На границе зимы и весны, которая в этом году припала в аккурат на ночь с субботы на воскресенье, украинского зрителя и читателя будут развлекать не только сожжением чучел.
Центр культуры и искусств МВД на улице Пилипа Орлика, судя по репертуару, проводит мастер-класс для участковых: со спектаклем «Кайдашева семья» приглашен Черниговский драмтеатр. В основе сюжета произведения, как известно, лежит конфликт между старшими и младшими Кайдашами, их извечная и бесконечная борьба за распределение на "твое и мое", за передел имущества наконец "за грушу". В преддверии принятия закона о рынке земли такая прозорливость руководителей заведения заслуживает аплодисментов. «Комические и драматические ситуации взяты из самой жизни. Невозможно не смеяться, наблюдая за бесконечными ссорами Кайдашей», — говорится в анонсе спектакля.
«Но наряду со смехом отчетливо звучат и трагические акценты, когда мелкие бытовые споры перерастают в бессмысленную войну между родными людьми. В этом спектакле, насыщенной яркими народными характерами, яркими диалогами, народными обычаями и обрядами, смех раздается сквозь слезы и наоборот. Можно, конечно, рассматривать отношения Кайдашей как жизнь отдельной семьи, а можно посмотреть шире, и тогда перед нами предстанет яркая картина некоторых моментов современной жизни. Главная цель нашего спектакля — напомнить нашему зрителю, что ругательства, ссоры, потасовки ведут к духовному обнищанию, разобщенности и разрушения человека, семьи, целой страны», — утверждают постановщики и менеджеры спектакля.
Другой театр, уже непрофессиональный, «Маскам рад» представит историю о Маленьком принце, который смеялся, словно тысячи колокольчиков, долго путешествовал, побывал на разных планетах, и, наконец, попал на Землю, где узнал для себя много нового. (Можно только догадываться, как он был, очень мягко говоря, удивлен!) При постановке спектакля его авторы старались максимально придерживаться неповторимого литературного стиля Антуана Сент-Экзюпери, книжка которого по тиражу занимает второе место в мире после Библии. Спектакль будет дан в Киевской крепости, которая никогда не участвовала в военных действиях, что весьма символично и обнадеживающе. Как бы не было странно слышать Маленького принца на украинском языке, но ведь любви не только все возрасты, но и языки покорны.
В Международном аэропорту "Борисполь" решили подготовиться на случай карантина, чтобы развлечь неожиданно задержавшихся авиапассажиров выставкой украинского скульптора, автора инсталляций и арт-объектов Егора Зигуры. Проект состоит из цикла Колоссов, каждый из которых передает то или иное состояние общества или внутренние переживания художника. Однако, Егор Зигура создает фрагментированные или деформированные образы, соответствующие постмодернистскому видению. Будет ли вход в Премьер VIP Лаунж бесплатным не сообщается, но название выставки — After Today — интригует относительно даты окончания, так как сегодня, вроде бы, последний день. Но надо следить за сводками о распространении вируса, которые перекраивали не одно расписание.
«Киевская школа фотографии» представляет фотопроект «Рыцари Майдана» авторства непосредственного участника этих событий Константина Совы. «Это документальная фотография, поэтому для меня было важно оставаться объективным, насколько это было возможным. Мне посчастливилось видеть еще мирный Майдан, до краев заполненнный людьми… Мне было интересно снимать людей по обе стороны баррикад, поэтому я старался быть незаметным. Иногда получалось пробираться в ряды «Беркута» и спецназа…», — рассказывает автор фотовыставки Константин Сова. Особо рекомендуется для посещения всем, кто причастен к расследованию, так называемой, бойни. Не исключено, что на фото будут разыскиваемые лица или уличающие их сцены. В любом случае, картинки показательные.
Как и вышедший в прокат фильм «Черкассы» — об одном украинском корабле, экипаж которого не перешел на российскую сторону во время крымских событий 2014 года. Главные персонажи — обычные деревенские парни Лев и Мишка, которые по воле судьбы попали на службу минного тральщика Военно-морских сил Украины. Судно стоит возле Крымского полуострова вместе с другими украинскими судами в порту озера Доунзлав. После событий на Майдане в Киеве "Черкассы" оказывается заблокированным из-за затопленных других судов.
Предметы прошлых веков — декор, посуда, украшения, аксессуары, одежда, предметы быта — переедут прямо в ваши дома и станут самым необычным подарком, если посетить весенний маркет винтажных, антикварных и ретро вещей. Новые продавцы представят новые товары на ярмарке старинных предметов со всего мира — Европы, Азии, Америки и даже ряда экзотических стран — в Доме Архитектора на улице Бориса Гринченко,7 в паре шагов от Майдана. Будет ли там продаваться по сходной цене ржавая украинская ГТС неизвестно. Но то, что в храме «застывшей музыки», где уместно представлять проекты шедевров градостроения, разместится гламурная барахолка, говорит о стремительном падении акций акционерного общества «Государство Украина».
А тем, кто уже распланировал текущие выходные и ближайшие тоже, предлагается заглянуть в будущее: популярный российский рэп-исполнитель FACE впервые отправится в большой тур по Украине и уже 11 сентября даст концерт в Киеве, где презентует новый альбом и исполнит все хиты. Будет ли там фракция украинского парламента «Европейская солидарность» в полном составе — неизвестно. Но после посещения сыном Петра Порошенко шоу вышеупомянутого артиста в Лондоне кассу этого тура можно делать на 23%, поддержавших плохо действовавшего президента на прошлых выборах. Как показывает реальность во время визита бывшего гаранта в ГБР, им все еще неймется.