В среду, 4 марта, в Верховной Раде Украины должно состояться внеочередное заседание. По инициативе президента Зеленского депутаты будут разбираться с кадрами: под вопросом посты премьер-министра, членов правительства и руководителей силовых ведомств

Одним из пунктов повестки дня для парламента значится рассмотрение работы правоохранительных органов. Речь о Министерстве внутренних дел (МВД), Службе безопасности (СБУ), Госбюро расследований (ГБР), Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Офисе генерального прокурора.

На прошлой неделе руководитель фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия заявлял, что с силовиков спросят о «посадках, которые все ждут». А уже в понедельник, 2 марта, глава партии Александр Корниенко на согласительном совете Рады сообщил, что прошлой весной «посадок» не было, значит, они должны быть нынешней весной.

Напомним, президент Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Почему внеочередное, понятно: принятие законов в Раде заблокировано, потому что депутаты планомерно рассматривают поправки в закон об открытии рынка земли (всего их около 4000, рассмотрели чуть больше 1500).

Примечательно, что в Раду внесено представление об отставке директора НАБУ Артема Сытника. А известный юрист Андрей Портнов сообщил, что уволить могут и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Рейтинг президента и влияние Запада

«Это разводки». Рабинович объяснил, почему Гончарука и силовиков не смогут отправить в отставку © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Запрос на борьбу с коррупцией входит в топ ключевых запросов украинцев, а по результатам свежего опроса Фонда демократических инициатив, он там вообще на первом месте. Об этом говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. То есть украинцы требуют борьбы с коррупцией, эффективной борьбы.

«Причем президент устанавливал правоохранительным органам несколько дедлайнов, как минимум три для того, чтобы они дали результат. Это вызывает электоральный кризис для новой власти. Это одна мотивация.

Вторая мотивация — антикоррупционные структуры для Зеленского чужды, там сидят чужые люди. Люди, которые назначались под влиянием Петра Порошенко и «Народного фронта». Будь то Холодницкий или директор НАБУ. Это чужие люди, и их необходимо менять», — заявил Бортник.

Говоря об антикоррупционной проблематике, политолог отметил: есть проблема, что на неё существенно влияют западные партнеры, поэтому президент пытается создать условия для отставки руководства НАБУ и САП, добровольной или через решение парламента. Чтобы назначить туда своих людей или более эффективных людей из-за критики, которая звучит из-за неэффективности борьбы с коррупцией.

«Это может привести к отставке руководителей САП Холодницкого и НАБУ Сытника в первую очередь. Не думаю, что генпрокурор уйдет в отставку в ближайшее время. Он всё-таки человек президента и мало проработал. Вот такие административно-информационные цели несёт эта идея с отчётом антикоррупционных силовых структур перед парламентом», — рассказал политолог.

Новый глава Офиса президента — новые силовики

Шабовта назвал главную проблему правоохранительной системы Украины © Facebook Сергея Шабовты Порошенко, и по Свинарчукам, и по «Укроборонпрому». Весна пришла, а ситуация не очень-то поменялась, говорит политолог Алексей Якубин.

При этом еще часть руководителей антикоррупционных органов оказались замешаны в антикоррупционных скандалах — например, глава НАБУ Сытник, который прямо попал в реестр коррупционеров.

«В силу этого у власти есть логичное желание провести ротацию в правоохранительных органах. Зеленский скорее действует в рамках общественного запроса, чтобы сменить руководство того же НАБУ», — пояснил Якубин.

Также, по его словам, есть открытый вопрос по поводу увольнения Рябошапки: «уже обсуждалась фигура Портнова в контексте идеи, чтобы привести во власть новые лица с опытом работы».

«Это связано с делами в отношении Порошенко. По 14 делам, открытых Государственным бюро расследований, он проходит как свидетель. Но, насколько я знаю, ГБР настаивало на вручении постановления о подозрении, а Рябошапка его вроде бы не согласовал, и возникают вопросы почему. Общественный запрос на это есть. Сейчас действует новая процедура, как привлекать депутатов к ответственности после снятия неприкосновенности», — сообщил Якубин, добавив, что есть вопросы к профессиональной деятельности Рябошапки.

Кроме того, и Гончарук, и Рябошапка были креатурами Богдана, отмечает политолог. Но сейчас на Украине новый глава Офиса президента, который намерен по-другому выстраивать архитектуру власти.

Неприкасаемый Аваков и Баканов, которому комфортно

Вадим Карасев: Отставка силовиков - прикрытие для обновления Кабмина Украины Владимир Фесенко.

«По Авакову — у меня большие сомнения, что может быть какая-то замена министру внутренних дел. Конечно, по делу Шеремета МВД показало себя, скажем, очень неоднозначно — вопросов стало больше, чем ответов. Но нужно учитывать влияние Авакова.

Тем более нет сомнений, что никакой замены не будет (главе СБУ) Баканову. Разве что Баканов уйдет на какое-то другое место — вдруг президент поставит его генпрокурором», — заявил эксперт, добавив, что Баканову в прошлом году было достаточно комфортно в СБУ, «ему нравилась эта работа».

На самом деле, говорит Фесенко, проблема в отсутствии какой-то готовой, приемлемой для Зеленского кандидатуры на замену Рябошапке: если не будет такой кандидатуры, то не будет и замены.

«Кого-то могут поменять — это возможный вариант, такой вопрос стоит, я думаю, что им президент сделает какую-то выволочку. Пока ожидаю, скорее, пиар-акции — президент при всех сделает выволочку силовикам за то, что нет посадок», — прогнозирует политолог.

Правоохранители после прихода Зеленского: прогресса нет?

Руслан Бортник называет работу правоохранителей «пока неэффективной». В то же время правоохранительные органы остаются в значительной мере чуждыми Зеленскому, отмечает эксперт.

Принудительный привод в ГБР. Силовики угрожают Порошенко: будет ли арест? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помните: придет весна — будем сажать. Весна пришла, никого не посадили, рейтинги вянут. Поэтому это наиболее ощутимый и болезненный для президента провал», — сказал политолог.

Правоохранительные органы не смогли оправдать доверия, говорит Алексей Якубин. И дело тут даже не только в посадках: если раньше говорили, что в стране нет антикоррупционной структуры, то теперь она вся создана, но дела разваливаются.

«В обществе есть запрос не столько на посадки, сколько на правопорядок. Чтобы этот правопорядок касался всех, особенно тех, кто уже был у власти и в привилегированном положении. Зеленский это ведь тоже был вызов истеблишменту», — сообщил эксперт.

Сейчас правоохранительные органы на Украине работают точно не хуже, чем это было при Порошенко, уверен Владимир Фесенко. Он отмечает, что ни одно правоохранительное ведомство ни при одном президенте не решало сверхзадач.

«Реформа прокуратуры, я убежден, была правильной, чистка прокуратуры была необходима. Но то, как это произошло, и какие люди в итоге пришли — вот с этим есть вопросы. От Рябошапки ожидали большего. Ожидания не оправдались ни у президента, ни у его сторонников», — рассказал политолог.

