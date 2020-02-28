На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно — государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории страны. А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это. Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.
Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам право общаться с чиновниками на родном языке по всей территории Украины, еще 31% — в тех областях, где большинство населения выражает в этом потребность. И только 28% респондентов считают, что государство на законодательном уровне может ограничить такое право.
Опрос проводился с 21 по 25 февраля по телефону. Опрошено 1500 респондентов от 18 лет.
Политолог Михаил Павлив прокомментировал результаты опроса на своей странице в Facebook: «Три четверти страны де-факто за русский язык и против дискриминации русского. Четверть страны — копрофаги, на мнение которых вот уже тридцать лет ориентируется центральная власть, чтобы ей никто не мешал пилить бюджет и грабить экономику. Пока ситуация не изменится, будущего у Украины нет».
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» (относительно имплементации норм Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии). Авторы инициативы — народные депутаты: от «Слуги народа» — Максим Бужанский и от ОПЗЖ — Олег Волошин. В частности, речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии в части свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка.
Также на сайте президента продолжается сбор подписей под петицией за «ветирование закона о среднем образовании в части запрета образования на русском языке, об аудите языковой политики государства и об обеспечении конституционных прав на свободное использование, защиту и развитие русского языка в Украине».