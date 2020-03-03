Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано 4 марта на вторую половину дня, и под обтекаемой формулировкой повестки «кадровые вопросы» кроется главная интрига последних месяцев. Накануне президент Владимир Зеленский намерен провести собрание фракции «Слуга народа», дабы убедиться в поддержке своих соратников, а заодно продемонстрировать свой решительный настрой.
Однако именно по поводу «решительного настроя» у пользователей соцсетей возникает больше всего сомнений. И действительно, совершенно непонятно, решится ли Зеленский радикально обновить правительство и перетряхнуть силовиков или, как это бывало с ним уже не раз, ограничится беззубыми назиданиями и угрозами.
В одном можно не сомневаться, не совсем самостоятельный политический лидер, коем без сомнения является нынешний глава государства, сейчас подвергается жесткому давлению с самых разных сторон. В любом случае, если Зеленский оставит Алексея Гончарука на должности премьер-министра, он волей-неволей будет аккумулировать на себе весь дальнейший негатив от разрушительных экономических шагов главы правительства. Что может пагубно сказаться на рейтинге Зеленского, которым он дорожит сильнее всего.
Между тем рассуждений о возможных вариантах кадровых рокировок в сети более чем достаточно. О том, кто может прийти на смену нынешнему премьеру, в частности, рассуждает украинский политолог Алексей Якубин.
«А давайте подумаем. На фоне данных по экономике, и промышленному развитию, наполняемости бюджета, и что немаловажно, вопросов с рейтингами доверия к ключевым политическим игрокам, где президент все равно сохраняет свое лидерство. Ведь 50 % доверия в наших условиях и низкий антирейтинг — это фактор.
Но при этом низкие рейтинги доверия к действующему премьеру. Около 6 % и антирейтинг. Отвечающего за экономику. А правительство должно быть машиной по созданию доверия граждан. Без этого сложно поводить любую политику. Вот на этом фоне неделю и обсуждаем возможные кадровые перетасовки в Кабмине. Кадровые ротации. Тем более президент говорит, что будет менять людей на должностях. Если не справляются.
Тут и начали обсуждать Тигипко, и Хорошковского, и Витренко, и Шмыгаля…
По закону, в случае отставка премьера члены его кабинета переходят в статус и.о., а «старшим по званию» временно становится вице-премьер. В данном случае — тот же Шмыгаль. Смотрим как будет», — подчеркивает политолог.
При этом многие украинские политологи убеждены, что особенно удачного выбора у Зеленского нет, так как назначение следующих «новых лиц» окончательно обвалит до предела разбалансированную конструкцию украинской экономики, а знающие профессионалы имеют недопустимый политический бекграунд и не будут восприняты постмайданной элитой.
Именно поэтому украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что страсти по поводу смены главы Кабмина не имеют никакого смысла, так как новый премьер будет не лучше Гончарука.
«Нет никакого смысла обсуждать замену Гончарука. Следующее правительство будет таким же бездарным.
А его коррекцией и вообще коррекцией этой пародии на государство займётся новая волна глобального кризиса. Как по мне, имеет смысл готовить и обсуждать конфигурацию после Зеленского, а не забивать голову по малозначительному поводу смены кроватей в борделе», — утверждает он.
К слову, представители старой политической элиты Украины больше всего задаются вопросом, почему глава государства не видит губительности курса «молодых да рьяных».
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что отставка главы Кабмина назрела уже очень давно, но по какой-то причине президент Зеленский не анализировал действия правительства и не делал необходимых оргвыводов.
«История с премьером Украины очень интересная. Она у меня рождает массу вопросов.
Кто рекомендовал Гончарука до должность главы Кабмина? Почему не анализировали ситуацию в стране каждый месяц? Почему после того совещания на котором он признался что он профан, вы ему дали ещё какой-то шанс? Какой шанс давать негодяю, который говорит о вас такие вещи? Самое главное, что он прав! Он профан, а вы туман!
С какой целью вы продлили чиновничью жизнь этому недоразумению? И каким было содержание вашего последнего разговора? Что случилось? Гиря до полу, или сверху позвонили…?» — написал политик.
А вот близкий к нынешней власти политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что 4 марта все же состоятся серьезные кадровые изменения в Кабмине и силовом блоке.
«Похоже, что завтра все-таки состоятся серьезные кадровые изменения, и не только в правительстве.
В зоне риска не только премьер и ряд министров, но также руководители НАБУ и Генпрокуратуры. Окончательные решения будут приняты сегодня. Вопрос в том, случится это до встречи президента с фракцией "Слуга народа" или уже после этой встречи», — полагает политолог.
Диаметрально противоположную точку зрения высказывает украинский журналист Вячеслав Чечило, который на своей странице в соцсети Facebook заметил, что президент Зеленский вряд ли решится на отставку главы Кабмина Гончарука.
«Украина это такой ржавый советский паровоз, который, натужно выпуская клубы дыма, везет всех в завтрашнее дно. Единственный способ убедить пассажиров не прыгать на ходу и не пытаться перевешать обслуживающий персонал — это регулярно менять машиниста и/или флажки.
При этом, судя по всему, в среду нас максимум ждет отставка нескольких малозначительных министров. То есть то, что менее всего соответствует чаяниям населения, жаждущего крови за в очередной раз обманутые надежды. Выступление Зеленского на трибуне в роли «я тоже возмущен и так жить нельзя» уже не проканает.
Если не будет отставки Гончарука и наиболее бесполезных силовиков, не посадивших за год ни одного коррупционера, то власти не стоило вообще затевать этот цирк с внеочередной сессией. Иногда лучше молча жевать, чем дразнить раздраженное общество», — убежден украинский журналист.
При этом в другом своем комментарии он обращает внимание, что глубинные причины постоянно повторяющихся провалов нужно искать не в персоналиях руководителей Кабмина, хотя их качество оставляет желать лучшего, а в фундаментальной структуре самого государства Украина.
«Украинская правда» написала большой и красивый материал о кризисе власти. О том, как у Зеленского все плохо. Что он ничем реально не управляет и что «рядом с президентом так и не появилось человека, наделенного критично важной для его политического выживания чертой — системного и масштабного видения».
Большинство посылов и даже выводов, кстати, вполне адекватные. Что даже удивительно для данного прекрасного издания. Но в целом написанное, конечно же, не имеет никакого смысла. Потому что, будучи рукопожатным патриотическим изданием, УП так и не решилась сказать главное — проблема не в Зеленском и не в его окружении. Проблема в том, что построенное нами за 30 лет государство нежизнеспособно в принципе. Это симулякр, карго-культ, пустая оболочка, заполненная совсем другими смыслами. И Зеленский в главном кресле страны это следствие, а не причина», — подчеркивает Чечило
Из всего разнообразия рассуждений и комментариев пользователей соцсетей о перспективах Гончарука и возможных кадровых решений Зеленского можно сделать главный вывод — у президента Украины с нарастанием экономических проблем резко сужается поле для политического маневра. Ему все сложнее уклоняться от неприятных и резких решений, позволяющих не наживать политических противников и оставаться «хорошим парнем для всех».
Рано или поздно Владимиру Зеленскому придется перейти свой политический Рубикон, и если он решиться на отставку премьера сейчас, это наверняка станет «точкой невозврата» для Гончарука.