства и не делал необходимых оргвыводов.

«История с премьером Украины очень интересная. Она у меня рождает массу вопросов.

Кто рекомендовал Гончарука до должность главы Кабмина? Почему не анализировали ситуацию в стране каждый месяц? Почему после того совещания на котором он признался что он профан, вы ему дали ещё какой-то шанс? Какой шанс давать негодяю, который говорит о вас такие вещи? Самое главное, что он прав! Он профан, а вы туман!

С какой целью вы продлили чиновничью жизнь этому недоразумению? И каким было содержание вашего последнего разговора? Что случилось? Гиря до полу, или сверху позвонили…?» — написал политик.

А вот близкий к нынешней власти политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что 4 марта все же состоятся серьезные кадровые изменения в Кабмине и силовом блоке. Фесенко: В зоне риска не только Гончарук, но и руководители НАБУ и Генпрокуратуры © wikipedia.org

«Похоже, что завтра все-таки состоятся серьезные кадровые изменения, и не только в правительстве.

В зоне риска не только премьер и ряд министров, но также руководители НАБУ и Генпрокуратуры. Окончательные решения будут приняты сегодня. Вопрос в том, случится это до встречи президента с фракцией "Слуга народа" или уже после этой встречи», — полагает политолог.

Диаметрально противоположную точку зрения высказывает украинский журналист Вячеслав Чечило, который на своей странице в соцсети Facebook заметил, что президент Зеленский вряд ли решится на отставку главы Кабмина Гончарука. Чечило: Проблема не в Зеленском, а в нежизнеспособности Украины в принципе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Украина это такой ржавый советский паровоз, который, натужно выпуская клубы дыма, везет всех в завтрашнее дно. Единственный способ убедить пассажиров не прыгать на ходу и не пытаться перевешать обслуживающий персонал — это регулярно менять машиниста и/или флажки.

При этом, судя по всему, в среду нас максимум ждет отставка нескольких малозначительных министров. То есть то, что менее всего соответствует чаяниям населения, жаждущего крови за в очередной раз обманутые надежды. Выступление Зеленского на трибуне в роли «я тоже возмущен и так жить нельзя» уже не проканает.

Если не будет отставки Гончарука и наиболее бесполезных силовиков, не посадивших за год ни одного коррупционера, то власти не стоило вообще затевать этот цирк с внеочередной сессией. Иногда лучше молча жевать, чем дразнить раздраженное общество», — убежден украинский журналист. Чечило: Думаю, 4 марта нас ждет отставка лишь нескольких малозначительных министров © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

При этом в другом своем комментарии он обращает внимание, что глубинные причины постоянно повторяющихся провалов нужно искать не в персоналиях руководителей Кабмина, хотя их качество оставляет желать лучшего, а в фундаментальной структуре самого государства Украина.

«Украинская правда» написала большой и красивый материал о кризисе власти. О том, как у Зеленского все плохо. Что он ничем реально не управляет и что «рядом с президентом так и не появилось человека, наделенного критично важной для его политического выживания чертой — системного и масштабного видения».

Большинство посылов и даже выводов, кстати, вполне адекватные. Что даже удивительно для данного прекрасного издания. Но в целом написанное, конечно же, не имеет никакого смысла. Потому что, будучи рукопожатным патриотическим изданием, УП так и не решилась сказать главное — проблема не в Зеленском и не в его окружении. Проблема в том, что построенное нами за 30 лет государство нежизнеспособно в принципе. Это симулякр, карго-культ, пустая оболочка, заполненная совсем другими смыслами. И Зеленский в главном кресле страны это следствие, а не причина», — подчеркивает Чечило

Из всего разнообразия рассуждений и комментариев пользователей соцсетей о перспективах Гончарука и возможных кадровых решений Зеленского можно сделать главный вывод — у президента Украины с нарастанием экономических проблем резко сужается поле для политического маневра. Ему все сложнее уклоняться от неприятных и резких решений, позволяющих не наживать политических противников и оставаться «хорошим парнем для всех».

Рано или поздно Владимиру Зеленскому придется перейти свой политический Рубикон, и если он решиться на отставку премьера сейчас, это наверняка станет «точкой невозврата» для Гончарука.