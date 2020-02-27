В годовщину «Русской весны» в Крыму Зеленский сделал несколько ритуальных заявлений о намерении вернуть полуостров и Донбасс в состав Украины, а также издал указ, что 26 февраля отныне будет «Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя». Пользователи соцсетей весьма бурно отреагировали на подобные инициативы

Как подчеркнули многие наблюдатели, президент Украины Владимир Зеленский все более становится похож в своих пафосных речах на своего предшественника Петра Порошенко.

Даже страсть к бесчисленным ритуальным действиям, похоже, передалась Зеленскому по наследству. Так, президент Украины подписал указ об установлении 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя».

«С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля», — говорится в тексте указа.

Кроме того, он поручил Кабмину обеспечить разработку плана мероприятий к этому дню и можно не сомневаться, что они будут проходить по тем же накатанным антироссийским сценариям, которые можно было наблюдать все эти 6 лет.

Но как настоящий артист Владимир Зеленский не мог обойтись без эффектной интонационной точки, а поэтому он указал, что отныне возвращение Крыма (можно смело предположить, и Донбасса, хотя в данном контексте об этом не было сказано) будет «неотъемлемой частью национальной идеи Украины».

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что нахождение Крыма в составе Украины после 1991 года являлось лишь историческим казусом, который был исправлен в 2014 году. Пушков: Казус не может быть частью национальной идеи © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины».

Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса. Казус не может быть частью национальной идеи», — подчеркнул Пушков.

А вот экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что президенту Зеленскому не указы о Дне сопротивления «оккупации Крыма и Севастополя» нужно подписывать, а инициировать расследование, кто сдал украинский суверенитет в 2014 году. Лукаш полагает, что Зеленскому нужно расследовать, кто и как сдал Крым © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

«В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Ух ты! Петровы семена дают прекрасные всходы. Но слово «сопротивление» вызывает много вопросов. Мне кажется, что вместо подобного указа, не помешало бы расследование о том, как сдавался Крым.

Не помешал бы открытый судебный процесс над теми, кому было недосуг заниматься Крымом, кто организовал Корсуньский погром, кто был очень занят, деля кадровые квоты и сдавая украинский суверенитет. А потом уже можно и указ. Если после приговора останется такое желание», — убеждена она.

На нелогичность и откровенную глупость заявлений и действий украинской власти в отношении Крыма указывает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Олейник: Зеленский по Крыму продолжает политику Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Мне иногда кажется, что Зеленский не понимает, что говорит. Если он говорит — Крым наша территория, что ему мешает приехать в Симферополь?

Почему он уничтожает собственную территорию, не давая воду на полуостров, электроэнергию, закрывая рынки? Это же геноцид собственного народа. Зеленский таким образом продолжает политику Петра Порошенко, повторяет его мантры, не понимая сути происходящего», — возмущается экс-депутат Верховной Рады.

Куда как более агрессивный подход к возврату потерянных территорий украинская власть исповедует в отношении Донбасса. Если в отношении российского Крыма украинские политики не решаются применить военный сценарий, то реинтегрировать одной только силой ЛДНР в Киеве уже не в состоянии. Поэтому в общественном сознании и политическом мейнстриме все чаще звучат заявления, что время, блокада и международное давление на РФ вынудят Донбасс сдаться на условиях Украины

В частности, на эти планы указывает украинский журналист Вячеслав Чечило, который на своей странице в соцсети Facebook отметил, что результаты проведенного недавно Центром Разумкова соцопроса говорят о полном отсутствии у украинского общества реальных планов по реинтеграции региона. Чечило: Донбасс, по мнению украинцев, должен вернуться сам — без всяких условий © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

«Свежий опрос Центра Разумкова по поводу того, как же, собственно, быть с Донбассом.

Итак, силовой вариант разрешения конфликта поддерживают 20%. Воевать никто не хочет, кроме самых упоротых, и это, наверное, плюс. Как же именно соотечественники видят решение проблемы? А вот тут самое интересное — никак.

Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для Донбасса. Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают).

Амнистию тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, не поддерживают 63%. Отказываться ради воссоединения страны от евроинтеграции не готовы 60%, предоставление русскому языку статуса второго государственного не поддерживают 54%, отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины не поддерживают 54%. Половина опрошенных не поддерживают даже налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 35%).

Т.е. Донбасс, по мнению украинцев, должен вернуться сам — без всяких условий и без всяких уступок в его пользу. Жаль, социологи не спросили, должны ли его жители каяться и как-то по-особенному искупать вину. Думаю, были бы интересные ответы», — написал украинский журналист.

Не видит действенных рецептов возвращения Донбасса в состав Украины и киевский журналист Игорь Лесев. Этот вывод он делает, в том числе и анализируя главные тезисы интервью Владислава Суркова. Лесев: Донбасс – это наш маленький Сектор Газа © Facebook, Игорь Лесев

«Но интересно вот что в месседже Суркова. Донбасс, вернее, та часть Донбасса, которая за поребриком, не вернется никогда, потому что это уже никогда не возможно. И тут хотелось бы поспорить, но вот беда — с этим синхронно согласны и в Москве, и в Киеве. (Мнение самих Донецка и Луганска, понятное дело, никому не интересно.)

Вот смотрим. Москва проталкивает Минские соглашения, которые по своей задумке предполагают федерализацию/автономизацию и прочую антиунитаризацию Украины. В общем, все то, что предполагает размывание и дробление украиноцентризма. И в этом Москву понять можно, потому что украиноцентризм — это всегда и в первую очередь антирусскость. Вот потому Минск-2 — и никаких гвоздей.

Постмайданный Киев строит как раз украиноцентричную этническую державу. С соплями, кровью, убийством собственной экономики и потерей международной субъектности, но строит. И если мы берем за мерило успеха антирусскость — то строит он такую Украину чертовски успешно.

Это видно даже из социологии. Мы тут катим бочку на Зеленского, что он ничего не делает с Донбассом. Но он как раз делает все то, что соответствует представлению подавляющего большинства жителей Украины. Никакой автономии. Никакой амнистии. Никакой языковой свободы. Так какие вообще претензии к Зеленскому? Парняга идет в русле заданного Порошенко тренда — ни войны, ни мира. Вот мы это все и имеем.

И в результате мы имеем уникальную ситуацию. Между Украиной и Россией появилась «нейтральная зона» в виде ЛДНР, которые нафиг никому не упали», — подчеркивает Лесев.

Он отмечает, что именно эта часть Донбасса становится фактором, который будет определять структурную основу Украины.

«Возвращение ЛДНР «без аннексий и контрибуций» — это, естественно, поражение России за Украину. А впихивание ЛДНР в особом статусе — это начало конца этнической модели Украины. Все эти декоммунизации, украинизации и бандеризации тоже идут коту под хвост. Так еще и самостоятельно раздолбанная промышленность и минус Крым…

Тупик. Тупище. А жизнь ведь идет. Раз поколение, два поколение. Люди и в Нагорном Карабахе живут, и в Афгане, и в Сомали. Человек везде к жизни приспосабливается, хоть на зоне, хоть со смертельным диагнозом. И в Донецке с Луганском жизнь тоже идет. Вот какая есть. И люди, которые там живут пусть и не выше обстоятельств, но с такими же желаниями и потребностями, как и у всех остальных.

А значит, там будет обустраиваться свой быт. Отличный от Украины и отличный от России. Жизнь в нейтральной зоне. Наш маленький Сектор Газа, который хотел то туда, то сюда, но неправильно встал с колен и теперь бултыхается, как чемодан без ручки», — считает киевский журналист.

Однако тупиковость ситуации по реинтеграции Донбасса не побуждает украинскую власть к рациональным действиям. Ярким примером может служить отказ Украины принимать оплату за поставленную воду в Луганск любым другим способом, кроме наличной гривны.

Как заметил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник, это связано со страхом украинской стороны, что данный шаг мог бы быть истолкован как косвенное признание мятежных республик. Мирошник: Любых расчетов с ЛНР через банковскую систему Киев боится как огня © РИА Новости, Нина Зотина

«В развитие истории с тоннами копеек гривны в расчетах за воду между ЛНР и Киевом. Сегодня на переговорах Киев ударился в полный "конструктив", требуя оплату за поставленную воду исключительно в гривне, которой в ЛНР просто нет. Она в республике не используется, усилиями самой же Украины. Расчёты за воду ни в российских рублях, ни в долларах Киев не устраивают.

Хотя проблема решается элементарно: расчёт по мультивалютному договору по курсу Нацбанка на день расчетов. Для не вовлеченных в тему, скажу, что за воду Украине средства передаются налом в сумках, так как, любых расчетов через банковскую систему Киев боится как огня. Вдруг кому-то покажется, что так, через банк, Киев и признает ЛНР», — написал на своей странице в соцсети Мирошник.

Пользователи соцсетей подчеркивают, что отношение Киева к самому факту независимого существования Крыма и Донбасса очень напоминает эффект «фантомных болей удаленного органа», когда болезненные ощущения создают иллюзию реального присутствия давно отсутствующего органа. Власть Украины поведением напоминает экс-супруга, который, не в силах признать свершившийся факт, поджигает имущество другой стороны, искренне полагая, что это лучший способ вернуть прежние отношения.