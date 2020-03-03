Обматеренные Зеленским представители России на «Евровидении» имеют прямое отношение к харьковскому «Металлисту»

Кто вчера еще знал прикольную, фриковатую, но зато ультра самобытную группу из Санкт-Петербурга Little Big? Ну, вообще-то, многие, но только из числа ценителей достаточно далекого от трендов направления в российской музыке. Пикантные подробности из жизни новых звезд обнародовал телеграм-канал Украина.ру

Зеленский обматерил участника «Евровидения» от России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Little Big едет на «Евровидение-2020», интерес к ним ошеломительный и сшибающий с ног. Или наоборот, ставящий на ноги, не суть важно.

Например, могучий волной прошла по информационным трубам весть, что эти певцы и виртуозные плясуны имеют отношение к Владимиру Зеленскому, президентом Украины. В светлом КВНовском прошлом он кое-кого из них даже посылал на… На перековку, скажем так, на творческую. Об этом мы уже изрядно писали.

Но теперь выяснилось, что группа Little Big еще и напрямую связана с харьковским «Металлистом». Тем самым футбольным клубом, который в 2012 году украинский олигарх Александр Ярославский внезапно продал другому олигарху Сергею Курченко. Потом началась война. Потом суд конфисковал «Металлист» у Курченко. В общем, исчез очень крепки, амбициозный, с традицией и заслугами клуб с карты Украины… Но сейчас не об этом. Фрик-рейв-группа Little Big представит Россию на «Евровидении» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В одной из композиций Little Big фигурирует эмблема «Металлиста». Причем, в одной из самых драматичных сцен.

Песня называется I'M OK. Действо разворачивается в баре, публика раскованно бухает, набираясь до зеленых чертиков. Рефреном звучит утверждение романтического героя, что он не алкоголик. И ему как-то веришь, что ли… Особенно, когда он покидает заведение на нетвердых ножках, уводя с собой пьяную в зюзю барышню.

По ходу главный герой клипа отважно выясняет отношения с верзилой. И как раз это происходит на фоне эмблемы харьковского «Металлиста».

Вы спросите, достаточно ли данного эпизода, чтобы увидеть прямую связь между исчезнувшим в сумраке футбольным клубом и вырвавшимся в световые дорожки европейских софитов музыкальный коллектив? Если пребывание в одном баре, во время лихой пьянки с вкраплениями хмельной эротики для вас недостаточная степень родства, тогда уж и не знаю, право слово.