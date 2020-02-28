Министр обороны Турции Хулуси Акар возглавил операцию против сирийских правительственных войск в Идлибе. Ранее турки сообщили о гибели 33 своих военных в результате удара ВВС Сирии в Идлибе. Позже Турция открыла границы с Европой, перестав сдерживать поток беженцев из Сирии и других арабских государств

Утром 28 февраля стало известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в провинцию Хатай и возглавил операцию вооруженных сил страны против сирийских правительственных войск в Идлибе. Как сообщает телеканал Haber Turk, Акар отправился в Хатай после совещания с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Провал с Венесуэлой, Турция отдаляется, Запад рушится» — американист о президентстве Трампа © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это совещание Эрдоган созвал после того, как стало известно об ударе ВВС Сирии в Идлибе, в результате которого погибло 33 военных и еще 36 было ранено. Идлиб — сирийская провинция, которую отчасти контролируют боевики, поддерживаемые Турцией.

После известий о гибели турецких военнослужащих Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил. При этом пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» — правящей партии Турции — Омар Челик назвал удар сирийских ВВС «нападением на НАТО». Он заявил, что Турция обсудит сложившуюся ситуацию с Североатлантическим альянсом.

Тем временем перед Европой, и так страдающей от эпидемии коронавируса, встает новый вызов: Турция заявила, что не будет больше «фильтром», сдерживающим беженцев из Сирии и других арабских государств. Как сообщил Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, в ночь на 28 февраля первый отряд таких беженцев выдвинулся к греческой границе.

Мир если не на грани новой масштабной войны, то на грани масштабного кризиса точно. И всему виной эскалация в Сирии.

Удар по туркам или по России?

Сирия нанесла удар по турецким военным после того, как те начали поддерживать сирийских боевиков в их наступлении на город Саракиб в провинции Идлиб. Этот город в начале февраля освободили войска сирийских правительственных сил. При этом, как сообщил телеканал «Россия 24», турецкие подразделения обстреливали в Идлибе не только позиции сирийской правительственной армии, но и российские самолеты.

При этом в ударе по турецким войскам Военно-космические силы России не применялись, говорилось в заявлении Минобороны России. Как указали в Минобороны, турецкие военные попали под удар неподалеку от населенного пункта Бехун. Сирийская армия наносила удар по позициям боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам». Эта группировка создана на базе запрещенной в РФ «Джабхан ан-Нустры». Боевики пытались провести наступление по широкому фронту. При этом Центр по примирению враждующих сторон постоянно запрашивает у Турции данные о дислокации всех сил в Идлибе.

«Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — подчеркнули в Минобороны. С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

После того как стало известно, что в результате удара есть пострадавшие, РФ помогла обеспечить прекращение огня и безопасную эвакуацию. При этом, как подчеркнули в Минобороны РФ, авиация российских ВКС в это время в Идлибе не применялась.

Несмотря на все это, турки уже грозят России войной.

Турция 16 раз воевала с Россией и готова вступить в войну снова, заявил в прямом эфире телеканала A Haber советник президента Турции, член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны Месут Хакки, передает Regnum. При этом Хакки заявил, что в России проживает 25 миллионов мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». По словам советника Эрдогана, месть Турции будет ужасна.

Пока же постигать на себе турецкую месть начала Европа. К границам ЕС выдвинулась группа сирийских беженцев. Ранее стало известно, что Турция больше не намерена выполнять роль «фильтра» для мигрантов, стремящихся в Европу.

Кроме того, последствия удара сирийских ВВС на себе ощутили и рядовые турки. В первые часы после него власти страны ограничили доступ к соцсетям Twitter, Instagram и Facebook, а также к мессенджеру WhatsApp и видеохостингу YouTube.

Из-за чего весь сыр-бор?

Эрдоган уже грозил Сирии военными ударами.

«Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами идлибского и сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», — заявил он утром в среду 12 февраля.

Тогда он заявил, что в сирийском Идлибе погибли уже 14 и ранены 45 турецких военных. К тому времени с сирийской стороны счет погибших перевалил за полторы сотни. 11 февраля Минобороны Турции сообщило о 55 «нейтрализованных» сирийских военных, а днем ранее — о 101.

В обострении ситуации Эрдоган обвинил не только официальный Дамаск, но и Москву, которая, по его словам, должна надавить на власти Сирии и принудить их отказаться от наступления на Идлиб. Стратегический товар: Турция надеется, что РФ увеличит квоту на импорт помидоров © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Россия же утверждает: в нынешней эскалации виновны боевики исламистских группировок, которые в январе обстреляли гуманитарные коридоры в Идлибе. Оружие и боеприпасы боевикам, как сообщило Минобороны РФ, поставляют из Турции.

Ситуация осложняется тем, что Россия и Турция — стратегические партнеры. Однако Сирия — это не первая арабская страна, где россияне и турки поддерживают противоборствующие стороны.

За несколько дней до эскалации в Сирии — 14 января — Москву покидал командующий Ливийской Национальной армией Халифа Хафтар. Его визит в столицу РФ оказался бесплодным: Хафтар так и не подписал соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем.

Последний пользовался всесторонней поддержкой Турции. Именно турки были теми, кто настаивал на переговорах ливийских противоборствующих сторон в Москве.

«Мы заявили, что попытаемся повлиять на Сарраджа, российская сторона — на Хафтара. Мы тут же связались с законным правительством, и в тот же день они заявили, что согласны. Но от Хафтара такого заявления не было. Наше ожидание от РФ в том, чтобы, как они нам пообещали, склонить Хафтара к принятию заявлению о перемирии», — заявил 11 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В середине февраля силы Хафтара подошли к Триполи, что обеспокоило Турцию. Для Анкары поражение ее ливийских протеже — противников Хафтара из ПНС — серьезный удар по имиджу. При этом Ливия до 1912 года была частью Османской империи. А неоосманизм — один из стержней идеологии партии власти в Турции. После того как под угрозой оказались ливийские союзники турков, началось обострение в другой бывшей провинции Османской империи — Сирии. Теперь это обострение грозит чуть ли не войной России и Турции.

И тут можно отметить, что советник Эрдогана прав в одном: Турция и Россия много раз воевали. Последняя война, где сошлись турецкие и русские воины, была Первой мировой. В результате ее и Османская, и Российская империя прекратили свое существование. Потом были голодные и кровавые годы и для Турции, и для России. В итоге обе страны пришли к тому, что выгоднее сотрудничать и дружить. И уже в 20-х годах ХХ века сотрудничество Турции и Советской России привело к укреплению двух государств.

В 1928 году на площади Таксим в Стамбуле открыли 12-метровый монумент «Республика» в честь установления республики в Турции. По левую руку от центральной фигуры монумента — «отца» современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка стоят скульптуры двух советских военачальников — Климента Ворошилова и Семена Аралова. Их включили в скульптурную группу по указанию самого Ататюрка в знак благодарности за помощь Советской России в деле обретения независимости Турции в 1923 году. В общем, Турции и России выгоднее дружить, а не воевать.

А что касается Сирии, то в свое время у Эрдогана с ее руководством были довольно теплые отношения. И тут Россия могла бы помочь турецкому лидеру вернуться к нормальному диалогу с сирийскими властями. Тем более, как свидетельствует история, нет ничего более ненадежного, чем благодарность исламистских боевиков. От их терактов в свое время страдала и сама Турция.