Кажется, что в Украине реальная жизнь подкидывает столько материала для кино и литературы, что пиши и снимай без устали. Однако авторы часто предпочитают работать по надуманным сюжетам - вероятно, потому, чтобы не запикивать все реплики и не делать везде прочерки в диалогах. А иногда реальность оказывается надуманнее виртуальности

На границе зимы и весны, которая в этом году припала в аккурат на ночь с субботы на воскресенье, украинского зрителя и читателя будут развлекать не только сожжением чучел.



Центр культуры и искусств МВД на улице Пилипа Орлика, судя по репертуару, проводит мастер-класс для участковых: со спектаклем «Кайдашева семья» приглашен Черниговский драмтеатр. В основе сюжета произведения, как известно, лежит конфликт между старшими и младшими Кайдашами, их извечная и бесконечная борьба за распределение на "твое и мое", за передел имущества наконец "за грушу". В преддверии принятия закона о рынке земли такая прозорливость руководителей заведения заслуживает аплодисментов. «Комические и драматические ситуации взяты из самой жизни. Невозможно не смеяться, наблюдая за бесконечными ссорами Кайдашей», — говорится в анонсе спектакля. Китайцев не сломить. В эфире телевидения КНР прозвучала песня украинских музыкантов о коронавирусе © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк