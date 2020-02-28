Почти две трети граждан Украины выступают за то, чтобы у них было право получать образование на русском языке. Об этом свидетельствуют данные февральского социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно — государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории страны. А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это. Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.

Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам право общаться с чиновниками на родном языке по всей территории Украины, еще 31% — в тех областях, где большинство населения выражает в этом потребность. И только 28% респондентов считают, что государство на законодательном уровне может ограничить такое право. Антиукраинизация. Русский язык могут вернуть в украинское образование © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Опрос проводился с 21 по 25 февраля по телефону. Опрошено 1500 респондентов от 18 лет.

Политолог Михаил Павлив прокомментировал результаты опроса на своей странице в Facebook: «Три четверти страны де-факто за русский язык и против дискриминации русского. Четверть страны — копрофаги, на мнение которых вот уже тридцать лет ориентируется центральная власть, чтобы ей никто не мешал пилить бюджет и грабить экономику. Пока ситуация не изменится, будущего у Украины нет».

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» (относительно имплементации норм Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии). Авторы инициативы — народные депутаты: от «Слуги народа» — Максим Бужанский и от ОПЗЖ — Олег Волошин. В частности, речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии в части свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка. Мовные активисты в интернете. Как на Украине травят бизнес за русский язык © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Также на сайте президента продолжается сбор подписей под петицией за «ветирование закона о среднем образовании в части запрета образования на русском языке, об аудите языковой политики государства и об обеспечении конституционных прав на свободное использование, защиту и развитие русского языка в Украине».