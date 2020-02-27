Украинская лента «Посторонний» режиссера Дмитрия Томашпольского в жанре «эзотерического детектива» выиграла в номинации «Лучший иностранный полнометражный фильм» на фестивале Monsters of Horror, который проходил с 14 по 16 февраля в американском городе Талса штата Оклахома

Жюри пыталось хорошенько испугаться. И Украина оказалась наиболее профессиональной производителельницей кинострашилок.

Сразу уточнение: это не очередная экранизация дебютной повести французского писателя Альбера Камю L'Etranger (посторонний, чужой, незнакомец — фр.) 1942 года, классической иллюстрации идей экзистенциализма. Экранизацию произведения в 1967 году удачно сделал Лукино Висконти, сняв в главной роли Марчелло Мастроянни.

Была, правда, гораздо позже попытка турецких кинематографистов сделать что-то лучше — они выпустили на основе этого литературного материала в 2001 году фильм «Язги» («Рок»). Но к нашему повествованию это имеет еще более отдаленное отношение. Еще более ни при чем канадский триллер 2015 года — тоже «Посторонний» или одноименная русская драма 2007 года. Время «Паразитов». Почему Голливуд превращается в советское кино © REUTERS, Lucas Jackson | REUTERS, Lucas Jackson | Перейти в фотобанк

Скорее можно говорить о популярности «инаковости» или «отчужденности» для построения мистического конфликта. Поэтому есть предложение считать украинскую ленту оригинальным произведением, заслуживающим оригинального внимания, которое не задержалось на пути к всемирной — судя по результату — славе: это уже девятая по счету международная награда для картины Томашпольского. В декабре прошлого года «Посторонний»/Stranger получил пять наград Международного кинофестиваля фантастики, хоррор и фэнтези (Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia) в колумбийской Боготе: «Лучший художественный фильм в категории SCI-FI»; «Лучший режиссер» (Дмитрий Томашпольский); «Лучший сценарий» (Дмитрий Томашпольский); «Лучший оператор» (Сергей Смычок); «Лучший художник» (Алексей Величко).



В январе этого года фильм победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий» в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival.



В общем, к нынешней февральской награде в Оклахоме эта лента имела восемь номинаций международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии. Также лента была представлена в Южной Корее. Но боролась ли она там с местными оскароносными «Паразитами», или проиграла менее известным кинокошмарам — автору неизвестно. Длинный метр украинского кино в 2019 году и короткий — в 2020-м



На взгляд зрителя, который еще не видел полной версии, а должен довольствоваться официальным тизером, наград заслуживают и обе исполнительницы главных ролей Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. По крайней мере, это одни из лучших фигур в украинском кинематографе — в буквальном смысле слова. Вернувшаяся же из потустороннего мира женская команда по синхронному плаванию и вовсе вызывает из памяти сцену с Черномором и его богатырями.



Фильм был снят при поддержке Госкино Украины — 10 миллионов гривен дало государство и 10 миллионов нашли продюсеры «Кинокомпании Гагарин Медиа». Для такого количества наград затраты совсем небольшие: примерно по 80 тысяч долларов за штуку, эквивалент одного авто премиум-класса. Об экономической же целесообразности украинского кинопроката Николай Гоголь сказал бы: «Редкий фильм долетит до середины окупаемости!»

Поэтому говорить о возврате народных денег в казну, мягко говоря, неуместно. А вот кичиться международными наградами можно. Ибо что ни обвешанный медальками фильм — то страшилка: «Племя» Мирослава Слабошпицкого, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Атлантида» Валентина Васяновича и так далее.

Весь мир, кажется, уже знает о том, что Украина — воронка ужасов на карте Европы, но нет: теперь в эту воронку налили воды и реинкарнируют русалок. Хорошеньких, как сказано выше, но все же…