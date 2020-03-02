Отставка главы украинского правительства Алексея Гончарука может оказаться для президента Владимира Зеленского сильным политическим ходом. Пользователи соцсетей отмечают, что премьер уже набрал критическую массу недовольства в украинском обществе, следовательно, его уход позволит президенту укрепить падающий рейтинг

Понимая шаткость своего положения, Алексей Гончарук вынужден был 2 марта созвать брифинг, на котором в очередной раз подтвердил, что заявления об отставке он не писал. Однако заявил, что о кадровых изменениях в правительстве идут переговоры с президентом Владимиром Зеленским и депутатами Верховной Рады.

«Я уже давно заявлял, что мы давно думаем над усилением. Это командное решение… Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, немного рано», — заявил премьер.

О том, что пока еще руководитель правительства ведет закулисные торги о своем будущем, говорит факт его встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем-то разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать», — заявил Гончарук.

Пользователи соцсетей отмечают, что если для главы Кабмина сейчас главный вопрос, когда и как он уйдет в отставку, то для Зеленского крайне важно провести ее как можно быстрее, дабы скинуть негатив на правительство и укрепить свой падающий рейтинг.

Как полагает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, если смена пройдет неудачно, рейтинг Зеленского будет падать быстрее, а если совсем неудачно, то в стране может начаться очередной гражданский конфликт, поскольку противоречия между разными группами влияния очень серьезные.

«Решаются очень серьезные вопросы. В том числе о земле и об остатках государственной собственности. Вопросы в несколько десятков миллиардов долларов. За такие деньги убить целую страну никому не жалко», — категоричен Ищенко.

Во всяком случае, добавил политолог, рейтинг Зеленского можно будет искусственно надуть на 4-5%, но затем он будет падать еще быстрее, потому что общество будет еще более разочаровано в его деятельности.

По всей видимости, сам Гончарук уже понимает неизбежность своей отставки. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что, несмотря на бравурные заявления главы Кабмина, решение по его будущему будет озвучено в ближайшее время после встречи президента со своей фракцией. Бортник: Гончарук демонстрирует бодрость духа и строит планы на будущее © Полина Орловская

«Гончарук пока заявление об отставке не писал — об этом он заявил на пресс-конференции. При этом демонстрировал бодрость духа и планы на будущее, давая понять, что в отставку не собирается. Но ключевым для него будет завтрашний день — встреча с президентом и фракцией «Слуга народа», — подчеркивает он.

При этом, по мнению председателя аналитического центра «Инполит» Сергея Быкова, он будет тянуть с подачей заявления до последней возможности. Быков: Заявления об отставке от Гончарука нет и, скорее всего, не будет

«Уйти в отставку премьер может только по собственному желанию. Заявления нет. И скорее всего не будет. Заменят отдельных министров и усилят правительство крепкими хозяйственниками.

Зеленский понял, что одни профаны и дебилы доведут рейтинг власти до жирности кефира», — считает политолог.

Замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов уверен — пауза с отставкой Гончарука связана еще и с тем, что на полую перезагрузку правительства у Зеленского просто нет подходящих кадров. Молчанов: Президенту нужно менять Кабмин, пока этот антирейтинг не перекинулся на него © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

«Базовый вариант для президента на сегодняшний день выглядит так — частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашкваренных министров. Тех, кто уже «отличился» по полной программе, Милованов — «дэбил» (тут все ясно), Зоряна Скалецкая, залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, те товарищи, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника.

В таком случае могут назначить в.р.и.о., почему так? Тот шорт-лист, что муссируют с неделю в прессе на голову не налазит. Аваков — это явное усиление Коломойского, как и Витренко, а после многомиллионных премий фамилию Витренко лучше не упоминать вслух. Тигипко — кучмист старой закалки, который себе на уме и в неподходящий момент, как всегда, исчезнет. Хорошковский давно оторван от украинских реалий. Так, в отсутствии сменщика базовый сценарий — в.р.и.о. один из вице-премьеров. Сейчас все чаще говорят про свеженазначенного Дениса Шмыгаля. Он достаточно хороший баланс для команды В. Зеленского, где преобладают выходцы с Юго-Востока», — отмечает Молчанов.

О том, что кадровая борьба может закончиться назначением исполняющего обязанности премьера, говорит и политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Фесенко: Самый вероятный сценарий — назначение исполняющего обязанности премьера © wikipedia.org

«Сейчас все обсуждают возможные кадровые изменения в Кабмине, в частности, в парадигме "зрелые и опытные" вместо "молодых и новых", но не очень эффективных.

На самом деле Зеленский хотел бы (судя по ряду косвенных признаков) баланса "опытных" и "новых". Но дефицит кадров, приемлемых для президента и готовых к работе в КМ, проявляется и среди "опытных". Поэтому более вероятен сценарий "и.о." премьера и, может быть, кто-то с опытом. Более вероятна замена одних новых на других, но с большим опытом и репутацией», — написал политолог на своей странице в соцсети.

В свою очередь украинский политический обозреватель Янина Соколовская написала, что необходимость смены главы Кабмина очевидна, вот только в украинских реалиях слишком мало людей, способных не то что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. Соколовская: Украина с Кабмином Гончарука катится в экономическую пропасть

«В сухом остатке слишком мало людей, способных не то, что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. Сергею Тигипко эта игра не по возрасту и не по стилю, он кризисные партии не играет. К тому же имиджевые потери для Зе в случае такого выбора будут огромными — повышение пенсионного возраста и налоговый майдан «имени Тигипко» в 2010 году слишком напоминают, какими методами Тигипко будет решать проблемы. Да и шлейф начштаба Януковича позитива не добавляет», — подчеркивает Соколовская.

Оригинальное предложение в связи с вероятной отставкой главы Кабмина высказал на своей странице в соцсети Facebook юрист Андрей Портнов. Портнов: Украине не нужно правительство, просто назначьте более темпераментного прокурора © aportnov.com

«По совокупности признаков уже понятно, что правительство уходит. Но какая разница, кто в стране является правительством, когда никто никого не боится, никому не подчиняется и не выполняет законов, когда все у всех воруют, а по стране бродят банды.

Не нужно никакое правительство, прокурора назначьте более темпераментного и будет он и вашим правительством, и парламентом, и следственным изолятором», — утверждает он.

О реальности политических перспектив у Порошенко и Тимошенко в связи с падением рейтинга президента и отставкой правительства рассуждает украинский политический эксперт Глеб Ляшенко. Ляшенко: Рейтинг Зеленского падает, но Порошенко и Тимошенко это не поможет © Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

«Рейтинг Зеленского действительно падает. И в этом году, осенью, я прогнозирую досрочные выборы в Раду. Вот только Порошенко и его секте от этого ни холодно, ни жарко. Вообще никак.

Старые политики и старые партии уже никогда не получат власть в Украине. В первую очередь я говорю о Порошенко и Тимошенко. Оба — политические трупы, без малейшего преувеличения. На месте Петра Алексеевича и Юлии Владимировны я бы давно отошёл в сторону, уступив партийное лидерство кому-то другому — менее токсичному и испачканному. Кстати, в их любимой Европе лидеры партий меняются регулярно. Но не в Украине. У нас и партий-то нет, в основном политические проекты вождей.

Зеленский уйдёт, а на его место придёт кто-то новый. Может, ещё хуже и тупее, но точно новый. Среди старой гвардии потенциал роста имеет только партия Виктора Медведчука. Все остальные — трупы. Через 5 лет Порошенко и Тимошенко будут покоиться там, где сегодня Ляшко и Садовой. А про Ющенко уж и говорить неприлично. Старые элиты в Украине безвозвратно отмирают, и это прекрасно. Хоть что-то радует», — резюмирует Ляшенко.

В одном пользователи соцсетей единодушны: Владимиру Зеленскому будет весьма сложно найти подходящую замену нынешнему руководителю Кабмина. Слишком много политических и идеологических ограничений в постмайданные годы стали неотъемлемыми условиями вхождения в украинскую власть. Поэтому и без того крайне скудный кадровый резерв, на который может рассчитывать президент, неумолимо стремится к нулю.

Но для сохранения остатков рейтинга Зеленскому всё равно придется решать эту непростую задачу.