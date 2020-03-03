Итак, 4 марта запланировано проведение внеочередного заседания Верховной Рады где, в частности, будут решаться кадровые вопросы. Сегодня же состоится собрание фракции «Слуга народа». Ожидается, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать и там, и там, что показывает серьёзность его намерений

Разумеется, открытых данных нет, но есть информация, которая утекает через анонимные телеграм-каналы, связанные с Офисом президента, и наши собственные источники.

На заседании 4 марта будут решаться два кадровых вопроса — о Камбине и о правоохранительных органах.

Кабмин

На настоящий момент ведётся ожесточённый торг вокруг изменений в составе правительства. Ситуация меняется постоянно, но некоторые общие моменты уже можно отметить.

Во-первых, не ставится вопрос о непременной отставке Алексея Гончарука. Скорее даже наоборот — большинство игроков считают, что он пока может сохранить пост. С чем это связано, мы уже писали — он должен взять на себя морально-политическую ответственность за непопулярные реформы и ухудшение общеэкономической ситуации в связи с общемировым кризисом, спровоцированным эпидемией коронавируса.

Тем не менее, вопрос об отставке поднимается, но речь тут идёт скорее о повышении ставок — премьеру навязывают изменения в правительстве, а если он откажется — угрожают отставкой.

Во-вторых, в случае, если до отставки дойдёт, компромиссной фигурой будет вице-премьер Денис Шмыгаль, имеющий ряд достоинств: значительный опыт в сфере госуправления, приемлемость для олигархов (вообще это кандидатура Ахметова, но, по нашим данным, она уже согласована и с Пинчуком), отсутствие политических амбиций и перспектив (т.е. он подходит на должность «камикадзе»).

В качестве запасной кандидатуры фигурирует замглавы Офиса президент Юлия Ковалив.

Теоретически возможны конфигурации, при которых будет выдвинута и утверждена какая-то другая кандидатура, но вероятность этого невелика.

Кандидатуры Тигипко и Хорошковского не обсуждаются. Предполагаемое решение Конституционного суда о признании люстрации неконституционной, как считается, используется для того, чтобы запутать оппонентов президента. Так что решения, скорее всего, не будет (впрочем, никто из источников не берётся предсказать поведение судей).

В-третьих, обсуждается замена в правительстве трёх-четырёх министров.

По данным на вечер 2 марта, свет клином сошёлся на министре экономике Тимофее Милованове. Президент настаивает на его отставке (причём считается вероятным, что тут имеет место влияние Коломойского), премьер — защищает. По словам нашего источника, настроенного неблагожелательно к правительству, «в правительстве должен быть дебил, но это не должен быть премьер».

Среди обсуждаемых кандидатур на отставку: министр по делам ветеранов Коляда, министр образования Новосад и министр здравоохранения Скалецкая (последнюю, правда, отправить в отставку сложно, поскольку она находится на больничном в Новых Санжарах, — она якобы не случайно туда поехала).

Силовики

Главная тема касается несостоявшихся посадок, но обсуждаются и другие чиновники, традиционно относящиеся к «силовому блоку».

Во-первых, стоит вопрос относительно отставки генпрокурора Руслана Рябошапки, которым недоволен президент.

Суждения наших источников парадоксальное: голоса для отставки генпрокурора есть, но отставка не состоится. Причина — неутверждение отставки генпрокурора со стороны «Вашингтонского обкома». Очевидно, генпрокурор должен обеспечить сохранение неких гарантий, которые США предоставили перед выборами, в частности, Петру Порошенко. Неэффективность прокуратуры в борьбе с коррупцией США в данном случае не интересует.

Во-вторых, относительно главы НАБУ Артёма Сытника также достигнут консенсус — голосов нет (собрано немного больше 200 подписей), но его всё же снимут. В качестве компенсации за невозможность снять генпрокурора.

Посольство США заняло нейтральную позицию. С одной стороны, Сытник «зашкварился» из-за подозрений в коррупции. С другой стороны, новый глава НАБУ всё равно будет утверждаться Вашингтоном. Даже более того — Сытник слишком глубоко интегрирован в украинский политикум и именно поэтому оказался неэффективным. Новый же глава НАБУ может оказаться более независимым от Украины.

В-третьих, считается, что в отставку может отправиться глава таможни Максим Нефёдов. Не то чтобы к нему были какие-то особые претензии (в смысле они есть, но они есть всегда), но должен же кто-то отвечать за беспорядок в Закарпатье? Предполагается, что столкновения разных групп контрабандистов можно было предотвратить, разрулив потоки из Киева, но Нефёдов с этой задачей не справился.

Неясно, кто может его заместить. Вроде бы место должно достаться человеку, связанному с Арсеном Аваковым, но в Офисе президента к этой перспективе относятся без восторга.

В-четвёртых, вполне вероятно, что в отставку отправится министр обороны Андрей Загороднюк. Он оказался вообще не на месте.

Парадоксально, что никакого определённого гражданского кандидата на пост министра нет. Рассматривается вопрос о срочной отставке кого-либо из популярных генералов, с тем чтобы заменить пост (как это уже делал Порошенко). Проблема в том, что популярные генералы согласия не дают, а непопулярный генерал на этом посту просто не нужен.

P.S.: Чем дело закончится, будем знать уже завтра ночью. Скорее всего, решение будет компромиссным, сам процесс перестановок — незавершённым, а некоторые назначения — временными.

Не исключено, что в случае, если фракция СН откажется встать на сторону Зеленского в вопросе с Кабмином, он спровоцирует парламентский кризис и попытается провести досрочные выборы.