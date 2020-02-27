Украина готова к возможной вспышке коронавируса. Об этом заявил в интервью «Интерфакс Украина» глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Однако, как выясняется, готовность эта очень условна. И как часто бывает на Украине, действительность сильно отстает от желаемого

«Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Стратегические запасы средств защиты сформированы. Они еще доукомплектовываются, наращиваются», — заявил Радуцкий.

Но с запасами средств индивидуальной защиты — медицинскими масками — может случиться так, что применять их будет нельзя. Потому что они все просроченные. Об этом написал с своем ФБ бизнесмен и основатель сети магазинов «Медтехника» Алексей Давыденко. «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

«По моей информации, в Госрезерве Украины на хранении находятся медицинские маски, купленные 10 лет назад — в 2010 году. Их то ли уже передали, то ли сейчас передают в МОЗ для использования. 10 миллионов масок. Их закупили, ещё когда был птичий грипп. Все бы хорошо. Этого количества, наверное, было бы вполне достаточно на случай экстренной ситуации. Одна беда. Они, как и любое медицинское изделие, имеют срок годности. Их срок годности закончился ещё в 2015 году, и на сегодняшний день все они уже 5 лет как просрочены. Никто ж не думал, что будет вирус. Одноразовая медицинская маска, конечно, не кефир и не тушенка, но кто может дать гарантию, что маска, просроченная на 5 лет, выполняет свою защитную функцию?! Тем более если производитель четко пишет — использовать до октября 2015 года. А ведь их сейчас будут выдавать группам риска по всей стране. Патовая ситуация. Коронавирус наступает: Минздрав Украины предупредил владельцев домашних животных © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

Утилизировать, как того требует закон и здравый смысл, значит остаться вообще без резерва, а выдавать — значит рисковать без какой-либо гарантии».

Насколько в случае с обычными масками критично использовать их в срок, указанный производителем, должны разъяснить экспертные органы. Действительно, ткань за 10 лет не может «испортиться». Но факт остается фактом: по закону и документам — это просроченный товар. И рассчитывать на то, что такая медицинская маска станет средством защиты от вируса, сомнительно. А формировать из такого стратегического запаса времен птичьего гриппа национальный щит от коронавируса — это, мягко говоря, беспечно со стороны властей.