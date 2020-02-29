Украина.ру продолжает последовательно предлагать читателям новости украинской жизни. Хотя при этом просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Главной темой прошедшей недели была эпидемия коронавируса, которая напрочь скосила украинский Кабмин. Правда, сам Кабмин знает об этом чуть больше, чем ничего. Во всяком случае Гончаруку успешно удаётся делать вид, что кандидатуру нового премьер-министра обсуждают в какой-то другой стране.

Премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о своей работе на посту премьер-министра. По его мнению, главным из 100 его успехов на посту является рекорд по невыполнению доходной части бюджета — впервые с 2015 года. Недоимка составила почти 60 млрд грн.

Это неправда. Заявление сделал не Гончарук, а глава Счётной палаты Пацкан.

Создатель Супермена Джерри Сигел заявил, что Сергей Тигипко, возможность занятия которым поста премьер-министра обсуждается на Украине, безусловно, является суперменом: «главная его суперспособность — оставаться молодым и перспективным политиком на протяжении трёх десятилетий».

Это неправда. Джерри Сигел умер в 1996 году, потому что-то такое мог сказать только на спиритическом сеансе (впрочем, кто докажет, что его не было?). Суперспособность же Тигипко дутая — он остается молодым и перспективным только потому, что пост премьера так и не занял.

Президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Одесский журналист Юрий Ткачёв напомнил о героическом сопротивлении оккупации: «2/3 крымских военнослужащих и около 3/4 крымских правоохранителей приняли российское гражданство», на что пожелавший остаться неизвестным украинский офицер с российским гражданством ответил — «он не понял, это мы с тылу заходим…».

Чистая правда. Кроме комментария офицера.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, говоря о реинтеграции Крыма, заявила: «Нас в первую очередь интересуют люди и их сознательность там, самоидентификация… Мы выделили для себя такие направления — образование, культура и правда (в виде доступа к информации) — вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания — дети и молодежь…»

Мы чувствуем, что есть какая-то связь между этим заявлением и появившейся на днях информацией о повышении тарифов на образование в украинских вузах на 25-30%, но обосновать не можем.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев: «Мы должны наших детей с детства учить тому, что только в союзе с Крымским ханством возникла Украинская держава в XVII столетии. Без этого не было бы просто Украины, не возникла бы она!»

Общественное движение «Наследники Чингисхана» резко возразило Потураеву: «Если бы победоносная рать Бату-хана не взяла бы Киев в 1240 году, то Украина тем более не появилась бы — была бы Русь. Праздновать надо именно с этого момента! А начать с того, что вместо памятника Хмельницкому поставить памятник Бату, а вместо памятника Щорсу — Субэдэй-багатуру».

Это неправда, но могло бы быть и правдой — Потураев систематически напрашивается на ответы, ещё более дурацкие, чем его инициативы.



Общественное движение «Народная люстрация» заявило о необходимости люстрировать судей Европейского суда по правам человека, которые признали украинский закон о люстрации нарушающим эти права.

Это неправда. Наверное…

Министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал открытие речного пути «из варяг в греки». Первые шаги на этом пути уже сделаны — открытие навигации на Днепре перенесено с 20 февраля на середину апреля из-за того, что некому ремонтировать шлюзы. Эксперты же не исключают, что из-за аварийного состояния шлюзов и недостатка воды вследствие малоснежной зимы навигация в текущем году может вообще не открыться.

Чистая правда.

Группа волонтёров из Харькова посетила Новые Санжары, чтобы морально поддержать прибывших на карантин из Китая украинцев путём покраски моста в цвета национального флага. После отбытия волонтёров удалось установить, что окрашено только два фрагмента, в то время как весь мост в целом по-прежнему имеет свежий цвет сильно грязного бетона. Нет, так нам коронавирус не остановить.

Чистая правда. Всё так и было.

Передовая украинская наука о национальной безопасности победила коронавирус! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «наилучшие лекарства от коронавируса — лук, сало и чеснок». Об этом свидетельствует тот факт, что ни одного случая заболевания коронавирусом на территории Украины пока не зафиксировано.

Совбез ООН собирается на экстренное заседание, чтобы распространить украинский опыт борьбы с коронавирусом в глобальном масштабе.

Это правда, в той части, что Данилов так и сказал. А вот Совбез ООН пока не собирается, и он крупно об этом пожалеет…

Владислав Сурков признал, что обычно медитирует, вися вниз головой в позе летучей мыши.

Не совсем так: «Не то чтобы я целый месяц просидел в позе лотоса или провисел вниз головой в позе летучей мыши…», написал Сурков.



1 марта на ДНР и ЛНР должен начать вещание специальный украинский телеканал. Название канала — «Дом» (но логотип допускает прочтение и «Дiм»). Символика очевидна: для Донбасса дом (а также — дiм) — это Украина.

Комментируя эту новость, кот Василий, проживающий на Киевском проспекте в Донецке, сказал следующее: «Вообще такая игра слов была известна ещё Булгакову. Но крымский опыт подсказывает, что кот всё же не кiт».

Это правда. Даже комментарий кота был бы правдой, если бы мы знали кошачий язык.

Фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя, критикуя победившую для участия в «Евровидении» композицию группы Go-A «Соловей», сказал, что «это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной».

Виктор Ющенко гневно осудил слова шоумена: «Да как у него язык повернулся такое сказать! Мы несколько десятилетий внедряем в жизнь идеалы Голодомора, обеспечили признание его геноцидом на всех континентах, кроме Антарктиды, всему миру уши прожужжали относительно того, что Голодомор, Бандера и Майдан — лучшее, что было в истории человечества, а он нам фигнамы рисует! Нет, так мы Россию не победим!»

Это неправда. Хотя Ющенко должен был бы отреагировать примерно так.