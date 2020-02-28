В ночь с четверга на пятницу - с 27 на 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский окончательно подтвердил, что держит сторону "ястребов", подписав указ о выполнении оборонного госзаказа, в котором приоритет отдается ракетным наступательным вооружениям

Вопрос о включении закупок крылатых ракет «Нептун» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2020 года оказался столь острым, что по этому поводу высказались все профильные госчиновники.

Напомню, масла в огонь плеснул 18 февраля главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, написавший, что ГОЗ-2020 «сворачивает все украинские ракетные программы». На следующий день с заявлением о том, что «принятие его (ГОЗ-2020. — Авт.) в таком виде приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, а в дальнейшем может привести к ослаблению… обороноспособности вместо наращивания» выступил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

Позже к хору авторитетных критиков ГОЗ-2020 присоединился Александр Турчинов, заявивший 20 февраля в интервью YouTube-каналу Island TV о разработках «Нептуна» и «Ольхи», которые он курировал в бытность им на посту главы СНБО в 2014-2019 годах: «Это уникальные разработки, и нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, по уменьшению финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить».

Стало ясно, что на заявления «ястребов» власти необходимо отвечать.

24 февраля на дискуссии «Годовщина внесении изменений в Конституцию: результаты и достижения органов государственной власти и общественных организаций на пути Украины к НАТО» высказался генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин: «Вы читаете иногда такие публикации: ГОЗ нового президента Украины провален, ракетная программа там не предусмотрена. Это неправда… Есть там и ракетная программа».

25 февраля в интервью Радио «Новое время» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил: «Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено и мы будем иметь силу ответить любому агрессору».

Наконец, 26 февраля высказался об этом в интервью «Левому берегу» и министр обороны Андрей Загороднюк.

Первый довод министра был таков: «…Те спекуляции, которые мы сегодня имеем. Когда нас обвиняет в непродолжении какой-то программы, дают неподтвержденные данные, а мы ничего не можем сказать, отделываясь, отписываясь общими фразами, чтобы не рассекретить тайный документ». Правда, ответом ссылку на секретность назвать сложно.

Второй: «Возвращаясь к вопросу о ракетной программе — ее не существует. И никогда не было. Так вышло. Мы только разрабатываем концепцию развития нашей ракетной отрасли».

Третий довод главы Минобороны Украины: «…«Ольха» или «Нептун». Естественно, останавливать их мы не собираемся. По «Нептуну» в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с «Ольхой». Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн. гривен больше, чем в предыдущем году. Это не совсем похоже на «закрытие программы».

В общем, это не «ракетная программа», а «закупка ракетного вооружения». Программы нет, поэтому вопросов нет! А вооружение — есть, закупать будем.

Правда, как обычно, дьявол кроется в деталях.

Информагентство УНИАН 24 февраля привело (но не цитатой, а косвенной речью) слова Апаршина о том, что «в новом ГОЗ будут вдвое увеличены закупки новых ракет».

Странно то, что упомянутые Апаршиным цифры совершенно не совпадают с заявлением Министерства обороны Украины, которое официально сообщило 21 февраля: «В 2020 году… планируется закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий… По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн». Напомню, ту же цифру затем назвал «Левому берегу» и Загороднюк.

Это рост на 12,5%, но никак не на 100%! То ли ошиблись работавшие на дискуссии журналисты УНИАН, то ли глава Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины, то ли все-таки Министерство обороны…

Между тем, вечером 27 февраля Зеленский подписал указ №59/2020, утверждающий принятые 18 февраля на заседании СНБО параметры оборонного заказа. Конкретных цифр, разумеется, в публикации документа также нет, однако один из пунктов прямо предписывает: «Обеспечить финансирование… приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое осуществлять исключительно за счет общего фонда государственного бюджета Украины».

Бутусов уже ночью 28 февраля начал праздновать победу: «Прорывной указ Зеленского о Гособоронзаказе — ракетная программа спасена… Президент поставил точку в споре, по какой статье должна финансироваться ракетная программа. Вместо госгарантий, президент однозначно определил приоритетность финансирования ракетной программы, которая имеет для обороны Украины стратегическое значение. Теперь можно говорить, что проекты РСЗО «Ольха» и «Ольха-М», а также ПКРК «Нептун» будут реализованы в запланированном объеме. Что же, я рад, что «Цензор.Нет» принял определенное участие в привлечении внимания общества к судьбе ракетной программы Украины. Благодаря резонансу в СМИ проблема получила самый высокий уровень поддержки со стороны президента».