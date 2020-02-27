Любимый сериал миллионов зрителей возвращается: по словам создателей, премьера назначена на 14 сентября 2020 года. Издание Украина.ру собрало 7 любопытных фактов о 7 сезоне сериала

Новый сезон растянулся на 8 лет

Планы снимать седьмой сезон «Сватов» у продюсера сериала Владимира Зеленского появились еще в 2013 году. Тогда помешал Майдан. В 2017 году съемки начались, отсняли несколько эпизодов, но Госкино Украины бдительно пресекло всякие контакты со «страной-агрессором».

Актёры сериала, среди которых главная звезда — Фёдор Добронравов, — попали в базу «Миротворца».

Чтобы продолжить съемки, продюсеру потребовалось стать президентом Украины.

Однако даже после этого съемки решили перенести в Белоруссию — туда могут без проблем приехать и российские, и украинские актёры.

Снимают в частном доме недалеко от Минска

Поплатилась за длинный язык: Валюха из «Сватов» не сможет общаться с поклонниками © instagram Празецких доснимут последние эпизоды седьмого сезона. Сейчас бригада закончила снимать зимние сцены в доме Будько, но вернуться на эту площадку будет нужно еще в мае.

Про место съемок надо рассказать отдельно. Супруги Светлана и Виктор Празецкие являют собой, пожалуй, реальные прототипы героев сериала «Сваты». Они прожили вместе более сорока лет, воспитали троих детей — двух сыновей и одну дочку.

Киностудия «Квартал 95» ударно поработала с домом Празецких. «Родной» цвет дома был белым, но для съемок потребовалось перекрасить его в ярко-кирпичный.

Хозяевам приходилось ютиться на втором этаже, в то время как на первом кипела работа.

Сезон может стать последним

Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев заявил, что, скорее всего, седьмой сезон будет последним. Об этом он сообщил в одном из своих интервью.

Яковлев призвал не верить слухам, что все серии снимают заново. Он отметил, что съемочная группа «сняла очень много», есть что показать зрителю. С начала 2020 года шла работа над зимним блоком сериала, а в мае доснимут «летние» фрагменты.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — сообщил режиссер.

Точно неизвестно, станет ли седьмой сезон последним. Но в этом есть большая вероятность, говорит Яковлев.

Каким будет сюжет

«Умер или тихо ушел»: Добронравов рассказал, о чем предпочитают не говорить вслух на съемках «Сватов» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Однако слухами земля полнится. По видимости, сюжет нового сезона будет нелинейным. Речь точно пойдет о прошлом двух родственных семейств — Ковалевых и Будько. По одной версии, новые серии расскажут о том, что происходило со старшими родственниками в молодости.

Опять-таки по слухам, сценаристы обещают отправить сватов еще дальше — во времена крепостного права. Вроде бы актерам придется освоить ношение сюртуков и кринолинов.

«Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали, — заявил недавно журналистам актер Александр Феклистов, исполняющий в сериале роль Александра Берковича, — что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков».

Также сообщается, что герои сыграют свадьбу Женьки.

Вернётся ли в сериал «профессор» Анатолий Васильев

О возвращении Васильева много спорили: появится ли он в новом сезоне или не изменит решения об уходе.

Уже 26 февраля Фёдор Добронравов рассказал журналу «Антенна-Телесемь», что герой Васильева точно будет, но появится он необычно: в новых сериях Ковалёв «оживет» в воспоминаниях других главных героев «Сватов».

Напомним, по сюжету сериала персонаж Васильева — Юрий Анатольевич Ковалёв — скончался от сердечного приступа.

Пробы не понадобились. Добронравова решили заменить в «Сватах-7» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Васильев всегда считал, что кино должно иметь воспитывающий эффект и изображать глубокие человеческие чувства. С новым руководством сериал все больше превращался в ситком, где суть происходящего в кадре передается через почти цирковую клоунаду.

Эта самая клоунада отлично получалась у партнера по площадке Федора Добронравова и была глубоко противна самому Васильеву. В результате у дедушки Анатолича за кадром случился сердечный приступ, а Анатолий Васильев ушел работать над другими проектами.

На съемочной площадке — настоящая дружба народов

Несмотря на политические страсти, в которых оказался запутан сериал, никаких идеологических конфликтов между украинской съемочной группой и российскими актерами не наблюдается.

«Мы смотрели на ребят из съемочной группы и думали: как политики могут вмешаться в процесс и разъединить людей? Ведь все хотят жить в мире, дружбе и согласии», — рассказывает о своих впечатлениях настоящая хозяйка белорусского «дома Будько» Светлана Празецкая.

«Сценаристы схватились за головы»: у создателей «Сватов» начались проблемы в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Сваты» — это дорогое искусство

Бюджет сериала не раскрывается, как и будущая стоимость серий. Однако известно, что в прежние годы за одну серию «Сватов» российские телеканалы платили «Студии «Квартал 95» до $200 тысяч, украинские — $100 тысяч.

Всего в 6 сезонах было 64 серии. Значит, «квартальцы» заработали на сериале минимум $20 млн, не считая дохода от белорусских каналов и интернет-показов.

А сейчас известно, что права на показ «Сватов-7» выкупили уже пять телеканалов, среди них и один немецкий.