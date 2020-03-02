Брифинг премьер-министра Алексея Гончарука 2 марта не дал ответов на вопросы, беспокоящие украинскую политизированную публику. Глава правительства только опроверг слухи о том, что написал заявление об отставке и отказался что-либо комментировать

Между тем, вопрос относительно состава правительства остаётся настолько острым, что он вынесен на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Заседание, к слову, собирается по инициативе президента.

Активно обсуждается ситуация вокруг премьера на анонимных телеграм-каналах «Легитимный» и «Резидент», близких к Офису президента. По их информации, 1 марта Гончарук встретился с главой Офиса президента и решал вопрос относительно встречи с президентом. Якобы Гончарука поставили перед выбором — согласиться на удаление из правительства нескольких министров (прежде всего министра экономики Тимофея Милованова) или уйти самому (чего он, однако, делать не собирается).

2 марта Гончарук якобы встретился с президентом, и тот посоветовал ему не делать на брифинге резких заявлений. Неизвестно, собирался ли Гончарук что-то резко заявлять, но сами видите. Бортник: Гончарук демонстрирует бодрость духа и строит планы на будущее © Полина Орловская

Гончарук — кандидат

Независимо от того, правду ли пишут в телеграм-каналах, мы уже писали, что вероятность переутверждения Гончарука на посту премьера ненулевая.

Прежде всего правительство Гончарука задумывалось как «правительство камикадзе», которое проведёт ряд непопулярных реформ (земельную прежде всего) и гордо удалится, облитое народным презрением.

Как мы знаем, этого не произошло — реформы далеки от завершения. Вопрос смены правительства стал актуален ещё и по этой причине — если «правительство грантоедов» с проведением реформ не справляется, то логично было бы заменить его правительством профессионалов, которое справится. Тем более что Гончаруком недоволен новый партнёр Зеленского Ринат Ахметов. Да и Виктор Пинчук, кажется, в нём разочарован.

МВФ, конечно, заявляет о прогрессе в отношениях с украинским правительством, но его благосклонность будет связана с принятием закона о невозможности возвращения «Приватбанка» Коломойскому.

Совершенно неожиданно в пользу Гончарука сыграл спровоцированный эпидемией коронавируса мировой экономический кризис — ситуация в стране совершенно точно ухудшится, а отвечать придётся правительству. В этой ситуации логичнее было бы Гончарука до поры до времени придержать. Даже если с реформами не заладится.

Впрочем, ряды желающих занять пост премьера не редеют. Упоминается минимум семь кандидатур. Гончарук рассказал о причастности Коломойского к слухам о его отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Юлия Ковалив

35-летняя заместительница главы Офиса президента считается представительницей группы Сороса-Пинчука. Правда, в отличие от Гончарука и Милованова она имеет значительный опыт работы в реальном секторе экономики, но только на высших должностях. В общем, макроэкономист-теоретик без жизненного опыта.

Ковалив — кандидатура на случай, если потребуется сменить премьера, не меняя ничего по существу.

Юрий Витренко

Исполнительный директор «Нефтегаза Украины», безусловно, более опытный специалист (правда, в сравнительно узкой сфере), но относится к той же самой группе.

Тот же вариант, что в случае с Ковалив, но более «проходной» с точки зрения парламента — Витренко имеет имидж победителя «Газпрома».

Андрей Богдан

Эту кандидатуру назвал депутат от СН Шевченко как такую, которая полностью устроит фракцию президентской партии.

Кажется, это вброс, и вот почему:

— у фракции СН в принципе не может быть какой-то согласованной позиции, не навязанной авторитетом президента;

— кандидатура Богдана не устроит президента — он не просто так с ним расстался;

— кандидатура Богдана не устроит Богдана — он и сам уже понял, что изрядно сглупил с политической карьерой. Когда Богдан уходил в отставку, Зеленский обещал ему пост премьера – Царев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тигипко-Хорошковский-Дубина

Эти кандидатуры активно обсуждались, президент вёл с ними переговоры, а фамилия Тигипко называлась «согласованной на 99%».

Достоинства этих кандидатов очевидные — большой опыт в политике, госуправлении и бизнесе, давние связи с Пинчуком, компромиссность для Ахметова, США и России.

Тем не менее, все эти кандидатуры сейчас сняты с рассмотрения. Объективных причин две.

Во-первых, назначение опытного политика противоречит установкам широкой общественности, прежде всего базового электората Зеленского. Они голосовали за смену политической элиты.

Во-вторых, для назначения Тигипко и Хорошковского нужно менять закон о люстрации. Правда, ЕСПЧ его признал нарушающим права человека, но… В общем, всё сложно. Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Денис Шмыгаль

По сообщению телеграм-канала «Легитимный» именно новоназначенный вице-премьер будет исполнять обязанности главы правительства.

Сама по себе эта фигура интересная. Шмыгаль имеет большой опыт работы в бизнесе и госуправлении, при Януковиче руководил управлением во Львовской администрации (неясно, почему не был люстрирован). Он представляет интересы Рината Ахметова — был топ-менеджером в ДТЭК «Западэнерго». Возможно, он является компромиссной фигурой и для Коломойского — был губернатором Ивано-Франковщины, где размещены важные активы группы «Приват». Ну и, вполне вероятно, приемлем для Пинчука.

Как ни странно, но эта очевидно проходная фигура имеет довольно большие шансы стать премьером…