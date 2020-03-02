Украинская власть думает о серьезном усилении правительства, в том числе за счет кадровых перестановок. Это подтвердил на брифинге в четверг, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук. Однако одной замены кадров мало

«Я уже давно заявлял, что мы думаем о серьезном усилении правительства. Это командное решение, которое зависит от президента, коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я сейчас не хотел бы комментировать, поскольку оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, рано», — сказал Гончарук.

При этом премьер заверил, что не подавал и не писал заявлений об уходе со своего поста. Но добавил, что некие консультации у него с президентом и Верховной Радой еще идут.

На днях в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения бывшего вице-премьер-министра, банкира Сергея Тигипко на пост главы правительства. «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники сообщает, что парламент на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта может осуществить четыре ротации в правительстве. Якобы хотят назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению экспертов, отставки заслуживает все правительство Гончарука. Презентованный в Раде отчет, конечно же, не может быть основанием для увольнения Кабмина. Однако наличие у правительства годичного иммунитета, а программу деятельности Рада согласовала в октябре 2019 г., не означает, что премьер и его команда могут спать спокойно.

Представляя 100 своих достижений за полгода, премьер Алексей Гончарук по сути приписал своему Кабинету заслуги правительства Владимира Гройсмана. Хотя в правительственной презентации нашлось место тарифам и ценам на газ, но там шла речь лишь о снижении цены на "голубое топливо" на 25% по сравнению с январем 2019 г. и о монетизации льгот с 1 октября 2019 г. Нет объяснений, почему после снижения стоимости газа в Европе до десятилетних минимумов это не отразилось на коммунальных тарифах.

«Правительство Гончарука, конечно, завершило процесс подписания договора о транзите газа, но их заслуга в этом весьма сомнительна. Потому что принципиальные договоренности были достигнуты в Париже на встрече Зеленского с Путиным. Дальше это были уже технические моменты. Но, как обычно у нас, у победы родителей много, а поражение — сирота. Здесь и Витренко молодец, и Оржель молодец, и Гончарук — все пытаются «натянуть» это на себя. Хотя по сути это было политическое решение — как и подписание договора, так и выплата «Газпромом» «Нафтогазу», — рассказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

При этом, по его мнению, остаётся очень много открытых вопросов к правительству Гончарука.

«Вопрос тарифообразования подвешен, более того, он находится в подвешенном состоянии, потому что заканчивается действие постановления Кабмина, и с 1 мая у нас так называемая «рыночная цена». И загадка для всех — как будут формироваться в этих условиях тарифы для теплокоммунэнерго, как быть с обещанием снизить тарифы на 50%, кто будет контролировать эту ситуацию? Как государство, кроме субсидий, будет влиять на ситуацию с тарифообразованием, и будет ли вообще влиять?

По сути тарифная политика с учетом всех этих «хороводов» провалена. Самое главное — нет никаких системных решений в энергетической отрасли. Есть пиарные мероприятия, есть тушение пожаров, системных решений нет», — подчеркнул Землянский.

По его словам, на рынке электроэнергии наблюдается та же картина: сохраняются финансовые дисбалансы, сохраняется импорт электроэнергии из России и Беларуси. Внутри рынка сохраняется противостояние между представителями разных генераций, в первую очередь между «зеленой» и традиционными. Кроме того, существует противостояние между потребителями и производителями. Потребителями, которые готовы получать более дешевую российскую электроэнергию, в частности речь о предприятиях Коломойского, и производителями — ДТЭК Ахметова. Отсутствие системного решения подразумевает перманентный конфликт, который будет в той или иной мере приводить к регулярным кризисам, пояснил эксперт.

Землянский также обратил внимание, что не решены проблемы в угольной отрасли.

«Только на днях Зеленский «разродился»: а ну-ка быстренько выплатите задолженность по зарплате, а ну-ка быстренько приватизируйте убыточные шахты. Причем опять же все это делается в ручном режиме, и если это не будет соответствовать действующему законодательству, обещают «подсуетиться».

Реструктуризация угольной отрасли, которая была объявлена еще при Яценюке и которую начинал еще тогдашний министр энергетики Демчишин, так и не проведена. Ситуация только усугубляется: людям не платят денег, шахты не закрывают, объемы добычи угля не растут. И правительство Гончарука за полгода даже не попыталось решить эту проблему», — сказал эксперт. Политик без негатива. Эксперты о вероятном премьер-министре Украины Тигипко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что у Кабмина были попытки попиариться на рынке нефтепродуктов и решить проблему высоких цен.

«Но все происходит в точности «до наоборот», поскольку рынок нефтепродуктов живет сам по себе. Зато Кабмин отличился избирательностью в подходе, когда они мучили поставки по продуктопроводу, на которые вводились пошлины. Правительство ничего не сделало из того, что было в его компетенции, кроме заявлений. Я говорю, например, о создании резервов с возможностью интервенции в случае ценовых колебаний. То есть правительство не выполнило свою регулирующую функцию, когда возникали кризисы. Сейчас все тихо, спокойно, гривна укрепилась, на рынке все стабильно, и все забыли. Но по факту так и не созданы, и даже не было попытки создать, действенные рычаги», — пояснил Землянский.

Кроме того, по словам эксперта, ничего не слышно о скандальной энергостратегии до 2035 года, которую приняли при предыдущей власти, а нынешнее правительство обещало пересмотреть. Зато прозвучали заявления министра энергетики Оржеля, что Украина будет сокращать атомную генерацию и уходить в зеленую энергетику.

«То есть, если говорить о том, есть ли основания для отставки Гончарука за действия в сфере энергетики, то, безусловно, есть. Более того, продолжается падение в базисном секторе экономики — производственном. Ни о каком повышении зарплат, ни о какой экономической стабилизации, даже не о росте, в данной ситуации речи не идет.

Мы понимаем, что отставка Гончарука — это решение сугубо политическое. Но смена премьера не изменит политический курс страны. Если у вас остается в социально-гуманитарной сфере «Армавир» («Армія-мова-віра». — Ред.), если в экономике у вас остается ЕС, НАТО и условия МВФ, то экономическая политика не поменяется, кто бы ни встал во главе Кабмина», — подытожил Землянский.